Advertisement
trendingNow13090912
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026 Expectations: हेल्थ सेक्टर से लेकर रियल एस्टेट तक, इंडस्ट्री को बजट से क्या हैं बड़ी मांगें

Budget 2026 Expectations: हेल्थ सेक्टर से लेकर रियल एस्टेट तक, इंडस्ट्री को बजट से क्या हैं बड़ी मांगें

Economic Survey 2026: गुरुवार को पेश इकोनॉमिक सर्वे में देश की संभावित विकास दर को 7% आंका गया है, जो तीन वर्ष पहले 6.5 फीसदी थी.वहीं, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.8 फीसदी से 7.2 फीसदी तक लगाया गया है.

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026 Expectations: हेल्थ सेक्टर से लेकर रियल एस्टेट तक, इंडस्ट्री को बजट से क्या हैं बड़ी मांगें

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 29 जनवरी गुरुवार को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया. इसके बाद अब सभी की निगाहें आगामी बजट पर हैं. जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. संसद के लोकसभा में सीतारमण रविवार को लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी. वहीं, मोदी सरकार के इस बजट से देश के नागरिकों को कई सारी उम्मीदें हैं. यहां हम हेल्थ सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और ईवी सेक्टर की मांगों को आपके सामने बता रहे हैं. आइए इसके बारे में जानते हैं.

हेल्थ सेक्टर को मिले जीडीपी का 5 फीसदी

Zee Business के खास शो में बताया गया कि Indian Medical Association (IMA) के द्वारा सरकार के बजट से कई मांगें और उम्मीदें हैं. आईएमए की मांग है कि कम से कम 2.5 फीसदी तुरंत और 2030 तक 5 फीसदी जीडीपी हेल्थ सेक्टर को मिले. इसके अलावा देश के अस्पतालों को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिले. 30 साल तक सस्ते लोन मिले. वहीं, टियर 2 और टियर 3 शहरों में टैक्स इंसेंटिव की भी मांग है. आईएमए ने लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट पर जीएसटी को जीरो करने की मांग की है. इसके साथ ही वैक्सीन के ऊपर 100 फीसदी जीएसटी की छूट की मांग की गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रेंटल हाउसिंग को प्रोत्साहित करने की मांग
बजट से हेल्थ सेक्टर के अलावा रियल सेक्टर को भी कई उम्मीदें हैं. इस सेक्टर ने सरकार से बजट में कई मांगें की है. Zee Business के खास शो में बताया गया कि नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की मांग है कि बजट में रेंटल हाउसिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. वहीं, रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल की तारीख 31 मार्च 2027 हो. रेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी नोटिफिकेशन की अनिवार्य शर्त को खत्म किया जाए. किराए की कमाई पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी हो. इसके अलावा बिना बिके फ्लैट्स पर नोशनल रेंट टैक्स से छूट 2 साल से बढ़ाकर 5 साल की जाए.

यह भी पढ़ें- इकोनॉमिक सर्वे के बाद कैसे रहे शेयर बाजार, डॉलर के मुकाबले रुपये का क्या रहा हाल? यहां जानें सबकुछ

ऑटो सेक्टर की ईवी के लिए क्या मांगें?
Zee Business के खास शो में बताया गया कि ऑटो सेक्टर ने ईवी के लिए आगामी बजट से कई मांगे की हैं. इस सेक्टर ने ईवी के लिए ड्यूटी स्ट्रक्चर का रैशनलाइजेशन और ईवी कॉम्पोनेंट्स पर जीएसटी घटाने की मांग की है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए डिमांड इसेंटिव की भी मांग की गई है. 

Watch Video: यहां देखें पूरा वीडियो

 

वित्त मंत्री ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे
29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. जानकारी के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे देश के वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई एक वार्षिक रिपोर्ट होती है. इसमें बताया जाता है कि पिछले साल देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ क्या रही और आने वाले वर्ष में इस ग्रोथ के क्या अनुमान हैं. इसके साथ ही इसमें सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों, उपलब्धियों और आने वाले दिनों की कुछ प्लानिंग की भी जानकारी होती है. वित्त मंत्री के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई, विभिन्न उद्योगों समेत देश की फाइनेंशियल जानकारी भी दी जाती है. कुल मिलाकर आप इकोनॉमिक सर्वे को कह सकते हैं कि यह देश की फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी जानकारी होती है. वहीं, इकोनॉमिक सर्वे के बाद वित्त मंत्री 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी. 
गुरुवार को इकोनॉमिक सर्वे में देश की संभावित विकास दर को 7% आंका गया है, जो तीन वर्ष पहले 6.5 फीसदी थी.वहीं, ग्लोबल अनिश्चितता और ट्रंप टैरिफ की चुनौतियों के बावजूद भी इस सर्वे में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.8 फीसदी से 7.2 फीसदी तक लगाया गया है.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

Trending news

फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
Telangana NEWS
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत