Budget 2026 Expectations: हेल्थ सेक्टर से लेकर रियल एस्टेट तक, इंडस्ट्री को बजट से क्या हैं बड़ी मांगें

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 29 जनवरी गुरुवार को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया. इसके बाद अब सभी की निगाहें आगामी बजट पर हैं. जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. संसद के लोकसभा में सीतारमण रविवार को लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी. वहीं, मोदी सरकार के इस बजट से देश के नागरिकों को कई सारी उम्मीदें हैं. यहां हम हेल्थ सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और ईवी सेक्टर की मांगों को आपके सामने बता रहे हैं. आइए इसके बारे में जानते हैं.

हेल्थ सेक्टर को मिले जीडीपी का 5 फीसदी

Zee Business के खास शो में बताया गया कि Indian Medical Association (IMA) के द्वारा सरकार के बजट से कई मांगें और उम्मीदें हैं. आईएमए की मांग है कि कम से कम 2.5 फीसदी तुरंत और 2030 तक 5 फीसदी जीडीपी हेल्थ सेक्टर को मिले. इसके अलावा देश के अस्पतालों को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिले. 30 साल तक सस्ते लोन मिले. वहीं, टियर 2 और टियर 3 शहरों में टैक्स इंसेंटिव की भी मांग है. आईएमए ने लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट पर जीएसटी को जीरो करने की मांग की है. इसके साथ ही वैक्सीन के ऊपर 100 फीसदी जीएसटी की छूट की मांग की गई है.

रेंटल हाउसिंग को प्रोत्साहित करने की मांग

बजट से हेल्थ सेक्टर के अलावा रियल सेक्टर को भी कई उम्मीदें हैं. इस सेक्टर ने सरकार से बजट में कई मांगें की है. Zee Business के खास शो में बताया गया कि नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की मांग है कि बजट में रेंटल हाउसिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. वहीं, रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल की तारीख 31 मार्च 2027 हो. रेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी नोटिफिकेशन की अनिवार्य शर्त को खत्म किया जाए. किराए की कमाई पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी हो. इसके अलावा बिना बिके फ्लैट्स पर नोशनल रेंट टैक्स से छूट 2 साल से बढ़ाकर 5 साल की जाए.

ऑटो सेक्टर की ईवी के लिए क्या मांगें?

Zee Business के खास शो में बताया गया कि ऑटो सेक्टर ने ईवी के लिए आगामी बजट से कई मांगे की हैं. इस सेक्टर ने ईवी के लिए ड्यूटी स्ट्रक्चर का रैशनलाइजेशन और ईवी कॉम्पोनेंट्स पर जीएसटी घटाने की मांग की है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए डिमांड इसेंटिव की भी मांग की गई है.

वित्त मंत्री ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे

29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. जानकारी के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे देश के वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई एक वार्षिक रिपोर्ट होती है. इसमें बताया जाता है कि पिछले साल देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ क्या रही और आने वाले वर्ष में इस ग्रोथ के क्या अनुमान हैं. इसके साथ ही इसमें सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों, उपलब्धियों और आने वाले दिनों की कुछ प्लानिंग की भी जानकारी होती है. वित्त मंत्री के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई, विभिन्न उद्योगों समेत देश की फाइनेंशियल जानकारी भी दी जाती है. कुल मिलाकर आप इकोनॉमिक सर्वे को कह सकते हैं कि यह देश की फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी जानकारी होती है. वहीं, इकोनॉमिक सर्वे के बाद वित्त मंत्री 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी.

गुरुवार को इकोनॉमिक सर्वे में देश की संभावित विकास दर को 7% आंका गया है, जो तीन वर्ष पहले 6.5 फीसदी थी.वहीं, ग्लोबल अनिश्चितता और ट्रंप टैरिफ की चुनौतियों के बावजूद भी इस सर्वे में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.8 फीसदी से 7.2 फीसदी तक लगाया गया है.