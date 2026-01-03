Advertisement
Nirmala Sitharaman Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश करेंगी. यह स्वतंत्र भारत का 80वां बजट होगा. साल 2019 में पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान वह देश की पहली फुल टाइम मह‍िला वित्त मंत्री बनीं.

Jan 03, 2026, 10:50 AM IST
Budget 2026 Date: इस बार बजट पेश क‍िये जाने की तारीख 1 फरवरी 2026 को रव‍िवार है. इस कारण कई मीड‍िया र‍िपोर्ट में यह कहा जा रहा है क‍ि सरकार की तरफ से 1 फवरी के बजाय क‍िसी और द‍िन बजट पेश क‍िया जा सकता है. लेक‍िन अब बताया जा रहा है क‍ि इस बार देश का यूनियन बजट 2026-27 हर बार की तरह 1 फरवरी को ही पेश क‍िया जाएगा. इस द‍िन भले ही संडे हो लेक‍िन इसमें बदलाव क‍िये जाने की संभावना कम ही है. रिपोर्ट के अनुसार संसद की बजट सत्र की तारीखों का ऐलान अभी आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है. फिर भी 1 फरवरी को ही बजट पेश करने की तैयारी चल रही है.

लगातार नौंवी बार बजट पेश करेंगी व‍ित्‍त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार बजट पेश करेंगी. यह स्वतंत्र भारत का 80वां बजट होगा. साल 2019 में पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान वह देश की पहली फुल टाइम मह‍िला वित्त मंत्री बनीं. साल 2024 में तीसरे कार्यकाल के बाद भी उन्होंने वित्त मंत्रालय की ही ज‍िम्‍मेदारी संभाली. ऐसा पहली बार नहीं है जब रव‍िवार में बजट पेश हो रहा है. साल 2017 के बाद 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा शुरू हुई. 2025 का बजट शनिवार को पेश हुआ था. पहले अरुण जेटली ने 2015 और 2016 में 28 फरवरी (शनिवार) को बजट पेश किया. इससे पहले 1999 में भी यशवंत सिन्हा ने रविवार को ही बजट पेश किया था.

इस बार के बजट में बनेगा ऐतिहासिक रिकॉर्ड!
यद‍ि 1 फरवरी 2026 को व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने बजट पेश क‍िया तो निर्मला सीतारमण लगातार नौ बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनेंगी. इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम 10 बार बजट पेश करने का र‍िकॉर्ड है. हालांक‍ि, उन्‍होंने दो कार्यकाल के दौरान बजट पेश क‍िया था. देसाई ने 1959-64 में 6 बार और 1967-69 में 4 बार बजट पेश क‍िया. इसके अलावा पी. चिदंबरम 9 बार बजट पेश कर चुके हैं और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश क‍िया. लेक‍िन निर्मला सीतारमण एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में और दो लगातार सरकार में बजट पेश कर रही हैं.

बजट को लेकर 1 फरवरी की परंपरा ही क्यों?
साल 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश होता है ताकि संसद में चर्चा के बाद व‍ित्‍त बि‍ल को पास क‍िया जा सके और 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने पर योजनाओं को लागू क‍िया जा सके. पहले फरवरी के आखिरी कार्य दिवस पर बजट पेश क‍िया जाता था. अभी तक बजट सत्र को लेकर क‍िसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जल्द इस पर फैसला लेगी. बाजार और निवेशकों की तरफ से इस बजट पर नजर बनी हुई है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल: यूनियन बजट क्या होता है?
जवाब: यूनियन बजट देश का सालाना फाइनेंश‍ियल प्लान है. इसमें सरकार की तरफ से आने वाले वित्त वर्ष (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027) के लिए अनुमानित आय (टैक्स, अन्य स्रोत), खर्च (योजनाएं, सब्सिडी, कैपेक्स), फिस्कल डेफिसिट और नई पॉल‍िसी बताती है. 

सवाल: 2026 का बजट कब पेश क‍िया जाएगा?
जवाब: इस बार का बजट 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश क‍िया जाएगा. इस बार भले ही रव‍िवार है लेक‍िन परंपरा के अनुसार तारीख नहीं बदलेगी. कैबिनेट कमेटी की तरफ से इस पर जल्द फैसला ल‍िया जाएगा. बजट सत्र की तारीखें जल्द घोषित होंगी.

सवाल: निर्मला सीतारमण की तरफ से इस बार कौन सा बजट पेश क‍िया जाएगा?
जवाब: यह व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट होगा और स्वतंत्र भारत का 80वां बजट होगा. इसके साथ ही वह 
मोरारजी देसाई के 10 बार बजट पेश करने के र‍िकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी. एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार इतने बजट क‍िसी व‍ित्‍त मंत्री ने पेश नहीं क‍िये.

सवाल: इस बार बजट से क्‍या-क्‍या उम्मीदें हैं?
जवाब : न्‍यू टैक्स रिजीम में 30% स्लैब की ल‍िम‍िट को 24 लाख रुपये से बढ़ाकर 30-50 लाख रुपये करने की मांग की जा रही है. इसके अलावा ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम को खत्म क‍िया जा सकता है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

