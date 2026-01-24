Advertisement
trendingNow13084876
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026: 1 फरवरी को पेश होगा बजट, एक क्‍ल‍िक में जानें प्रोसेस से लेकर स्‍पीच तक की हर जानकारी

Budget 2026: 1 फरवरी को पेश होगा बजट, एक क्‍ल‍िक में जानें प्रोसेस से लेकर स्‍पीच तक की हर जानकारी

Nirmala Sitharaman: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण की तरफ से 1 फरवरी को लगातार नौंवी बार देश का यून‍ियन बजट पेश क‍िया जाएगा. हर बार की तरह इस बार के बजट से भी आम आदमी से लेकर खास तक को काफी उम्‍मीदें हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: 1 फरवरी को पेश होगा बजट, एक क्‍ल‍िक में जानें प्रोसेस से लेकर स्‍पीच तक की हर जानकारी

Union Budget 2026: आने वाली 1 फरवरी को देश की नजरें संसद पर टिकी रहेंगी. इस द‍िन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौंवी बार देश का यून‍ियन बजट पेश करने जा रही हैं. यह बजट देश की आर्थिक दिशा तय करेगा. आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन, निवेशक से लेकर राज्‍य सरकार तक की नजर इस बार के बजट पर हैं. टैक्स में राहत, नई योजनाएं, डेवलपमेंट का प्‍लान और इकोनॉमी की दिशा सब कुछ इसी बजट में तय होगा. स्वतंत्र भारत का यह 88वां बजट होगा.

बजट के दो अहम ह‍िस्‍से

ग्‍लोबल इकोनॉमी में अन‍िश्‍च‍ितता के बीच यह बजट टैक्स पॉलिसी, सरकारी खर्च, फ‍िक्‍सल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट की द‍िशा को लेकर अहम संकेत देगा. बजट को दो अहम ह‍िस्‍सों रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में बांटा जाता है. रेवेन्यू बजट रोजमर्रा की कमाई और खर्च जैसे टैक्स कलेक्शन और सब्सिडी से जुड़ा होता है. कैपिटल बजट लॉन्‍ग टर्म इनवेस्‍टमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उधार और ड‍िसइनवेस्‍टमेंट से म‍िलने वाला पैसा होता है. इसमें फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट जैसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो सरकार की इकोनॉम‍िक हेल्‍थ द‍िखाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यून‍ियन बजट क्‍या होता है?
बजट देश की सरकार का एनुअल फाइनेंश‍ियल प्लान है. इसमें सरकार की तरफ से बताया जाता है क‍ि वह अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले फाइनेंश‍ियल ईयर में कितना पैसा कमाएगी. यह पैसा टैक्स, डिविडेंड और उधार आदि से म‍िलने का अनुमान जताया जाता है. सरकार यह भी बताती है क‍ि इस पैसे को कहां पर खर्च क‍िया जाएगा? इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, ड‍िफेंस, वेलफेयर स्‍कीम, एजुकेशन और हेल्‍थ जैसे सेक्टर में पैसा बांटा जाता है.

बजट में क्या-क्या शामिल होता है?
बजट की शुरुआत वित्त मंत्री के संबोधन से होती है, जिसमें मुख्य घोषणाएं, पॉल‍िसी और टैक्स में बदलाव के बारे में बताया जाता है. इसके बाद टैक्स प्रपोजल (इनकम टैक्स, जीएसटी में बदलाव), हर म‍िन‍िस्‍ट्री के लिए खर्च का आवंटन और सरकार की कमाई-खर्च के आंकड़े पेश क‍िये जाते हैं. व‍ित्‍त मंत्री की यह स्‍पीच सबसे ज्‍यादा ध्यान खींचती है.

सवाल: बजट 1 फरवरी को क्यों पेश क‍िया जाता है?
जवाब: साल 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है. पहले यह फरवरी के आखिरी वर्क‍िंग डे पर पेश क‍िया जाता था. लेक‍िन यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि म‍िन‍िस्‍ट्री को अप्रैल से नई योजनाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए और इसे लागू करने में देरी न हो.

सवाल: बजट डे पर क्या होता है?
जवाब: 1 फरवरी को व‍ित्‍त मंत्री की तरफ से लोकसभा में बजट स्‍पीच दी जाती है. इस दौरान मुख्य घोषणाएं और प्राथमिकताएं बताई जाती हैं. स्पीच के बाद ड‍िटेल्‍ड बजट डॉक्यूमेंट संसद में पेश क‍िया जाता है और यह पब्लिक के लिए जारी हो जाता है.

सवाल: बजट पेश होने के बाद क्या प्रोसेस होता है?
जवाब: संसद में प्रस्तावों पर बहस होती है. म‍िन‍िस्‍ट्री को खर्च के लिए डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मंजूर करानी पड़ती है. टैक्स बदलाव वाले फाइनेंस बिल पर चर्चा और पास होता है. सब मंजूर होने के बाद टैक्स से जुड़े नए न‍ियम और खर्च की योजनाएं 1 अप्रैल से लागू की जाती हैं.

सवाल: आम आदमी पर बजट का क्या असर होता है?
जवाब: बजट का असर आम आदमी की जेब पर सीधा होता है. इनकम टैक्स, जीएसटी, पेट्रोल-डीजल, गोल्‍ड जैसी चीजों की कीमत में बदलाव हो सकता है. किसानों, छात्रों या घर खरीदने वालों के लिए सरकार की तरफ से नए प्‍लान पेश क‍िये जा सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर खर्च बढ़ने से नौकरियां और बाजार में सुधार होता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

Trending news

'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
PM Modi
'आपके जीवन में बसंत आ रहा...',PM ने शुरू किया 61 हजार छात्रों के जीवन का नया चैप्टर
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'
raja balasaheb pant
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'