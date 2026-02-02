बजट क्यों 'बेवफा' बन गया...Tax हो या किसान किसी के लिए क्यों नहीं हुआ कोई बड़ा ऐलान, किसने रोके वित्त मंत्री के हाथ ? Budget 2026 डिकोड

Budget 2026 why No Big announcements: हर साल जब बजट आता है तो हर किसी की उम्मीदें इस बात पर टिकी होती है कि सरकार कुछ लुभावने ऐलान करेगी, टैक्स में भारी छूट मिल जाए, कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती हो जाए ताकि सामान सस्ते हो जाए, FD या सेविंग्स स्कीम पर ही घोषणा हो जाए ताकि बचत बढ़े, लेकिन इस बार बजट 2026 में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला. वित्त मंत्री ने 84 मिनट बोलते हुए 53.47 लाख करोड़ का बजट पेश किया, लेकिन आम लोगों को उसमें कुछ खास नहीं मिला. सालभर से राहत की आस लगाए जो लोग बजट का इंतजार कर रहे थे, उसने तो बेवफाई दिखा दी. आम लोग राहत ऐलान का इंतजार करते रहे और बजट भाषण खत्म हो गया. समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार बजट में बड़ी घोषणाएं क्यों नहीं हुई ? क्यों सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया ? इस बार बजट ने आम आदमी को निराश क्यों किया ?

इस बार बजट में क्यों नहीं हुए बड़े ऐलान

बजट की शुरुआत तो वित्त मंत्री ने 'रिफॉर्म', शब्द के साथ की, लेकिन ऐलान में न तो किसी बड़ी योजना का ऐलान हुआ न ही रोजमर्रा की चीजें के दाम घटाने का कोई इंतजाम हुआ. बजट में मिडिल क्लास के लिए कोई खास स्कीम, सब्सिडी, गैस सिलेंडर, रोजगार, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड या MSP पर बड़ा ऐलान नहीं हुआ. दरअसल सरकार ने इस बार स्टेबल इकोनॉमी के हिसाब से बजट पेश किया है. भारत की अर्थव्यवस्था 7% से ज्यादा की दर से बढ़ रही है. बजट का आकार पिछले बजट से 7.1% बढ़ा, लेकिन स्थिर अर्थव्यवस्था के चलते बैलेंस बजट पेश किया गया. Budget 2026: जिनका नाम लिया उसके ₹10 लाख करोड़ हुए खाक, जिसे भूलीं वो भी बर्बाद...बजट के बाद सोने-चांदी से लेकर शेयर बाजार का हाल देखिए

क्यों नहीं हुए बड़ी योजनाओं, नए स्कीम या टैक्स में छूट के लुभावने ऐलान

सरकार ने वित्तीय 2026-27 में घाटे का बजट पेश किया है. सरकार पर कर्ज है. जीडीपी का 4.3% राजकोषीय घाटा है, जो करीब 16.13 लाख करोड़ रुपये का है. सरकार के आय और व्यय के बीच का अंतर बढ़ गया है. सरकार का खर्च आय से अधिक हो गया है. सरकार का फिस्कल डेफेसिट में अंतर GDP का 4.4 फीसदी का है, जिसे सरकार कम करना चाहती है. ऐसे में सरकार नई योजनाओं या भी टैक्स में छूट देकर खर्च को बढ़ाना का रिस्क नहीं लेना चाहती है. अगर सरकार ऐसा करती तो आय और खर्च का अंतर और बढ़ता. वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार की इनकम 34 लाख करोड़ रुपये थी, जबकि खर्च 49.6 लाख करोड़ रुपये. 2026-27 में कमाई 36.5 लाख करोड़ तो खर्च 7 फीसदी की बढ़त के साथ 53.5 लाख करोड़ रुपये पर रहने का अनुमान है. ऐसे में सरकार नई योजनाओं, नई स्कीमों या टैक्स में राहत देकर कमाई और खर्च के अंतर को और नहीं बढ़ाना चाहती है. इसके साथ ही सरकार पर कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपये और बढ़ जाएगा . चीन-पाकिस्तान के लिए 'धुरंधर' तो ट्रंप के लिए 'ट्रैप'...84 मिनट के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने किसी को दिखाया आईना तो किसी को बता दी औकात

किसने रोक दिए वित्त मंत्री के हाथ

सरकार के आय बनाम खर्च का अनुपात हिला हुआ है. बजट 2026-27 दस्तावेज को देखें तो कमाई 35.33 लाख करोड़ तो खर्च 53.47 लाख करोड़ रुपये हैं. आमदनी और खर्च की खाई तो कर्ज से भरा जाता है. सरकार ने उधारी की जानकारी भी साझा की. 16.95 लाख करोड़ रुपये के घाटे को कम करने के लिए सरकार बाजार से 11.73 लाख करोड़ और विदेशों से 15 हजार करोड़ का कर्ज लेगी.

क्या है सरकार का लक्ष्य

सरकार पर जितना कर्ज बढ़ता है, उसका बोझ भी उतना ही बढ़ता चला जाता है. सरकार की कमाई का मोटा हिस्सा कर्ज के ब्याज के भुगतान में खर्च हो जाता है. इसके अलावा चुनावी वादों और राजनीतिक दबाव के चलते सब्सिडी, मुफ्त योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च से सरकार का व्यय बढ़ता चला जाता है. कर्ज के ब्याज भुगतान के साथ-साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच डिफेंस पर बढ़ते खर्च से सरकार के खर्च करने की क्षमता प्रभावित होती है. ऐसे में सरकार नई योजनाओं या टैक्स में छूट जैसी राहत देने से बचती है. वित्त मंत्री ने भी सरकार के कर्ज को कम करने के लिए साल 2030 तक का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने तय किया है कि कर्ज को जीडीपी का 56.1 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी कर देंगे. यानी सरकार का फोकस फिलहाल इस खर्च को कम करने पर है, जो आम आदमी की आस पर भारी पड़ गई. हालांकि इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो ये बहुत जरूरी है.

FAQ सवाल: बजट 2026: क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ?

जवाब: बजट 2026 में शुगर, कैंसर की दवाए सस्ती हो गई. कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाएं सस्ती हो गई. इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी उत्पादन सस्ते हो गए. CNG बायोगैस, माइक्रोवेव, सोलर पैनल , विदेश यात्रा , जूते , बैटरी सस्ते हो गए.

सवाल: बजट 2026 में क्या-क्या महंगा हो गया ?

जवाब: बजट में शराब, स्कैप, खनिजों पर कस्टम टैक्स बढ़ाया गया, जिससे वो महंगे हो गए.

सवाल: क्या बजट में 2026 में इनकम टैक्स में छूट मिली है ?

जवाब: नहीं बजट 2026-27 में इनकम टैक्स स्लेब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.