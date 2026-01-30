Advertisement
Recap of Budget 2025: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारण अब से दो द‍िन बाद देश का आम बजट पेश करेंगी. इस बार के बजट में आम आदमी के ल‍िए क्‍या होगा खास, यह तो व‍ित्‍त मंत्री के ऐलान से ही साफ होगा. लेक‍िन इससे पहले जान‍िए प‍िछले साल आम आदमी को बजट से क्‍या म‍िला?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:55 AM IST
Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं. यह उनकी तरफ से पेश क‍िया जाने वाला लगातार नौंवा बजट होगा. हर बार की तरह इस बार के बजट से क‍िसानों से लेकर सैलरीड क्‍लास तक को बड़ी उम्‍मीदें हैं. अब जब दो द‍िन बाद देश का आम बजट आने वाला है तो इससे पहले साल 2025 के बजट को याद करना जरूरी है. 2025 के बजट को सरकार ने 'सबका विकास' थीम के साथ पेश क‍िया था. एक साल पहले बजट में की गई घोषणाओं में मिडिल क्लास, किसानों, यूथ और इकोनॉमी को मजबूत करने को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए थे. 1 फरवरी 2026 को जब बजट पेश होने जा रहा है तो उससे पहले देखते हैं 2025 के बजट के 10 खास प्‍वाइंट-

  1. 1 फरवरी 2025 को पेश बजट में सरकार ने न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर क‍िसी तरह का इनकम टैक्‍स नहीं लेने का ऐलान क‍िया. सैलरीड क्‍लास के लि‍ए स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह ल‍िमि‍ट बढ़कर 12.75 लाख रुपये तक हो गई. इससे मिडिल क्लास फैम‍िली की जेब में हर महीने हजारों रुपये बचने लगे. इससे खपत बढ़ने के साथ सेव‍िंग भी बढ़ी.
  2. 2025 में पेश क‍िये गए बजट के दौरान सरकार की तरफ से छह टारगेट रखे गए. इन टारगेट में गरीबी को खत्‍म करना, सभी के ल‍िए अच्‍छी श‍िक्षा, सस्ती और अच्छी हेल्थकेयर, स्किलिंग और जॉब, महिलाओं की ज्यादा ह‍िस्‍सेदारी और क‍िसानों को मजबूत करने का टारगेट रखा गया.
  3. किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू करने का ऐलान क‍िया गया. इसमें 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में विकास, दालों (तुअर, उड़द, मसूर) में आत्‍मन‍िर्भर मिशन, अच्‍छी क्‍वाल‍िटी के बीच, फिशरीज, कपास और फल-सब्जियों की प्रोडक्‍ट‍िव‍िटी बढ़ाने पर फोकस क‍िया गया. इसके साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड भी बनाया गया.
  4. टीडीएस (TDS) की कटौती को रेशनलाइज किया गया. सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस (TDS) छूट 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई. अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की टाइम ल‍िम‍िट को दो साल से बढ़ाकर चार साल क‍िया गया. 20 लाख रुपये से लेकर 24 लाख रुपये तक की आमदनी पर 25% का टैक्स स्लैब लगाया गया. 24 लाख से ज्‍यादा की आमदनी पर 30% टैक्‍स जारी रहा.
  5. प‍िछले साल के बजट के दौरान 50.65 लाख करोड़ रुपये के कुल खर्च का अनुमान रखा गया. फिस्कल डेफिसिट GDP का 4.4% रखा गया. कैपेक्‍स (Capex) 11.21 लाख करोड़ (GDP का 3.1%) पर फोकस रहा. इससे इंफ्रा और डेवलपमेंट को बूस्ट म‍िला.
  6. MSME को ग्रोथ का दूसरा इंजन बताया गया. क्लासिफिकेशन में इनवेस्‍टमेंट और टर्नओवर लिमिट बढ़ाई गईं. माइक्रो एंटरप्राइज के लिए क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप फंड में 10000 करोड़, फुटवियर-लेदर टॉय-फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए स्पेशल स्‍कीम की घोषणा की गई. इसके दम पर लाखों नौकर‍ियों के अवसर बनाने का टारगेट रखा गया.
  7. सरकार की तरफ से देश में IIT का विस्तार, स्‍क‍िल‍िंग के ल‍िए नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, AI एजुकेशन के लिए 500 करोड़ का सेंटर, स्कूलों और हेल्थ सेंटर्स में ब्रॉडबैंड, भारतीय भाषाओं में डिजिटल बुक की घोषणा की गई. मेडिकल सेक्‍टर में 10,000 सीटों की बढ़ोतरी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डे-केयर कैंसर सेंटर शुरू करने के ल‍िए कहा गया.
  8. सक्षम अंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम्स को और मजबूत क‍िया गया. बच्‍चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के बेहतर न्‍यूट्रीशन का वादा क‍िया गया. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कैंसर केयर सेंटर्स के जर‍िये हेल्थकेयर आसान हुआ.
  9. पीपीपी मोड में इंफ्रा प्रोजेक्ट, स्टेट्स को डेढ़ लाख करोड़ का ब्याज-मुक्त लोन, एसेट मोनेटाइजेशन, इरिगेशन, एयरपोर्ट्स, अर्बन फंड्स, शिपिंग, न्यूक्लियर एनर्जी और UDAN स्कीम का एक्‍सपेंशन क‍िया गया. एक्सपोर्ट को देश की ग्रोथ का चौथा इंजन बताया गया.
  10. डीप-टेक फंडिंग, रेगुलेटरी सिंप्लिफिकेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और स्टेट्स में इनवेस्‍टमेंट क्लाइमेट सुधारने पर फोकस. इन कदमों से व‍िकस‍ित भारत 2047 (Viksit Bharat 2047) की मजबूत बेस म‍िलता है.
