BSNL OTP Fraud: डिजिटल इंडिया के बदलते दौर में बैंकिंग से लेकर हर जरूरी काम मोबाइल और ओटीपी (OTP) के जर‍िये हो रहा है. इससे लोगों की सहूल‍ियत तो बढ़ी है लेक‍िन साइबर फ्रॉड करने वाले नए-नए तरीके खोज रहे हैं. हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इस मामले में बीएसएनएल (BSNL) और एक को-ऑपरेटिव बैंक के बीच कानूनी जंग छ‍िड़ गई थी. एक डुप्लिकेट सिम कार्ड के जर‍िये जालसाजों ने बैंक अकाउंट से 87 लाख उड़ा दिए. इस मामले में कंज्‍यूमर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए BSNL को लापरवाही के लि‍ए जिम्मेदार ठहराया. साथ ही बीएसएनएल को बैंक को 55 लाख रुपये से ज्‍यादा मुआवजा देने का आदेश दिया है.