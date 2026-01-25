Budget 2026: क्या सैलरी पाने वालों को टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत! पुराना या नया टैक्स सिस्टम जानिए क्या होगा बड़ा बदलाव?

Budget 2026 : यूनियन बजट 2026 जैसे-जैसे करीब आ रहा है. भारत की पुरानी और नई इनकम टैक्स व्यवस्थाओं पर चर्चा फिर से जोर पकड़ रही है. वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स एक बार फिर पुरानी व्यवस्था के तहत अधिक कटौती के फायदों की तुलना नई व्यवस्था में मिलने वाले आसान, कम टैक्स स्लैब से कर रहे हैं. कई लोग अभी भी अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. ऐसे में उम्मीदें बढ़ रही हैं कि सरकार अलग-अलग इनकम ग्रुप के लिए टैक्स प्लानिंग को अधिक निष्पक्ष, स्पष्ट और व्यावहारिक बनाने के लिए बदलाव कर सकती है.

स्टैंडर्ड डिडक्शन

बजट 2025 में सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था, जिससे वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए टैक्स-फ्री इनकम की सीमा प्रभावी रूप से 12.75 लाख रुपये हो गई. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर इसमें और बढ़ोतरी होती है, तो इसका फायदा सिर्फ नई व्यवस्था चुनने वालों को ही मिलेगा, जिससे दोनों सिस्टम के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पुरानी टैक्स व्यवस्था

केंद्र सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था को अचानक खत्म करने के बारे में नहीं सोच रही है. इसके बजाय, रणनीति ये लगती है कि टैक्सपेयर्स को नई व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाकर धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. बदलाव के लिए मजबूर करने के बजाय सरकार इस बदलाव को आसान बनाने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है. इनमें नई व्यवस्था के तहत अधिक स्टैंडर्ड डिडक्शन, शादीशुदा जोड़ों के लिए जॉइंट टैक्स फाइलिंग का विकल्प और मेडिकल खर्च या अन्य खास कैटेगरी जैसे जरूरी खर्चों के लिए सीमित कटौतियों की वापसी शामिल हो सकती है.

ये भी पढ़ें : SBI, PNB..27 जनवरी को देशभर के बैंकों की हड़ताल, क्या खुलेंगे प्राइवेट बैंक ?

लोकप्रिय हो रही है नई टैक्स व्यवस्था

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि नई टैक्स व्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास रंग ला रहा है. वित्त वर्ष 2023-24 में, लगभग 5.27 करोड़ व्यक्तियों में से लगभग 72 प्रतिशत टैक्सपेयर्स ने नई व्यवस्था को चुना. उम्मीद है कि 2025-26 असेसमेंट ईयर में यह हिस्सा और बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स स्लैब को आसान बनाने, अधिक छूट और सरल नियमों से मिडिल क्लास को फायदा मिल रहा है. हालांकि, लगभग 28 प्रतिशत टैक्सपेयर्स यानी करीब 2 करोड़ लोग अभी भी पुराने सिस्टम को ही अपना रहे हैं. इसका मुख्य कारण इसमें मिलने वाले डिडक्शन की रेंज है. जिसमें HRA, सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन इंटरेस्ट, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट और दूसरे टैक्स बचाने वाले फायदे शामिल हैं, जिन पर कई लोग अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए निर्भर रहते हैं.

नए टैक्स सिस्टम को चुनने वाले टैक्सपेयर्स के लिए, इनकम पर स्लैब के आधार पर अलग-अलग रेट से टैक्स लगता है. FY 2025–26 के लिए मौजूदा स्ट्रक्चर इस तरह है.

4,00,000 रुपये तक- शून्य

4,00,001 रुपये से 8,00,000 रुपये तक – 5%

8,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये तक – 10%

12,00,001 रुपये से 16,00,000 रुपये तक – 15%

16,00,001 रुपये से 20,00,000 रुपये तक – 20%

20,00,001 रुपये से 24,00,000 रुपये तक – 25%

24,00,000 रुपये से अधिक– 30%

इस सिस्टम के तहत इनकम के साथ टैक्स धीरे-धीरे बढ़ता है. ये पुराने सिस्टम की तुलना में शुरुआती स्लैब में कम रेट देता है. लेकिन इसमें कम डिडक्शन उपलब्ध हैं.

सैलरी पाने वाले परिवारों को कैसे प्रभावित कर सकता है बजट

महंगाई से घर के खर्च बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी या अतिरिक्त इंसेंटिव सैलरी पाने वाले परिवारों के लिए बड़ा फर्क ला सकते हैं. ज़्यादा डिडक्शन का मतलब है कम टैक्सेबल इनकम, जिसका सीधा मतलब है हाथ में अधिक पैसा. बड़े बदलाव करने के बजाय उम्मीद है कि बजट 2026 नए टैक्स सिस्टम को और मजबूत करेगा और सरकार का धीरे-धीरे और आसानी से बदलाव को बढ़ावा देने का तरीका जारी रहेगा.