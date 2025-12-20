Advertisement
FM Nirmala Sitharaman: हर बार की तरह इस बार भी बजट 1 फरवरी को पेश होगा या नहीं, इसको लेकर कंफ्यूजन चल रहा है. उम्‍मीद की जा रही है सरकार की तरफ से इस बार रव‍िवार के द‍िन यानी 1 फरवरी को बजट पेश क‍िया जाएगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 20, 2025, 03:24 PM IST
Union Budget 2026-27 Date: द‍िसंबर का महीना खत्‍म होने वाला है और हर साल फरवरी की पहली तारीख को आम बजट पेश क‍िया जाता है. लेक‍िन साल 2026 का केंद्रीय बजट पेश करने को लेकर पहले से ही चर्चा काफी तेजी है. इसका कारण यह है क‍ि 1 फरवरी 2026 को संडे पड़ रहा है और इसी द‍िन गुरु रविदास जयंती है. फ‍िर भी सरकार का प्‍लान है क‍ि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार आठवां बजट इसी तारीख को पेश करें. आजादी के बाद यह 80वां बजट होगा.

1 फरवरी की परंपरा अहम क्‍यों?

साल 2017 से मोदी सरकार ने बजट पेश करने की तारीख को बदलकर 1 फरवरी तय कर द‍िया है. पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश कि‍या जाता था. लेक‍िन इस बदलाव का मकसद यह था कि बजट को मार्च के आख‍िर तक पास कर लिया जाए. ताक‍ि नए फाइनेंश‍ियल ईयर को 1 अप्रैल से सुचारु रूप से शुरू क‍िया जा सके. इससे सरकारी योजनाएं और खर्च समय पर लागू हो जाते हैं. साल 2020 और 2025 में भी बजट को 1 फरवरी को ही पेश क‍िया गया था. उस समय 1 फरवरी के द‍िन शन‍िवार था. लेक‍िन 2026 में यह पहला मौका है जब 1 फरवरी के द‍िन संडे है.

संडे को बजट पेश करना संभव है?
केंद्र सरकार की मंशा है क‍ि 1 फरवरी की परंपरा को जारी रखा जाए, भले ही दिन रविवार का हो. संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का इस पर कहना है क‍ि अंतिम फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को लेना है. लेकिन सूत्रों का यही कहना है क‍ि 1 फरवरी यानी संडे को ही बजट पेश क‍िये जाने की संभावना ज्यादा है. यद‍ि ऐसा होता है तो 2017 के बाद पहली बार बजट रविवार को आएगा. पहले भी संसद रविवार को बैठ चुकी है, जैसे कोविड महामारी के दौरान 2020 में और 2012 में संसद की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर.

गुरु रविदास जयंती का असर
1 फरवरी 2026 को गुरु रविदास जयंती है. इस द‍िन उत्तर भारतीय राज्यों में पब्‍ल‍िक हॉलीडे होता है. लेकिन केंद्र सरकार के लिए यह 'प्रतिबंधित छुट्टी' (restricted holiday) है. परंपरा के अनुसार प्रतिबंधित छुट्टियों पर मीट‍िंग हो सकती है. राज्यसभा की वेबसाइट पर भी इस बारे में ल‍िखा है क‍ि ऐसी छुट्टियों को ध्यान में नहीं रखा जाता और संसद की मीट‍िंग तय की जा सकती है.

रव‍िवार को कब पेश हुआ बजट?
1999 में यशवंत सिन्हा ने 28 फरवरी को संडे को ही बजट पेश क‍िया था. संडे को बजट पेश होने का यह केवल एक उदाहरण है. बुद्ध पूर्णिमा जैसे पब्‍ल‍िक हॉली डे पर भी संसद बैठी है. लेकिन 1981 और 1986 में गुरु रविदास जयंती के मौके पर मीट‍िंग को सांसदों के अनुरोध पर रद्द कर द‍िया गया था. पहले जब फरवरी के आखिरी दिन संडे पड़ता था तो बजट शनिवार को पेश क‍िया जाता था. सरकार 31 जनवरी को बजट पेश करने के मूड में नहीं लग रही. जबकि 2 फरवरी (सोमवार) को ऑप्‍शन के तौर पर रखा जा सकता है.

दांव पर निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड?
यद‍ि बजट 1 फरवरी को पेश क‍िया जाता है तो यह व‍ित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए यह नया र‍िकॉर्ड होगा. वह लगातार आठ बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन जाएंगी. इसके साथ ही वह मोरारजी देसाई की बराबरी कर लेंगी. मोरारजी देसाई ने अलग-अलग सरकारों में आठ बजट पेश क‍िये थे. सीतारमण इस रिकॉर्ड को एक ही प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) के नेतृत्व वाली दो लगातार सरकारों में करेंगी. यह उनके ल‍िए खास उपलब्धि होगी.

कब होगा अंतिम फैसला?
अभी बजट सत्र की तारीख और शेड्यूल को लेकर ऑफ‍िश‍ियली घोषणा नहीं हुई है. कैबिनेट कमेटी जल्‍द इस पर मीट‍िंग कर फैसला कर स‍कती है. ज्यादातर रिपोर्ट के अनुसार सरकार परंपरा को बनाए रखेगी और 1 फरवरी को ही बजट पेश करेगी. इससे इकोनॉमी पर तुरंत असर दिखेगा और स्टॉक मार्केट के ल‍िए भी स्‍पेशल सेशन का आयोजन क‍िया जा सकता है. कुल मिलाकर 2026 के बजट को लेकर रोचक मोड़ आता द‍िखाई दे रहा है.

 

