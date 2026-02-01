Budget 2026 का आपकी जेब पर असर...CNG, दवाएं, माइक्रोवैव सस्ती, शराब समेत इन चीजों के बढ़ेंगे दाम... FULL LIST

Budget 2026 Sasta Mehnga: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की ओर से आज बजट पेश कर दिया है. उन्होंने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है. इस बजट से देश के नागरिकों को कई सारी उम्मीदें थीं. रेलवे से लेकर हेल्थ तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक. हर सेक्टर के लोगों को कई सारी उम्मीदें थीं. इस बीच इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं. यहां हम आसान भाषा में समझेंगे कि क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है. आइए इसके बारे में अब जानते हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में यह भी बताया कि अब विदेश यात्रा पैकेज पर लगने वाला टीसीएस 5% और 20% से घटाकर बिना किसी न्यूनतम राशि सीमा के 2% किया जाएगा.

क्या हुआ सस्ता?

> विदेश यात्रा सस्ता

> विदेश यात्रा पर TCS में कटौती का ऐलान, पहले पांच फीसदी अब 2 फीसदी टीडीएस.

> कैंसर से जुड़ी 17 दवाइयां होंगी सस्ती

> 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं होंगी सस्ती

> सीएनजी गैस सस्ता करने का ऐलान

> बायोगैस को सस्ता करने का ऐलान

> बीड़ी की कीमत सस्ती होगी

> माइक्रोवेव सस्ता का ऐलान

> सोलर एनर्जी से जुड़े सामानों को सस्ता करने का ऐलान

> जूते होंगे सस्ते

> बैटरी सस्ता का ऐलान

> मोटर एक्सीडेंट क्लेम सस्ता

> मोटर एक्सीडेंट क्लेम को टैक्स फ्री करने का ऐलान

> शुगर की दवाइंयां होंगी सस्ती

> चमड़े और कपड़े का निर्यात सस्ता

> मछुआरों के लिए निर्यात सस्ता

> कुरियर भेजना होगा सस्ता

> मोबाइल के सामान सस्ते होंगे

> टैब के सामान सस्ते होंगे

क्या हुए महंगे?

> शराब

> खनिज

> ऑप्शन ट्रेडिंग

> सिगरेट

> पान मसाला

> तंबाकू समान