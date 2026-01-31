Advertisement
सोने पर Budget 2026 में क्या बड़ा होगा ? ट्रंप को जवाब देंगे हमारे किसान, एक्सपर्ट से समझिए निर्मला ताई के 'लाल पिटारे' से क्या निकलेगा खास ?

Budget 2026 Big Announcement Expectations: 1 फरवरी को 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश करेंगी.इस बजट से हर किसी को उम्मीदें है. चाहे किसानों हो या आम आदमी,सबकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 31, 2026, 02:09 PM IST
Budget 2026 Expectations: 1 फरवरी को 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश करेंगी.इस बजट से हर किसी को उम्मीदें है. चाहे किसानों हो या आम आदमी,सबकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी है. जिस तरह से वैश्विक हालात बने हुए हैं, देश पर 50 फीसदी अमेरिकी टैरिफ लगा है, तेल के लिए अमेरिका की पाबंदियां हैं, उससे भारत की इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए बजट 2026 में बड़े ऐलान संभव है. देश के इकोनॉमी का कोर कहलाने वाला कमोडिटी सेक्टर पर सरकार का फोकस होगा. सोने-चांदी से लेकर अनाज, दाना-पानी, कच्चा माल इन चीजों के जरिए टैरिफ के असर को कम करने की कोशिश होगी. इस बार बजट में सरकार अन्नादाताओं को एक्सपोर्ट से जोड़ने पर जोर देगी. बजट में सोने-चांदी, कच्चे तेल, एग्रीकल्चर से लेकर छोटे उद्योगों के लिए क्या खास होगा, इसपर हमने बात की कमोडिटी एक्सपर्ट मनोज कुमार जैन से. बजट 2026 पर क्या है उम्मीदें समझते हैं.  

इस बार बजट 2026 में क्या होगा खास ?  

कमोडिटी एक्सपर्ट Manoj Kumar Jain मानते हैं कि इस बार बजट इकोनॉमी के कोर सेक्टर यानी कमोडिटी सेक्टर पर सरकार का फोकस होगा. सरकार बजट में किसानों, अन्नदाताओं के लिए बड़े ऐलान कर सकती है. कृषि सेक्टर से जुड़े एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े ऐलान कर सकती है. वित्त मंत्री के पिटारे से ऐसे ऐलान हो सकते हैं, जो एग्री सेक्टर को बूस्ट करेंगे. जिस तरह से भारत ने हाल के महीनों में यूरोपीय यूनियन और यूके जैसे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है, सरकार अब उस डील के फायदे को किसानों तक पहुंचाने के लिए एग्री सेक्टर पर फोकस और बढ़ाएगी. एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर निर्यात बढ़ाया जाएगा.    

Budget 2026 Expectations: FTA डील का कितना असर बजट में दिखेगा ? 

कमोडिटी एक्सपर्ट Manoj Kumar Jain मानते हैं कि सरकार घरेलू खपत बढ़ाने, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए MSME सेक्टर, एग्री सेक्टर पर फोकस बढ़ाएगी. बजट 2026  में ऐसे ऐलान हो  सकते हैं जो रूलर इकोनॉमी को बूस्ट करेगी. यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन समेत भारत से बीते 6 सालों में 8 ट्रेड डील की है. जिसमें से चार फ्री ट्रेड डील है. इस डील से भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.ऐसे में टेक्सटायल सेक्टर, एग्री सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं. ऐसे ऐलान देखने को मिल सकते हैं जो किसानों और छोटे उत्पादकों को एक्सपोर्ट से जोड़ने का काम करेंगे. बजट के भारी भरकम शब्दों को सुनकर घूम जाता है माथा ? जान लिया इन 10 शब्दों का मतलब तो समझ लेंगे पूरा बजट

 

तेल पर तनाव का क्या दिखेगा बजट पर असर  

कमोडिटी एक्सपर्ट Manoj Kumar Jain मानते हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से तेल में उबाल है. भारत की तेल आयात की नीतियां बदली है. भारत अब रूस से कम और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीद रहा है, लेकिन वो मानते हैं कि इस तरह का तनाव अप्रैल 2026 के बाद कुछ शांत हो सकता है, जिससे वैश्विक बाजार में जारी कच्चे तेल का तनाव कम होगा. उनकी माने तो सप्लाई साइट हमारा स्ट्रॉग है ऐसे में बजट में तेल नीतियों पर बड़े ऐलान की संभावना कम है. बजट से 24 घंटे पहले भयंकर सस्ता हुआ सोना-चांदी, सिल्वर ₹1.28 लाख से ज्यादा गिरी तो सोना ₹30000 भरभराया...अभी खरीदें या और गिरेगा रेट, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

 

क्या सस्ता होगा सोना-चांदी 
  
सोने-चांदी की कीमत संसद में भी मुद्दा बन गई है. सोने-चांदी की तेज रफ्तार से भाग रही कीमतों से लोग परेशान है. लोगों को उम्मीद है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर लोगों को कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि कमोडिटी एक्सपर्ट मनोज कुमार जैन मानते हैं कि बजट में सरकार सोने-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करें इसकी संभावना बेहद कम है.  भारत में सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% है, जिसे बजट 2025 में भी बरकारर रखा गया था. ये टैक्स बीते 10 सालों में सबसे कम है. इससे पहले यह 15 फीसदी था. सरकार ने इंपोर्टेड जूलरी पर कस्टम ड्यूटी को 25% से घटाकर 20% कर दिया, ताकि जूलरी मार्केट को सपोर्ट मिलेगा.मनोज कुमार जैन मानते हैं कि इस बार सरकार जेम्स एंड जूलरी के 1 से 2 फीसदी ड्यूटी की कटौती कर सकती है.  

     

