Advertisement
trendingNow13088305
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026: हो गया कंफर्म, 30 या 31 जनवरी नहीं बल्कि इस दिन आएगा इकोनॉमिक सर्वे, 1 फरवरी को संसद में पेश होना है बजट

Budget 2026: हो गया कंफर्म, 30 या 31 जनवरी नहीं बल्कि इस दिन आएगा इकोनॉमिक सर्वे, 1 फरवरी को संसद में पेश होना है बजट

Budget: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सत्र का पहला भाग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा. उस पर चर्चा होगी. फिर बजट पर सदन में चर्चा होगी. हमने सबसे विनती की है सभी पार्टियां सहयोग करें और सदन को सुचारु रूप से चलाने में योगदान करें. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: हो गया कंफर्म, 30 या 31 जनवरी नहीं बल्कि इस दिन आएगा इकोनॉमिक सर्वे, 1 फरवरी को संसद में पेश होना है बजट

Budget session 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. देश की संसद के लोकसभा में वित्त मंत्री रविवार 1 फरवरी सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी. मोदी सरकार की ओर से निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश होने वाला यह लगातार नौंवा बजट है. इस बजट से देश के नागरिकों को काफी सारी उम्मीदे हैं. चाहें आम हों या खास, सभी लोगों को अपने-अपने क्षेत्र के लिए कई सारे बड़े ऐलान की संभावनाएं है.

वहीं, बुधवार 28 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी. इसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी. इस बीच कई लोगों के पास पिछले कई दिनों से यह सवाल था कि देश का इकोनॉमिक सर्वे कब पेश किया जाएगा? इसकी तारीख को लेकर कंफ्यूजन था. चूंकि, आमतौर पर कहा जाता रहा है या देखा भी गया है कि बजट से एक दिन पहले इकोनॉमी सर्वे पेश किया जाता है, लेकिन इसबार यह मामला थोड़ा अलग है. आइए जानते हैं कि 29, 30 या 31 जनवरी, कब आएगा इकोनॉमी सर्वे.

कब आएगा इकोनॉमिक सर्वे? 
इकोनॉमी सर्वे को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खास जानकारी दी है. न्यूज एजेंसी के अनुसार, बजट सत्र 2026 से पहले सर्वदलीय बैठक पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "आज नेताओं ने कई सुझाव दिए हैं जिसे हमने नोट किया है. हमने अपील की है कि ये साल का पहला सत्र है. कल राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी. कल 11 बजे संयुक्त सत्र तय किया गया है." उन्होंने इकोनॉमी सर्वे को लेकर बताया और कहा, "29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश (इकोनॉमिक सर्वे) किया जाएगा और 1 फरवरी को बजट पेश होगा." 

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार तो हमेशा विपक्ष को सुनने के लिए तैयार - रिजिजू
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सत्र का पहला भाग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा. उस पर चर्चा होगी. फिर बजट पर सदन में चर्चा होगी. हमने सबसे विनती की है सभी पार्टियां सहयोग करें और सदन को सुचारु रूप से चलाने में योगदान करें. उन्होंने आगे कहा, "बजट सत्र के दौरान हर चर्चा बजट पर ही केंद्रित रहे, यही नियम कहता है. संसदीय प्रणाली में पहले ही से यही प्रथा रही है. संसद के संयुक्त सत्र के दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और फिर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद हम बजट पर चर्चा करेंगे." केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, "राष्ट्रपति के अभिवादन पर जब धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा होगी तो कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष बोल सकता है... सरकार तो हमेशा उन्हें(विपक्ष) सुनने के लिए तैयार ही है लेकिन अगर विपक्ष हंगामा करके भाग जाता है या सदन चलने नहीं देता तो हमें बहुत तकलीफ होती है."

यह भी पढ़ें- India EU Trade Deal: भारत ने ईयू को ऑफर किया यूके से 6 गुना अधिक ऑटो कोटा, अब इन कंपनियों की लग्जरी कारें मिलेंगी सस्ती; जानें पूरी खबर

 

इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है?
संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा. इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई एक वार्षिक रिपोर्ट होती है. इसमें बताया गया होता है कि पिछले साल देश की जीडीपी, तरक्की या ग्रोथ कैसी रही. महंगाई, इंडस्ट्रीज समेत अन्य फाइनेंशियल जानकारियां शामिल होती हैं. मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमी सर्वे में देश की फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी जानकारी होती है. 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) 

1. गाजर और छड़ी वाला बजट किस तारीख को पेश हुआ था?
गाजर और छड़ी वाला बजट 28 फरवरी 1986 को पेश हुआ था.

2. बजट की छपाई कहां होती है?
बजट की छपाई नॉर्थ ब्लॉक स्थित प्रेस में होती है. 

3. आजाद भारत का बजट किसने पेश किया था?
आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर. के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था.

4.  भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थीं?
भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थीं.

5.  निर्मला सीतारमण ने कुल कितनी बार बजट पेश किया है?
निर्मला सीतारमण ने कुल 8 बार बजट पेश किया है.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

Trending news

महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
Acid Attack Cases
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
Maharahtra
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
Bengal politics
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
UGC
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
MMRDA
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
Eu India Trade Deal
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
IIT Guwahati Research
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' में ऐसा क्या है कि नहीं मिल रहा सेंसर सर्टिफिकेट
Vijay
विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' में ऐसा क्या है कि नहीं मिल रहा सेंसर सर्टिफिकेट
राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए
politics security threat
राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए