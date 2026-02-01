Budget 2026: क्या बजट में मोदी सरकार ने कर दिया 8वें वेतन आयोग का ऐलान? क्यों लग रहे कयास

Advertisement
Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया. निर्मला सीतारमण ने वैश्विक संकट के बीच सरकार की प्राथमिकताओं, एजेंडा और वित्तीय रोडमैप को सामने रखा है.

Feb 01, 2026, 10:26 PM IST
Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण की तरफ से संडे को आम बजट पेश क‍िया गया. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये बजट बहुत खास था. यूनियन बजट 2026 में 8वें वेतन आयोग के लिए सैलरी बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की गई है. केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अभी भी इंतजार कर रहे हैं. लेकिन, इस बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सैलरी बढ़ोतरी पर कोई साफ जवाब नहीं मिला है. उम्मीदों के बावजूद बजट में नए पे पैनल के तहत सैलरी में तुरंत बढ़ोतरी या बदलाव की कोई घोषणा नहीं की गई है.

केंद्रीय बजट 2026 में किन बातों पर चर्चा हुई?

अपने 81 मिनट के बजट भाषण में सीतारमण ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की टाइमलाइन में बदलाव, फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के विस्तार और रेयर अर्थ कॉरिडोर से संबंधित योजनाओं के बारे में बात की. बजट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने तारीफ की. कई मंत्रियों ने इस बजट को दूरदर्शी बताया. इसके विपरीत, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसकी आलोचना करते हुए इसे फीका बताया और सरकार पर गरीबों के लिए सार्थक सुधार लाने में विफल रहने का आरोप लगाया.

बजट से क्या उम्मीदें थीं?

बजट से पहले कई सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के तहत सैलरी रिवीजन के बारे में कोई अपडेट शामिल होगा. 8वें वेतन आयोग का गठन लगभग तीन महीने पहले ही हुआ था. जब केंद्रीय कैबिनेट ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी. इसे देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है.

बजट भाषण में सैलरी में ग्रोथ का जिक्र नहीं हुआ 

हालांकि, बजट भाषण में सैलरी बढ़ोतरी को लागू करने के लिए किसी आवंटन या योजना का जिक्र नहीं किया गया. इससे पता चलता है कि सरकार सैलरी बढ़ाने के लिए कोई भी फाइनेंशियल प्रावधान करने से पहले कमीशन की फाइनल सिफारिशों का इंतजार कर रही है.

क्यों नहीं की गई सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा?

8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए लगभग 18 महीने दिए गए थे, जिसका मतलब है कि उसकी सिफारिशें मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में तैयार नहीं हो पाएंगी. क्योंकि पैनल ने अभी तक अपनी फाइंडिंग्स को फाइनल नहीं किया है. इसलिए सरकार ने इस बजट में सैलरी या पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं करने का फैसला किया है.

सरकारी कर्मचारियों को करना पड़ेगा इंतजार

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी में बढ़ोतरी लागू होने से पहले 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशों का इंतजार करना होगा. एनालिस्ट्स का कहना है कि एक बार आयोग की रिपोर्ट जमा हो जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद सैलरी में बदलाव 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से लागू हो सकता है. जिससे बाद में बकाया राशि का पेमेंट किया जाएगा.

