₹13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री, ₹1 लाख की छूट...बजट 2026 में मिडिल क्लास के लिए तोहफे की कितनी उम्मीद ? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

₹13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री, ₹1 लाख की छूट...बजट 2026 में मिडिल क्लास के लिए तोहफे की कितनी उम्मीद ? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Income Tax in Budget 2026 Expectation : 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है. ये लगातार 9वीं बार होगा, जब वो संसद में आम बजट पेश करेंगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 30, 2026, 01:25 PM IST
₹13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री, ₹1 लाख की छूट...बजट 2026 में मिडिल क्लास के लिए तोहफे की कितनी उम्मीद ? क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Budget 2026 Expectations: 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है. ये लगातार 9वीं बार होगा, जब वो संसद में आम बजट पेश करेंगी. बजट पेश होने से पहले लोगों को इससे काफी उम्मीदें हैं, खासकर देश के मिडिल क्लास को इस बजट से राहत की उम्मीद है. देश का सबसे बड़ा तबका, जो सबसे बड़ी टैक्सपेयर्स आबादी है, उसे इस बार भी राहत की उम्मीदें हैं.  
 
वित्त मंत्री ने कब-कब दी Tax से राहत 
   
बजट 2026 से पहले जरा पीछे चलते हैं. अपने पिछले बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरीड क्लास के लिए  टैक्स-फ्री इनकम की लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक दिया था. वहीं बजट 2024 में स्टैडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया था. यानी कुल 12.75 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री हो गई थी. उससे भी पहले का देखें तो  बजट 2023 में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को आसान बनाते हुए सालाना 7 लाख तक की कमाई करने वालों को टैक्स से राहत दी थी. अगर 50 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल करें तो ये छूट 7.5 लाख रुपये तक हो गई थी. साल 2020 में इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव करते हुए टैक्स की नई व्यवस्था ला दी. वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम को लागू कर दिया.  वहीं बजट 2023 में बजट में सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट बना दिया. यानी अगर कोई टैक्सपेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम को नहीं चुनता है तो उसे न्यू टैक्स रिजीम में समझा जाता है. जहां टैक्सेबल इनकम का दायरा तो बढ़ा दिया गया, साथ ही 80सी, 80 डी जैसे मिलने वाली छूटों को खत्म कर इसे सिंपल रखा गया.  

बजट 2026 में इनकम टैक्स में राहत की कितनी है उम्मीद, क्या कहते हैं एक्सपोर्ट  

रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 का ऐलान करेंगी. वित्त मंत्री से हर कोई अपने हिस्से के फायदे में राहत की उम्मीद कर रहा है. टैक्सपेयर्स की भी उम्मीदें है कि वित्त मंत्री टैक्स फ्री इनकम के दायरे को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख रुपये कर दें, स्टैडर्ड डिडक्शन को 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाए, लेकिन जानकारों की माने तो ऐसा होने की बहुत कम ही उम्मीद है.   

टैक्स और निवेश मामलों के जानकार राजीव रंजन झा की माने तो इस बार इनकम टैक्स में बड़े छूट की उम्मीद बेहद कम है. बजट 2026 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत बड़े बदलाव होने की उम्मीद बहुत कम है. सरकार ने हाल ही में GST 2.0 रिफॉर्म किया है. जीएसटी का दायरा बजट से बाहर का है, विदेश से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी में कुछ कटौती की उम्मीद की जा सकती है, जो मुख्य तौर पर कच्चे सामानों पर किए जा सकते हैं. इनकम टैक्स में पिछले साल ही सरकार की ओर से बड़े रिफॉर्म किए गए हैं. ऐसे में इस साल बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. 

TAX छूट पर क्या कहते हैं CA

वहीं सीए अनिल कुमार पांडे भी मानते हैं कि इस साल बजट 2026 में सरकार की ओर से टैक्सपेयर्स को बड़े राहत की संभावना बहुत कम है. हालांकि वो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि स्टैटर्ड डिडक्शन में मामूली बदलाव किए जा सकते हैं, जो 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जा सकते हैं. 

SBI, CII की टैक्स पर सिफारिश  

SBI रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में सेविंग प्लान और पेंशन सिस्टम में बदलाव का सुझाव दिया है. एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक EPF, NPS, FD से जुड़े टैक्स नियमों में सुधार की सिफारिश की गई है. वहीं  कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी, CII ने सरकार को सुझाव दिया है कि खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ना चाहिए. ऐसे में टैक्स में छूट से लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी. जो देश की अर्थव्यवस्था को बल देगा.  

FAQ सवाल: कब और कितने बजे पेश होगा बजट 2026 ?

जवाब: Budget 2026 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी.  

सवाल: बजट में क्या बड़ी घोषणाएं हो सकती है ? 

जवाब: बजट की घोषणाएं 1 फरवरी को पता चलेगी. इसमें डिफेंड, एमएसएमई, निर्यात, मैन्युफैक्चरिंग, किसानों, युवाओं, महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं.   

सवाल: क्या बजट में सोने-चांदी को लेकर ऐलान हो सकते हैं ? 

जवाब: सरकार बजट में कस्टम ड्यूटी में कटौती कर सोने-चांदी के इंपोर्ट को आसान बना सकती है. उससे जूलरी की लागत कम हो सकती है. हालांकि बड़े ऐलानों की उम्मीद कम है.  
सवाल: बजट कैसे तैयार होता है ?  
जवाब: बजट को संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार किया जाता है. जिसमें सभी मंत्रालय अपने अनुमानित खर्च वित्त मंत्रालय को भेजते हैं. सरकार टैक्स, सब्सिडी, योजनाओं पर फैसला लेती है. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का पूरी फौज होती है. 
सवाल: डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है?

जवाब: डायरेक्ट टैक्स जो सीधे आपकी कमाई पर लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स, वहीं इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो हमारी कमाई पर सीधे नहीं, बल्कि सामान और सेवाओं पर लगता है, जैसे कि GST.  

