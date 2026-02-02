Budget 2026: एक घंटे में बनारस से बिहार! पटना से होकर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी अपडेट, जान लीजिये पूरा रूट

Budget 2026 : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बिहार को मिली बड़ी सौगात के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि पहली बुलेट ट्रेन बिहार में चलने वाली है. ये ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी. ये बिहार के लिए गेम-चेंजर साबित होगी. बजट में रेलवे को लेकर बड़े ऐलान किए गए. देश में 7 नए रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया. रेलवे के लिए बजट 2026-27 में 2,78,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. रेलवे में यात्रियों की सेफ्टी पर फोकस बढ़ाते हुए उसके लिए 1.20 करोड़ खर्च खर्च जाने की योजना बनाई गई है. वहीं रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस, बैगन मेंटेनेंस , इलेक्ट्रिकल सिस्टम मेंटेनेंस पर फोकस बढ़ा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट 2026 के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी साझा करते हुए उसकी तारीफ की.

Delhi: Union Railways Minister Ashwini Vishnaw says, "The first bullet train is going to run in Bihar. The train will run from Varanasi to Siliguri via Patna. This will be a game-changer for Bihar..."

घटेगा सफर का समय

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेल मंत्री ने बजट 2026 के रेलवे के लिए किए गए ऐलानों पर चर्चा की. बजट में मुंबई से पुणे के बीच रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है, जिससे दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 48 मिनट की रह जाएगी. वहीं पुणे-हैदराबाद कॉरिडोर से दोनों के बीच का रेल से सफर 1 घंटे 55 मिनट में पूरा होगा.

चेन्नई-बेंगलुरु कॉरिडोर

इसी तरह से चेन्नई-बेंगलुरु कॉरिडोर की मदद से कनेक्शन से लेकर 4000 किलोमीटर का आसान होगा. वाराणसी से सिलीगुड़ी और दिल्ली से वनाराणसी के बीच सफर को आसान बनाने के लिए ये दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इतना ही नहीं हाई स्लीड कॉरिडोर की मदद से उत्तर भारत के कई शहर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे. इस रेल कॉरिडोर की मदद से दिल्ली से वाराणसी के बीच का सफर मात्र 3 घंटे 50 मिनट पूरा होगा. जबकि वाराणसी से सिलीगुड़ी की दूरी 2 घंटे 55 मिनट में पूरी होगी.

अहमदाबाद-मुंबई हाई-स्पीड कॉरिडोर के काम में तेजी

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अहमदाबाद-मुंबई हाई-स्पीड कॉरिडोर का काम जिस तेजी और गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ रहा है, उस पर पूरी दुनिया की नजर है. रेल मंत्री का कहना है कि नए हाई-स्पीड कॉरिडोर के निर्माण से देश के परिवहन क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव आएगा और भारत आधुनिक रेल नेटवर्क की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा उन्होंने कहा कि चेन्नई, बंगलूरू और हैदराबाद को जोड़कर एक साउथ हाई-स्पीड ट्राइएंगल बनाया जाएगा, जो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी केंद्रशासित प्रदेश सहित दक्षिण भारत के सभी राज्यों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की बुनियादी ढांचा और ऊर्जा नीति को लेकर दो अहम घोषणाएं की हैं. उन्होंने बताया कि सरकार एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत करने जा रही है, जो पश्चिम बंगाल को गुजरात से जोड़ेगा.