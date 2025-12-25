लाखों BSNL यूजर्स के लिए बुरी खबर, ये सर्विस बंद करने का प्लान बना रही है टेलीकॉम कंपनी

BSNL : BSNL कथित तौर पर पूरे देश में अपनी 3G मोबाइल सर्विस को बंद करने की तैयारी कर रहा है. हालिया अपडेट में कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक बड़ा बदलाव होने वाला है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL एक ऐसी सर्विस बंद कर सकती है जिससे लाखों यूजर्स प्रभावित होंगे. लाखों BSNL यूजर्स के लिए बुरी खबर ये है कि BSNL ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ सकता है जो अभी भी पुराने मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर हैं. BSNL के 4G नेटवर्क रोलआउट को मजबूत करने और भविष्य की 5G सर्विस के लिए जमीन तैयार करने के मकसद से BSNL पूरे देश में अपनी 3G सर्विस बंद कर सकता है. इस बदलाव के तहत BSNL नोकिया और चीनी कंपनी ZTE के साथ अपने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करने की योजना बना रहा है. गौरतलब है कि नोकिया और ZTE ही वे कंपनियां हैं फिलहाल BSNL के 3G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए ज़िम्मेदार हैं.

यूजर्स क्या कर सकते हैं?

मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, BSNL के इस फैसले से बड़ी संख्या में ऐसे यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं जो अभी भी BSNL 3G सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं. खासकर उन इलाकों में जहां BSNL की 4G सेवाएं अभी तक लॉन्च नहीं हुई हैं. इसलिए सर्विस में रुकावट से बचने के लिए BSNL 3G यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी BSNL सर्विस सेंटर जाएं और अपने सिम कार्ड को 4G या आने वाले 5G सिम में अपग्रेड करवा लें.

किन शहरों में हैं 3G सर्विस

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 10 दिसंबर को BSNL ने सभी टेलीकॉम सर्किलों के चीफ जनरल मैनेजरों को एक लेटर जारी किया, जिसमें उन्हें उन जगहों पर 3G सर्विस बंद करने का अधिकार दिया गया है. जहां 4G कवरेज बढ़ गया है. जानकारी के लिए बता दें BSNL का 3G नेटवर्क फिलहाल भारत भर के लगभग 5,863 कस्बों और शहरों में काम करता है. इसलिए इन क्षेत्रों के ग्राहकों को शटडाउन शुरू होने के बाद कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.