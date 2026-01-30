Advertisement
Hindi NewsबिजनेसEconomic Survey 2026: सरकारी कंपनी के ल‍िए लागू होगी नई पर‍िभाषा? क्‍या है 51% की बजाय 26% वाला फॉर्मूला; पूरा समझ‍िए

Economic Survey 2026: सरकारी कंपनी के ल‍िए लागू होगी नई पर‍िभाषा? क्‍या है 51% की बजाय 26% वाला फॉर्मूला; पूरा समझ‍िए

Economic Survey 2026: इकोनॉम‍िक सर्वे में सरकार की तरफ से सरकारी कंपनी की पर‍िभाषा को बदलने का सुझाव द‍िया गया. कंपनी एक्‍ट के अनुसार अभी 51% की ह‍िस्‍सेदारी वाली कंपनी को सरकार कहा जाता है. लेक‍िन अब इसे घटाकर 26% करने की बात कही गई है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 30, 2026, 02:27 PM IST
Economic Survey 2026: सरकारी कंपनी के ल‍िए लागू होगी नई पर‍िभाषा? क्‍या है 51% की बजाय 26% वाला फॉर्मूला; पूरा समझ‍िए

Union Budget 2026: 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले 29 जनवरी को संसद में इकोनॉम‍िक सर्वे पेश क‍िया गया. आर्थ‍िक सर्वेक्षण में व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने सरकारी कंपनियों (CPSE) में हिस्सेदारी बेचने से जुड़ी नई पॉल‍िसी की सिफारिश की. सर्वे के अनुसार सरकार को पब्‍ल‍िक सेक्‍टर की कंपन‍ियों की पर‍िभाषा को बदलना चाह‍िए. इसके अनुसार 51% की बजाय महज 26% ह‍िस्‍सेदारी रखकर भी कंपनी को सरकारी माना जा सकता है. सर्वे के अनुसार बढ़ते फिस्कल प्रेशर और ग्रोथ सेक्टर में कैप‍िटल इनवेस्‍टमेकंट की जरूरत के बीच सरकार इक्‍व‍िटी से ज्यादा पैसा न‍िकालने के ल‍िये फ्लैक्‍सीबल तरीका फॉलो करने पर फोकस कर रही है.

सरकारी कंपनी की परिभाषा को बदलने का सुझाव

इकोनॉम‍िक सर्वे में कुल म‍िलाकर सरकारी कंपनी की परिभाषा को बदलने का सुझाव दिया गया है, ताकि सरकार 26% हिस्सेदारी रखकर भी कंट्रोल रख सकें और बाकी की ह‍िस्‍सेदारी बेचकर पैसा कमा सके. इससे कंपनी को बेचने का रास्‍ता भी आसान हो जाएगा. इसके ल‍िए सीईए (CEA) वी अनंत नागेश्‍वरन की टीम ने ऑफर फॉर सेल (OFS) का तरीका इस्तेमाल करने का सुझाव द‍िया है. 
FY26 (31 दिसंबर 2025 तक) के दौरान डिसइन्वेस्टमेंट खासतौर पर मार्केट बेस्‍ड रहा. इसमें वैल्‍यूएशन डिसिप्लिन और मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नॉर्म्‍स का पालन क‍िया गया.

OFS से सरकार को 7717 करोड़ रुपये आए
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और इंडियन ओवरसीज बैंक में तीन ओएफएस (OFS) से सरकार को करीब 7,717 करोड़ रुपये आए. साल 2016 से अब तक सरकारी कंपन‍ियों को बेचने या उनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर मंजूरी म‍िली है. इसमें से 13 का कंपन‍ियों की डील पूरी हो गई है. बाकी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर प्रोसेस चल रहा है. FY26 में एनटीपीसी (NTPC) की यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड से डिसइन्वेस्टमेंट जैसी JV में स्‍टेक कम करने की मंजूरी मिली है.

51% ह‍िस्‍सेदारी पर कंपनी कहलाती है सरकारी
कंपनी एक्‍ट के अनुसार क‍िसी भी कंपनी को सरकारी कंपनी तब ही कहा जाता है, जब सरकार की उसमें कम से कम 51% ह‍िस्‍सेदारी हो. सर्वे में इसकी पर‍िभाषा बदलने की स‍िफार‍िश की गई है. लिस्टेड सरकारी कंपनी में करीब 30% में सरकार की हिस्सेदारी 60% से कम है. इसमें OFS के जर‍िये ह‍िस्‍सेदारी बेचने में मुश्किल हो रही है. सर्वे के अनुसार असली कंट्रोल के लिए 26% स्टेक होना काफी बताया गया है. यही कारण है क‍ि लिस्टेड कंपन‍ियों के ल‍िए परिभाषा को बदलकर म‍िन‍िमम 26% करने की बात कही गई है. इससे सरकार का उन कंपन‍ियों पर अध‍िकार बना रहेगा और ज्यादा स्टेक बेचा जा सकेगा.

नए बदलाव का असर क्‍या होगा?
अगर सरकार क‍िसी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है तो 51% से नीचे का शेयर OFS के जर‍िये बेच सकती है. सरकार की तरफ से यद‍ि यह कदम उठाया जाता है तो सरकारी कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपन‍ियां बन सकती हैं. सरकारी कंपन‍ियों की पर‍िभाषा में बदलाव से सरकार को उन कंपन‍ियों से अपना ह‍िस्‍सा (51% से कम) कम करने में आसानी होगी, जहां अब और न‍िवेश की जरूरत नहीं है. इस कदम से सरकार को पैसा म‍िलेगा और कंपन‍ियों को भी बेहतर तरीके से मैनेज क‍िया जा सकेगा. उदाहरण के तौर पर बात करें तो यद‍ि क‍िसी कंपनी में सरकार की 51% हिस्सेदारी है. लेक‍िन अब ऐसा लगता है क‍ि कंपनी अपने दम पर अच्‍छा प्रदर्शन कर सकती है. ऐसे में सरकार उसमें से अपनी ह‍िस्‍सेदारी कम करने का ड‍िसीजन ले सकती है. लेक‍िन कंपनी के अहम फैसलों पर सरकार का प्रभाव बना रहेगा.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)

Q. आर्थिक सर्वे में सरकारी कंपनी की पर‍िभाषा बदलने की सिफारिश क्‍यों की गई?
A. कई ल‍िस्‍टेड कंपन‍ियों में सरकार की ह‍िस्‍सेदारी 60% से कम है. ऐसे में सरकार अपनी और ह‍िस्‍सेदारी नहीं बेच पा रही, क्‍योंक‍ि सरकारी कंपनी होने के ल‍िए 51% का स्‍टेक होना जरूरी है. ज्‍यादा ह‍िस्‍सेदारी की ब‍िक्री के ल‍िए पर‍िभाषा में बदलाव करना जरूरी है.

Q. पर‍िभाषा में बदलाव से सरकार को क्‍या फायदा होगा?
A. सरकार 51 प्रत‍िशत से नीचे अपनी ह‍िस्‍सेदारी ले जाने के ल‍िए इक्‍व‍िटी बेचकर पैसा कमा सकेगी. सरकार पुरानी कंपन‍ियों से पैसा न‍िकालकर दूसरे सेक्‍टर में लगा सकेगी और कंपन‍ियों पर भी सरकार का कंट्रोल बना रहेगा.

Q. क्या सरकारी कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी?
A. इसका जवाब नहीं है, यद‍ि सरकार सर्वे की स‍िफार‍िश पर घोषणा करती है तो इसका फोकस धीरे-धीरे हिस्सेदारी कम करने पर रहेगा न कि फुल प्राइवेटाइजेशन. यद‍ि 26% वाली परिभाषा को लागू क‍िया गया तो सरकार स्पेशल राइट्स रखते हुए कंपनी पर अपना कंट्रोल बनाए रखेगी.

