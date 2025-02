Budget 2014 Vs 2025: कैसे मोदी सरकार ने 10 साल में किया टैक्स सुधार, आम लोगों को दी बड़ी ताकत

Budget 2014 Vs 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट 2025-26 पेश किया. इस बजट में आम लोगों को बड़ी राहत दी गई है. सालाना 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है. बजट में मध्यम वर्ग के वेतनभोगियों को बड़ी कर राहत देने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा की गई कर राहत ने पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के तहत 2014 में कर ढांचे की तुलना में लोगों के हाथों में अधिक पैसा दिया है. सीतारमण ने कहा कि करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा वापस लाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों से विभिन्न आय वर्गों में पर्याप्त बचत हुई है.

ओल्ड टैक्स रिजीम के मुकाबले 2.6 लाख रुपये की बचत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'यदि आप आज जो हमने किया है उसकी तुलना 2014 में कांग्रेस सरकार के तहत किए गए कार्यों से करें तो पाएंगे कि दरों में बदलाव से 24 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को भी लाभ मिला है.' उन्होंने आगे कहा, 'अब लोगों के पास पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) के मुकाबले 2.6 लाख रुपये अधिक हैं. केवल 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोग ही लाभान्वित नहीं हैं, क्योंकि उन्हें छूट के कारण कोई कर नहीं देना पड़ेगा.' सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि लाभ सिर्फ 12 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए ही नहीं है. 24 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाने वालों की कर देनदारी में भी कमी आएगी, जिससे एक अधिक प्रगतिशील और करदाता-अनुकूल प्रणाली सुनिश्चित होगी.

#WATCH | Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "If you compare what we have done today with what was done in 2014 under the Congress government...the change in rates has also benefited people earning Rs 24 lakh. Now they have Rs 2.6 lakh more than under the old… pic.twitter.com/bhkEZHbErz

— ANI (@ANI) February 1, 2025