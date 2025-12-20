Advertisement
trendingNow13047668
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026: सरकार ने बजट के लिए लोगों से मांगा सुझाव, आम आदमी की उम्‍मीदों को लगे पंख

Budget 2026: सरकार ने बजट के लिए लोगों से मांगा सुझाव, आम आदमी की उम्‍मीदों को लगे पंख

Union Budget 2026: हर साल की तरह अगले साल भी फरवरी में बजट पेश किया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी. इसको लेकर सरकार वित्त मंत्रालय में तैयार‍ियां जोरों पर हैं. सरकार ने लोगों से इस बजट के लिए सुझाव मांगा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 20, 2025, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: सरकार ने बजट के लिए लोगों से मांगा सुझाव, आम आदमी की उम्‍मीदों को लगे पंख

Union Budget 2026 Suggestion: केंद्र की मोदी सरकार आगामी बजट के लिए जनता को अहम जिम्मेदार मानते हुए खास मांग की है. सरकार ने MyGovIndia के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर कहा है कि जन सुझावों के आधार पर बजट का निर्माण. इसमें आगे लिखा गया है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए अपने सुझाव साझा करें और समावेशी विकास और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने वाली नीतियों में योगदान दें.

MyGovIndia पर दे सकते हैं सुझाव

देश की जनता MyGovIndia की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के Union Budget 2026–27 के लिए अपना सुझाव दे सकती है. सरकार ने MyGovIndia की वेबसाइट पर जाकर के अगले साल के लिए नए बजट में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इस पर अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए लोगों के सुझाव को आमंत्रित किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

वित्त मंत्री ने की कई दौर की बैठक
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, पिछले महीने की शुरुआत में, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के तहत नई दिल्ली में बजट-पूर्व परामर्श के कई दौर पूरे किए. इस सीरीज की बैठक की शुरुआत प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श से हुई, जिसके बाद किसान संघों के प्रतिनिधियों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया. इसके बाद के सत्रों में लघु एवं मध्यम उद्यमों, कैपिटल मार्केट्स, स्टार्टअप्स, मैन्यूफैक्चरिंग, BFSI (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा), सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के हितधारकों और अंत में ट्रेड यूनियनों और श्रम संगठनों को शामिल किया गया.

1 फरवरी को पेश होता बजट
मालूम हो कि बीते कई सालों से मोदी सरकार में हर साल एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने की परंपरा रही है. इस बार भी एक फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद भवन में बजट पेश किया जा सकता है. हालांकि, 1 फरवरी को रविवार है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार अपनी परंपरा के अनुसार, इस दिन ही बजट पेश कर सकती है. वैसे यह अभी संभावना है, सरकार ने आधिकारिक रूप से रविवार 1 फरवरी को बजट पेश करने के लिए अभी कोई जानकारी नहीं दी है. वहीं, इस बार के बजट से भी लोगों को काफी कुछ उम्मीदें हैं. रेलवे से लेकर कृषि तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, हर क्षेत्र के लिए देश की जनता को सरकार से इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं. एक कारण यह भी है कि सरकार ने बजट पेश करने से पहले देश की जनता से उनके सुझाव को आमंत्रित किया है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

budget 2026

Trending news

'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
West Bengal
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
Rahul Gandhi Germany visit
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
Mumbai News
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
S. Jaishankar
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
priyanka chaturvedi
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
PM Modi
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
India bangladesh currency comparison
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
Who Global Summit
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
Harish Rana Coma Case
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
Rahul Gandhi
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज