Budget 2026: पिछले बजट के 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार, तो इस बार क्या बंगाल के लिए खुलेगा पिटारा?

Budget 2026: पिछले बजट के 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार, तो इस बार क्या बंगाल के लिए खुलेगा पिटारा?

इस बार पश्चिम बंगाल इस बजट को सिर्फ एक आर्थिक बयान के तौर पर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक बयान के तौर पर भी देख रहा है. भारतीय जनता पार्टी के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है. पश्चिम बंगाल पार्टी के लिए सबसे कठिन चुनावी चुनौतियों में से एक बना हुआ है तो क्या इस बार बजट में पश्चिम बंगाल को कुछ अलग मिलेगा?

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 04:41 PM IST


Budget 2026 : बस कुछ ही घंटों बाद देश का बजट 2026 पेश होने वाला है. 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट पेश करेंगी. ये उनका लगातार नौवां बजट होगा. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस राज्य को क्या मिलेगा? इस बार पश्चिम बंगाल इस बजट को सिर्फ एक आर्थिक बयान के तौर पर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक बयान के तौर पर भी देख रहा है. भारतीय जनता पार्टी के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है. पश्चिम बंगाल पार्टी के लिए सबसे कठिन चुनावी चुनौतियों में से एक बना हुआ है तो क्या इस बार बजट में पश्चिम बंगाल को कुछ अलग मिलेगा?

बजट 2026 और इसका राजनीतिक महत्व

हाल के सालों में केंद्र सरकार पर आरोप है कि उसने अहम राज्यों में चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए बजट के संकेतों का इस्तेमाल किया है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार से आया, जहां पिछले बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गईं. जुलाई 2024 के बजट में राज्य के लिए 60,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई, जिसके बाद बाढ़ नियंत्रण के लिए खास तौर पर 11,500 करोड़ रुपये जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं. इसे व्यापक रूप से चुनाव वाले राज्य में राजनीतिक संदेश को मजबूत करने वाले कदम के रूप में देखा गया था. पिछले बजट के 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र हुआ हुआ था. निर्मला सीतारमण मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर पहुंचीं थी तो क्या इस बार बंगाल के लिए भी ऐसा ही कुछ ऐलान हो सकता है? 

ये भी पढ़ें : FM संडे को पेश करेंगी बजट, 10 प्‍वाइंट में समझ‍िए 2025 का बजट; क‍िसको क्‍या म‍िला?

इन राज्यों को भी है उम्मीद?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी. 2021, 2023 और 2024 की तरह यह साल भी चुनावी नजरिए से बहुत अहम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. निर्मला सीतारमण अपना नौवां केंद्रीय बजट ऐसे समय में पेश करेंगी जब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में चुनाव होने वाले हैं और एक्सपर्ट्स को मजबूत राजनीतिक संकेतों की उम्मीद है.

2021 पर एक नजर

पिछली बार 2021 में चार राज्यों में चुनाव हुए थे. वो बजट मैसेजिंग के मामले में काफी अहम था. सीतारमण ने पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लाल पाड़ वाली साड़ी पहनी और अपनी स्पीच के दौरान रवींद्रनाथ टैगोर को कोट किया. लेकिन इस सिंबॉलिज़्म के साथ-साथ बड़े फाइनेंशियल ऐलान भी किए गए थे. उस बजट में पश्चिम बंगाल और असम में चाय बागान मजदूरों के लिए ₹1,000 करोड़ की वेलफेयर स्कीम का भी प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें महिलाओं पर खास ध्यान दिया गया था. पूर्वी मिदनापुर के पेटुआघाट में एक फिशिंग हार्बर की घोषणा की गई थी.

ये भी पढ़ें : ₹4 लाख पार जाने के बाद चांदी के साथ खेला,अचानक ₹65000 गिरा भाव, सोना ₹7000 सस्ता

सभी की नजरें बजट 2026 पर

इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में चुनाव होने वाले हैं. इसलिए उम्मीदें बहुत अधिक है. हाल के इतिहास को देखते हुए बजट 2026 सिर्फ वित्तीय प्राथमिकताओं और मैक्रोइकोनॉमिक संकेतों के बारे में नहीं हो सकता है. ये एक सोच-समझकर तैयार किया गया राजनीतिक दस्तावेज भी हो सकता है. ये बजट सीधे अहम चुनावी राज्यों के वोटरों से बात करेगा, जैसा कि पिछले चुनावी सालों में होता आया है.

