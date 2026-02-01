Advertisement
EV कार से लेकर फोन, TV हुई थी सस्ती, GST 2.0 के बाद इस बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा होने की उम्मीद,सोना-चांदी में क्या होगा बदलाव ?

EV कार से लेकर फोन, TV हुई थी सस्ती, GST 2.0 के बाद इस बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा होने की उम्मीद,सोना-चांदी में क्या होगा बदलाव ?

बजट 2026 पेश होने में चंद घंटों का समय बचा है. वित्त मंत्री संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 9वां पूर्ण बजट पेश करेंगी. इस बजट में क्या खास होगा, किसे क्या मिलेगा, किस सेक्टर पर फोकस रहेगा, किसे कितना बजट आवंटित होगा, ये सब कुछ ही घंटों में सबसे सामने होगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 01, 2026, 08:25 AM IST
EV कार से लेकर फोन, TV हुई थी सस्ती, GST 2.0 के बाद इस बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा होने की उम्मीद,सोना-चांदी में क्या होगा बदलाव ?

Budget 2026: बजट 2026 पेश होने में चंद घंटों का समय बचा है. वित्त मंत्री संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 9वां पूर्ण बजट पेश करेंगी. इस बजट में क्या खास होगा, किसे क्या मिलेगा, किस सेक्टर पर फोकस रहेगा, किसे कितना बजट आवंटित होगा, ये सब कुछ ही घंटों में सबसे सामने होगा. बजट 2026 के ऐलान से पहले लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026 के इस बजट में मिडिल क्लास को टैक्स बेनिफिट्स का तोहफा देंगी की नहीं. बजट में आम लोगों की निगाहें टैक्स और सस्ते-महंगे की लिस्ट पर रहती है.  ये दोनों बातें सामने आए उससे पहले पिछले बजट में सस्ते-महंगे पर एक बार नजर डाल लेते हैं. वहीं इस बजट में किन सेक्टर्स पर फोकस रह सकता है, उसे भी समझते हैं .  

साल 2025 के बजट में सस्ते-महंगे की पूरी लिस्ट  

सरकार से कस्टम ड्यूटी में कटौती कर बजट 2025 में तमाम जरूरी चीजों को सस्ता कर दिया था. वहीं कुछ चीजें महंगी भी हुई थी.  कैंसर और दुलर्भ बीमारियों का इलाज सस्ता हो सके. इसलिए 36 जीवन रक्षा दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर लिया गया था.  वही जरूरी खनिजों , लिथियम बैटरी समेत 12 रेयर अर्थ मिनिरल्स को पूरी तरह बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई थी. ईवी बैटरी के लिए 35 नए उत्पाद, मोबाइल फोन बैटरी के लिए 28 प्रोडक्ट्स को बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट मिली थी.  इसके अलावा शिपबिल्डिंग के लिए जहाजों के पार्ट्स पर छूट को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया,  ईयरनेट स्विच पर कस्टम ड्यूटी 20 से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया. मछली और सी फूड्स पर कस्टम ड्यूटी को 30 से घटाकर 5 फीसदी किया गया. कस्टम ड्यूटी घटने से ये चीजें सस्ती हो गईं.  

ये चीजें हुईं सस्ती

  • मोबाइल फोन 
  • कैंसर और लाइव सेविंग दवाइयां  
  • मेडिकल इक्विपमेंट्स  
  • LCD, LED   
  • भारत में बने कपड़े 
  • ईवी व्हीक्ल्स 
  • चमड़ा और इससे बने उत्पादों  
  • फ्रोजन फिश 
  • मोटर साइकिल
  • जिंक स्कैप
  • कोबाल्ट पाऊडर
  • EV लिथियम बैटरी
  • लीथियम आयन बैटरी
  • कैरियर ग्रेड इंटरनेट स्विच
  • सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस

क्या-क्या हुआ था महंगा  

बजट में इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी तक दिया था. इसके अलावा बुने हुए कपड़े (निटेड फैब्रिक्स) पर क्सटम ड्यूटी बढ़ा दी थी.  टीवी मोबाइल पर लगने वाले फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढाकर 20 फीसदी कर दिया गया था. इसके अलावा इंपोर्ट्स जूते, इंपोर्ट्स कैंडल्स, सोलर सेल, सोलर मीटर पीवीसी फ्लेक्स शीट महंगे हो गए.  

 

