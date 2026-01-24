Union Budget 2026: आने वाली 1 फरवरी को देश की नजरें संसद पर टिकी रहेंगी. इस द‍िन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौंवी बार देश का यून‍ियन बजट पेश करने जा रही हैं. यह बजट देश की आर्थिक दिशा तय करेगा. आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन, निवेशक से लेकर राज्‍य सरकार तक की नजर इस बार के बजट पर हैं. टैक्स में राहत, नई योजनाएं, डेवलपमेंट का प्‍लान और इकोनॉमी की दिशा सब कुछ इसी बजट में तय होगा. स्वतंत्र भारत का यह 88वां बजट होगा.

बजट के दो अहम ह‍िस्‍से

ग्‍लोबल इकोनॉमी में अन‍िश्‍च‍ितता के बीच यह बजट टैक्स पॉलिसी, सरकारी खर्च, फ‍िक्‍सल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट की द‍िशा को लेकर अहम संकेत देगा. बजट को दो अहम ह‍िस्‍सों रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में बांटा जाता है. रेवेन्यू बजट रोजमर्रा की कमाई और खर्च जैसे टैक्स कलेक्शन और सब्सिडी से जुड़ा होता है. कैपिटल बजट लॉन्‍ग टर्म इनवेस्‍टमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उधार और ड‍िसइनवेस्‍टमेंट से म‍िलने वाला पैसा होता है. इसमें फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट जैसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो सरकार की इकोनॉम‍िक हेल्‍थ द‍िखाते हैं.

यून‍ियन बजट क्‍या होता है?

बजट देश की सरकार का एनुअल फाइनेंश‍ियल प्लान है. इसमें सरकार की तरफ से बताया जाता है क‍ि वह अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले फाइनेंश‍ियल ईयर में कितना पैसा कमाएगी. यह पैसा टैक्स, डिविडेंड और उधार आदि से म‍िलने का अनुमान जताया जाता है. सरकार यह भी बताती है क‍ि इस पैसे को कहां पर खर्च क‍िया जाएगा? इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, ड‍िफेंस, वेलफेयर स्‍कीम, एजुकेशन और हेल्‍थ जैसे सेक्टर में पैसा बांटा जाता है.

बजट में क्या-क्या शामिल होता है?

बजट की शुरुआत वित्त मंत्री के संबोधन से होती है, जिसमें मुख्य घोषणाएं, पॉल‍िसी और टैक्स में बदलाव के बारे में बताया जाता है. इसके बाद टैक्स प्रपोजल (इनकम टैक्स, जीएसटी में बदलाव), हर म‍िन‍िस्‍ट्री के लिए खर्च का आवंटन और सरकार की कमाई-खर्च के आंकड़े पेश क‍िये जाते हैं. व‍ित्‍त मंत्री की यह स्‍पीच सबसे ज्‍यादा ध्यान खींचती है.

सवाल: बजट 1 फरवरी को क्यों पेश क‍िया जाता है?

जवाब: साल 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है. पहले यह फरवरी के आखिरी वर्क‍िंग डे पर पेश क‍िया जाता था. लेक‍िन यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि म‍िन‍िस्‍ट्री को अप्रैल से नई योजनाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए और इसे लागू करने में देरी न हो.

सवाल: बजट डे पर क्या होता है?

जवाब: 1 फरवरी को व‍ित्‍त मंत्री की तरफ से लोकसभा में बजट स्‍पीच दी जाती है. इस दौरान मुख्य घोषणाएं और प्राथमिकताएं बताई जाती हैं. स्पीच के बाद ड‍िटेल्‍ड बजट डॉक्यूमेंट संसद में पेश क‍िया जाता है और यह पब्लिक के लिए जारी हो जाता है.

सवाल: बजट पेश होने के बाद क्या प्रोसेस होता है?

जवाब: संसद में प्रस्तावों पर बहस होती है. म‍िन‍िस्‍ट्री को खर्च के लिए डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मंजूर करानी पड़ती है. टैक्स बदलाव वाले फाइनेंस बिल पर चर्चा और पास होता है. सब मंजूर होने के बाद टैक्स से जुड़े नए न‍ियम और खर्च की योजनाएं 1 अप्रैल से लागू की जाती हैं.

सवाल: आम आदमी पर बजट का क्या असर होता है?

जवाब: बजट का असर आम आदमी की जेब पर सीधा होता है. इनकम टैक्स, जीएसटी, पेट्रोल-डीजल, गोल्‍ड जैसी चीजों की कीमत में बदलाव हो सकता है. किसानों, छात्रों या घर खरीदने वालों के लिए सरकार की तरफ से नए प्‍लान पेश क‍िये जा सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर खर्च बढ़ने से नौकरियां और बाजार में सुधार होता है.