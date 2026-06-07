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OTP के जर‍िये हुआ 87 लाख का फ्रॉड; अदालत ने द‍िया गजब आदेश; BSNL कस्‍टमर को देगा 55 लाख

Duplicate SIM Fraud: बीएसएनएल से डुप्‍लीकेट स‍िम जारी कराकर जालसाजों ने एक बैंक को 87 लाख रुपये की चपत लगा दी. जब इस मामले में BSNL की लापरवाही सामने आई तो अदालत ने 55 लाख रुपये से ज्‍यादा हर्जाना देने का आदेश द‍िया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 07, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:16 PM IST
OTP के जर‍िये हुआ 87 लाख का फ्रॉड; अदालत ने द‍िया गजब आदेश; BSNL कस्‍टमर को देगा 55 लाख

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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