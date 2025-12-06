Advertisement
BSNL ग्राहकों के लिए बुरी खबर, कंपनी नहीं दे रही है ये सर्विस

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:25 PM IST
BSNL: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL इन दिनों एक बड़ी दिक्कत का सामना कर रही है. कंपनी 1 दिसंबर से नए या डुप्लीकेट SIM कार्ड नहीं दे पा रही है. इससे कंपनी पर असर पड़ा है क्योंकि वो नए कस्टमर नहीं जोड़ पा रही है. ये समस्या सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में है. 

SIM कार्ड एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं लोग 

इस समस्या का मुख्य कारण BSNL के संचार आधार ऐप में एक बड़ी खराबी है, जिससे लोग अपने SIM कार्ड एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं या अपना KYC (नो योर कस्टमर) रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोग नए SIM कार्ड के लिए BSNL एक्सचेंज और कस्टमर केयर सेंटर जा रहे हैं. जिन यूजर्स के फोन खो गए हैं या SIM कार्ड खराब हो गए हैं. उन्हें भी यही दिक्कत आ रही है. वे कहते हैं कि SIM जारी करने वाला ऐप काम नहीं कर रहा है, इसलिए BSNL के कर्मचारी कस्टमर्स की मदद नहीं कर पा रहे हैं.

क्या है वजह?

खास बात ये है कि सरकारी कंपनी SIM कार्ड जारी करने के लिए 'संचार आधार' नाम का एक ऐप इस्तेमाल करती है. इस ऐप को इस्तेमाल करने के कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू होते हैं और कंपनी को हर महीने पेमेंट मिलता है. हालांकि, पिछले चार महीनों से BSNL ने कंपनी को कोई पेमेंट नहीं किया है, जिससे लाखों रुपये का बकाया हो गया है. जब 30 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो कंपनी ने आधी रात से संचार आधार ऐप बंद कर दिया.

क्या BSNL नया ऐप बना रहा है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, BSNL ने अपना नया ऐप बनाना शुरू कर दिया है. कंपनी की IT टीम यह ऐप बना रही है. कंपनी का दावा है कि नया ऐप जल्द ही लॉन्च किया जाएगा और यह समस्या हल हो जाएगी.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

BSNL

