Budget 2026: हेल्थ, ज्वेलरी, गोल्ड से लेकर जिम तक...कंज्यूमर और कंपनियों की क्या हैं उम्मीदें?

बजट 2026 को इस बात की परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है कि भारत घरेलू खपत और एक्सपोर्ट-आधारित मैन्युफैक्चरिंग के बीच कितना अच्छा संतुलन बना पाता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:17 PM IST
Budget 2026:  केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने में बस पांच ही दिन बचे हैं. भारत के कंज्यूमर इंडस्ट्रीज की उम्मीदें कमोबेश रोजमर्रा के खर्च, मोबिलिटी, स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल पर टिकी हैं. बजट 2026 को इस बात की परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है कि भारत घरेलू खपत और एक्सपोर्ट-आधारित मैन्युफैक्चरिंग के बीच कितना अच्छा संतुलन बना पाता है. रेमंड ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया ने कहा कि बजट 2026 'विकसित भारत' की दिशा में भारत की प्रगति को तेज करने के साथ-साथ घरेलू खपत को मजबूत करने का एक सही समय पर मिला मौका है. उन्होंने कहा कि डिस्पोजेबल इनकम को सपोर्ट करने वाले उपायों से रिटेल और रियल एस्टेट में मांग बढ़ेगी.

रोजमर्रा के खर्च, मोबिलिटी, स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल को लेकर बजट 2026 में क्या मिल सकता है. आइये इस पर नजर डालते हैं; 

हेल्थकेयर

जहां कैंसर केयर एक पॉलिसी प्राथमिकता के रूप में उभरा है. वहीं डेंटल-केयर प्रोवाइडर्स का कहना है कि ओरल हेल्थ पब्लिक-हेल्थ प्लानिंग में एक अनदेखा पहलू बना हुआ है. क्लोव डेंटल के चीफ क्लिनिकल ऑफिसर विमल अरोड़ा ने कहा, 'ओरल कैंसर भारतीय पुरुषों में सबसे आम कैंसर है और दुनिया भर में ओरल कैंसर के लगभग एक-तिहाई मामले भारत में होते हैं. उन्होंने बजट 2026 से ओरल हेल्थ को एक अलग पब्लिक-हेल्थ कैटेगरी के रूप में मान्यता देने और स्क्रीनिंग और शुरुआती हस्तक्षेप के लिए समर्पित फंडिंग की मांग की.' अरोड़ा ने कहा, 'ओरल हेल्थकेयर को मजबूत करना कैंसर पॉलिसी में कोई अतिरिक्त चीज नहीं है; ये कैंसर केयर को अधिक प्रभावी, न्यायसंगत और टिकाऊ बनाने के लिए जरूरी है.'

ज्वेलरी और सोना

जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर, रिकॉर्ड हाई सोने की कीमतों और करेंसी में उतार-चढ़ाव से जूझ रहा है. ये सेक्टर  खासकर डिजिटल गोल्ड के लिए स्पष्ट रेगुलेशन चाहता है. जॉय अलुक्कास के मैनेजिंग डायरेक्टर पॉल अलुक्कास ने कहा कि इंडस्ट्री बॉडीज डिजिटल गोल्ड के लिए स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित रेगुलेशन की मांग कर रही हैं जो कंज्यूमर सुरक्षा को बढ़ाएगा और फॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करेगा. उन्होंने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा नेचुरल डायमंड्स को लैब-ग्रोन डायमंड्स से अलग करने के कदम का स्वागत किया और इसे बहुत जरूरी बताया जो कंज्यूमर के हितों की रक्षा करती है.

फिटनेस इंडस्ट्री

भारत की फिटनेस इंडस्ट्री, ये अभी भी स्ट्रक्चर के हिसाब से कम विकसित है. बजट से उम्मीद कर रही है कि जिमिंग को एक गैर-जरूरी खर्च से बदलकर पब्लिक हेल्थ की प्राथमिकता बनाया जाए. 

नौंवी बार पेश होगा देश का यून‍ियन बजट

व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण की तरफ से 1 फरवरी को लगातार नौंवी बार देश का यून‍ियन बजट पेश क‍िया जाएगा. हर बार की तरह इस बार के बजट से भी आम आदमी से लेकर खास तक को काफी उम्‍मीदें हैं.  यह बजट देश की आर्थिक दिशा तय करेगा. आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन, निवेशक से लेकर राज्‍य सरकार तक की नजर इस बार के बजट पर हैं. टैक्स में राहत, नई योजनाएं, डेवलपमेंट का प्‍लान और इकोनॉमी की दिशा सब कुछ इसी बजट में तय होगा. स्वतंत्र भारत का यह 88वां बजट होगा.

