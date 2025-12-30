Advertisement
BSNL यूजर्स की आने वाली है मौज, 5G कवरेज को लेकर टेलीकॉम कंपनी ने बनाया बड़ा प्लान

संचार राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी ने घोषणा की कि BSNL जल्द ही 23,000 अतिरिक्त 4G साइट्स शुरू करेगा. इससे पहले मई में BSNL ने तेजस नेटवर्क्स को 18,685 साइट्स के लिए एक एडवांस परचेज ऑर्डर (APO) जारी किया था. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 05:58 PM IST
BSNL update : भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. BSNL अपने 4G नेटवर्क कवरेज को काफी बढ़ाने की तैयारी में है, साथ ही अपने 5G लॉन्च के लिए भी तैयारी कर रहा है. ET की रिपोर्ट के मुताबिक, संचार राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी ने घोषणा की कि BSNL जल्द ही 23,000 अतिरिक्त 4G साइट्स शुरू करेगा. इससे पहले मई में BSNL ने तेजस नेटवर्क्स को 18,685 साइट्स के लिए एक एडवांस परचेज ऑर्डर (APO) जारी किया था. हालांकि, सरकारी कंपनी ने अभी तक घरेलू कंसोर्टियम को फाइनल परचेज ऑर्डर (PO) नहीं दिया है. मंत्री ने कहा कि टेलीकॉम कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो  नए कॉन्ट्रैक्ट में पूरी तरह से शामिल हो.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

संचार राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी ने बताया कि BSNL अभी लगभग 97,000 4G साइट्स चला रहा है और पुष्टि की कि शुरुआती क्वालिटी की समस्याओं को सफलतापूर्वक हल कर लिया गया है. एक बार पूरे देश में मजबूत 4G कवरेज स्थापित हो जाने के बाद टेलीकॉम कंपनी इन साइट्स को 5G में अपग्रेड करने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है.

ये भी पढ़ें : कोहरे और धुंध ने उड़ानों पर लगाया ब्रेक, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी

5G डिप्लॉयमेंट 

चंद्र शेखर पेम्मासानी ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करने के लिए BSNL अपनी अगली पीढ़ी (5G) टेक्नोलॉजी के लिए रेवेन्यू-शेयरिंग मॉडल अपनाने की योजना बना रहा है. पिछले अक्टूबर में BSNL के यूजर बेस में काफी बढ़ोतरी हुई है कंपनी को 26.9 लाख नए सब्सक्राइबर मिले. टेलीकॉम दिग्गज कंपनी ने अपने कुल मोबाइल सब्सक्राइबर बेस को 9.25 करोड़ तक बढ़ा लिया है. ये नेटवर्क अपग्रेड विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 बाजारों में सफल साबित हो रहा है. इन जगहों पर उपभोक्ता तेजी से बेहतर सरकारी नेटवर्क की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

