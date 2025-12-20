Union Budget 2026 Suggestion: केंद्र की मोदी सरकार आगामी बजट के लिए जनता को अहम जिम्मेदार मानते हुए खास मांग की है. सरकार ने MyGovIndia के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर कहा है कि जन सुझावों के आधार पर बजट का निर्माण. इसमें आगे लिखा गया है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए अपने सुझाव साझा करें और समावेशी विकास और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने वाली नीतियों में योगदान दें.

MyGovIndia पर दे सकते हैं सुझाव

देश की जनता MyGovIndia की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के Union Budget 2026–27 के लिए अपना सुझाव दे सकती है. सरकार ने MyGovIndia की वेबसाइट पर जाकर के अगले साल के लिए नए बजट में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इस पर अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए लोगों के सुझाव को आमंत्रित किया है.

वित्त मंत्री ने की कई दौर की बैठक

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, पिछले महीने की शुरुआत में, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के तहत नई दिल्ली में बजट-पूर्व परामर्श के कई दौर पूरे किए. इस सीरीज की बैठक की शुरुआत प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श से हुई, जिसके बाद किसान संघों के प्रतिनिधियों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया. इसके बाद के सत्रों में लघु एवं मध्यम उद्यमों, कैपिटल मार्केट्स, स्टार्टअप्स, मैन्यूफैक्चरिंग, BFSI (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा), सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के हितधारकों और अंत में ट्रेड यूनियनों और श्रम संगठनों को शामिल किया गया.

1 फरवरी को पेश होता बजट

मालूम हो कि बीते कई सालों से मोदी सरकार में हर साल एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने की परंपरा रही है. इस बार भी एक फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद भवन में बजट पेश किया जा सकता है. हालांकि, 1 फरवरी को रविवार है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार अपनी परंपरा के अनुसार, इस दिन ही बजट पेश कर सकती है. वैसे यह अभी संभावना है, सरकार ने आधिकारिक रूप से रविवार 1 फरवरी को बजट पेश करने के लिए अभी कोई जानकारी नहीं दी है. वहीं, इस बार के बजट से भी लोगों को काफी कुछ उम्मीदें हैं. रेलवे से लेकर कृषि तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, हर क्षेत्र के लिए देश की जनता को सरकार से इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं. एक कारण यह भी है कि सरकार ने बजट पेश करने से पहले देश की जनता से उनके सुझाव को आमंत्रित किया है.