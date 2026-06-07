BSNL OTP Fraud: डिजिटल इंडिया के बदलते दौर में बैंकिंग से लेकर हर जरूरी काम मोबाइल और ओटीपी (OTP) के जरिये हो रहा है. इससे लोगों की सहूलियत तो बढ़ी है लेकिन साइबर फ्रॉड करने वाले नए-नए तरीके खोज रहे हैं. हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इस मामले में बीएसएनएल (BSNL) और एक को-ऑपरेटिव बैंक के बीच कानूनी जंग छिड़ गई थी. एक डुप्लिकेट सिम कार्ड के जरिये जालसाजों ने बैंक अकाउंट से 87 लाख उड़ा दिए. इस मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए BSNL को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया. साथ ही बीएसएनएल को बैंक को 55 लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा देने का आदेश दिया है.
यह मामला एक को-ऑपरेटिव बैंक के ऑफिशियल मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है. जालसाजों ने शातिराना तरीके से बैंक के अधिकृत अधिकारी के नाम पर BSNL से डुप्लिकेट सिम कार्ड जारी करा लिया. नया डुप्लिकेट सिम जैसे ही एक्टिवेट हुआ, बैंक अधिकारी का असली सिम बंद हो गया और उसका नेटवर्क भी गायब हो गया. हैकर्स को बैंक के ट्रांजेक्शन से जुड़े सभी ओटीपी (OTP) और अलर्ट सीधे डुप्लिकेट सिम पर मिलने लगे. इस लूप होल का फायदा उठाकर अपराधियों ने बैंक अकाउंट से अलग-अलग किश्तों में कुल 87 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिये.
बैंक इस साइबर फ्रॉड के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया. बैंक ने तर्क दिया कि टेलीकॉम कंपनी ने सही वेरिफिकेशन किये बगैर ही अपराधियों को डुप्लिकेट सिम कार्ड कैसे जारी कर दिया. जांच के बाद सामने आया कि बीएसएनएल (BSNL) अधिकारियों ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की थी. यदि टेलीकॉम कंपनी नया सिम जारी करने से पहले कस्टमर की सही पहचान करती तो इस फ्रॉड को रोका जा सकता था. इस लापरवाही के कारण अदालत ने BSNL को आदेश दिया कि वह बैंक को नुकसान की भरपाई लिए 55 लाख रुपये से ज्यादा की राशि का भुगतान करे.
सबसे पहले अपराधी फिशिंग या अन्य माध्यम से टारगेट शख्स या संस्था की निजी जानकारियां जैसे बैंक डिटेल और आईडी प्रूफ जुटाते हैं.
इसके बाद वे टेलीकॉम कंपनी के स्टोर पर जाकर यह दावा करते हैं कि उनका सिम कार्ड खो गया या खराब हो गया.
नकली डॉक्यूमेंट के बेस पर वे उसी नंबर का दूसरा यानी डुप्लिकेट सिम कार्ड निकलवा लेते हैं.
नया सिम एक्टिव होते ही पीड़ित का पुराना सिम डिएक्टिवेट हो जाता है और सिम का नेटवर्क चला जाता है.
इसके बाद अपराधी बैंक के नेट बैंकिंग पासवर्ड को रीसेट करते हैं और ओटीपी के जरिये पैसा उड़ा देते हैं.
BSNL और बैंक के बीच हुए मामले से यह साबित हो गया कि एक छोटी सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है.
यदि आपके मोबाइल का नेटवर्क अचानक बिना किसी कारण गायब हो जाता है या 'No Service' दिखाने लगता है तो इसे हल्के में न लें.
तुरंत अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के कस्टमर केयर से संपर्क करें और पूछें कि कहीं कोई डुप्लिकेट सिम तो जारी नहीं किया गया है.
अपनी अहम जारी जैसे जन्मतिथि, माता-पिता का नाम या सरकारी आईडी की फोटो सोशल मीडिया या असुरक्षित वेबसाइट्स पर (शेयर न करें.
अपने ईमेल और बैंक स्टेटमेंट को रेगुलर तरीके से चेक करते रहें. सिम बंद होने के बावजूद आपको ईमेल पर ट्रांजेक्शन अलर्ट मिल सकते हैं.
अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर से बात करके सिम कार्ड पर सिम लॉक पिन एक्टिवेट कराएं ताकि कोई दूसरा आपके नंबर का गलत यूज नहीं कर सके.