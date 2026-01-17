Budget 2026: इस बार 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट कई मायनों में खास रहेगा. व‍ित्‍त मंत्रालय में इसको लेकर तैयार‍ियां पहले से ही चल रही हैं. इस बार 1 फरवरी को संडे होने के कारण बजट इसी द‍िन पेश क‍िया जाएगा. व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण नौंवी बार बजट पेश करने जा रही हैं. इस बार के बजट से हर बार की तरफ नौकरीपेशा से लेकर क‍िसान तक, कारोबारी से लेकर इंडस्‍ट्र‍ियल‍िस्‍ट तक को उम्‍मीदें हैं. सरकार इस बार न‍िर्यात को बूस्‍ट करने के लि‍ए कोई बड़ा ऐलान कर सकती है.

1946 में हुआ था अंतरिम सरकार का गठन

व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण के नाम इस बार और भी र‍िकॉर्ड हो जाएंगे. उनसे ज्‍यादा 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश क‍िया था. लेक‍िन यह बजट उन्‍होंने अलग-अलग प्रधानमंत्री के नेतृत्‍व में पेश क‍िया था. लेक‍िन क्‍या आपको पता है भारत में बजट पेश करने वाले एक व‍ित्‍त मंत्री बाद में पाक‍िस्‍तान के प्रधानमंत्री बन गए थे. 1946 में देश में पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था. इस दौरान ल‍ियाकत अली खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहे थे. इस अंतरिम सरकार में बतौर वित्त मंत्री उन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया था.

मेरठ से चुनाव लड़ते थे ल‍ियाकत अली

प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व की तत्‍कालीन अंतरिम सरकार की कैबिनेट में ल‍ियाकत अली के अलावा सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम भी शामिल थे. लियाकत अली खान ने अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री के रूप में 2 फरवरी 1946 को लेजिस्लेटिव असेंबली भवन (आज का संसद भवन) में बजट पेश किया था. अविभाजित भारत में लियाकत अली यूपी के मेरठ से चुनाव लड़ते थे. हालांकि उनका जन्म अविभाजित पंजाब के करनाल में हुआ था.

इंडस्‍ट्री को रास नहीं आया बजट

अंतरिम सरकार में वित्‍त मंत्री लियाकत अली खान ने अपने बजट को 'पुअरमैन बजट' (गरीबों का बजट) कहा था. बजट (Budget) प्रस्तावों को 'सोशलिस्ट बजट' भी कहा गया. हालांकि, उस समय इंडस्‍ट्री को यह बजट रास नहीं आया था. 1947 में 14-15 अगस्त की आधी रात को देश का बंटवारा हुआ और आजादी के बाद लियाकत अली खान पाकिस्तान चले गए. लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे और पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली ज‍िन्‍ना के करीबी भी थे. पाकिस्तान जाने पर उन्‍हें पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया.

कौन थे लियाकत अली खान?

लियाकत अली खान को उस शख्‍स के रूप में याद किया जाता है. जिन्होंने पहले आजादी, फिर विभाजन और उसके बाद विभाजन के दौरान हिंदू-मुस्लिमों के बीच संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वह तत्कालीन पंजाब के करनाल (वर्तमान में हरियाणा के हिस्से में) में एक राज परिवार में जन्मे थे. बाद के दिनों में वह यूपी के मुजफ्परनगर में सक्रिय रहे, वहां उनके परिवार को बड़ी जागीर मिली थी. वह आजाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे. जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना के बाद दूसरे बड़े ओहदे वाले नेता थे.

1950 में भारत के साथ किया था समझौता

लियाकत अली खान 14 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 तक पाक‍िस्‍तान के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे. 16 अक्टूबर 1951 को एक सभा में भाषण के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई. उन्होंने 1950 में बतौर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत के साथ एक समझौता किया था. इस समझौते में दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात की गई थी.