Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कुछ देर बाद संसद में बजट पेश करेंगी. लगातार नौंवी बार बजट पेश करने जा रही व‍ित्‍त मंत्री से इस बार आम आदमी काफी उम्‍मीद लगाकर बैठा है. लेक‍िन एक्‍सपर्ट का कहना है क‍ि सरकार इस बार ड‍िफेंस और एमएसएमई पर ज्‍यादा फोकस कर सकती है. अब यह देखने वाली बात होगी क‍ि इस बजट से क‍िसानों, नौकरीपेशा और व्‍यापार‍ियों को क्‍या म‍िलेगा? 11 बजे शुरू होने वाले बजट भाषण में आपको क‍िन-क‍िन चीजों पर फोकस करना चाह‍िए, यहां हम आपको बताते हैं इस बारे में. बजट से जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट के ल‍िए बने रह‍िए जी न्‍यूज के साथ-

1. इनकम टैक्‍स से म‍िलेगी राहत?

प‍िछले बजट में व‍ित्‍त मंत्री ने इनकम टैक्‍स पर बड़ी राहत दी थी. आयकर से जुड़े प्रावधान म‍िड‍िल क्‍लास की जेब पर सीधा असर डालते हैं. इसल‍िए आपको यह सुनना चाह‍िए क‍ि व‍ित्‍त मंत्री इनकम टैक्स के बारे में क्या ऐलान करती हैं. इनकम टैक्‍स पर राहत की उम्‍मीद तो कम ही है लेक‍िन कुछ जानकारों का यह कहना है क‍ि व‍ित्‍त मंत्री स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन को 75000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये क‍िया जा सकता है.

2. किसान या कृष‍ि

यह देखना होगा क‍ि देश में किसानों की आर्थ‍िक हालात सुधारने के ल‍िए सरकार किसानों और खेती के लिए क्या ऐलान करती है. पीएम मोदी ने किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है. इस बार बजट में क‍िसानों के ल‍िए कुछ ऐलान किये जा सकते हैं

3. ग्रामीण खर्च

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिहाज से ग्रामीण क्षेत्रों को राहत देना बहुत जरूरी है. सरकार 'जी राम जी' (मनरेगा) जैसी योजनाओं ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए क्या ऐलान करती है, इस पर नजर रखनी चाहिए.

4. राहत पैकेज

आपको इस पर भी नजर रखनी चाहिए वित्त मंत्री इकोनॉमी को राहत पैकेज के बारे में क्या ऐलान करती हैं. सरकार पिछले साल करीब 30 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज दे चुकी है, लेकिन अब बाकी बचे परेशान सेक्टर के लिए ऐसे पैकेज की दरकार है.

5. रोजगार

देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं. इसलिए सबकी नजरें अब इस बात पर हैं कि रोजगार के बारे में सरकार क्या ऐलान करती है. करोड़ों युवाओं की नजर इस बात पर होगी कि रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार क्या अनूठी योजना पेश करती है.

6. रेलवे

रेलवे को लेकर होने वाले प्रावधानों पर भी सबकी नजरें रहती हैं. बजट में नई ट्रेनें चलाने या निजी ट्रेनें चलाने के बारे में ऐलान किया जा सकता है. इसी तरह अन्य सुख-सुविधाओं की भी घोषणा की जा सकती है.

7. रियल एस्टेट और मकान

रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर सरकार की तरफ से क्‍या ऐलान क‍िया जाता है, यह देखने वाली बात होगी. इंडस्‍ट्री से जुड़े लोगों ने र‍ियलएस्‍टेट सेक्‍टर को पटरी पर लाने के लिए होम लोन के ब्‍याज पर म‍िलने वाली छूट को दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने की मांग की है. सरकार ने अगले कुछ सालों में सबको मकान मुहैया कराने का टारगेट रखा है.

8. विनिवेश लक्ष्य

सरकार के लिए अब विनिवेश कमाई का प्रमुख स्रोत बन गया है. कोरोना की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष में तो कुछ खास विनिवेश हो नहीं पाया, इसलिए इस बजट में सरकार आक्रामक तरीके से विनिवेश लक्ष्य तय कर सकती है. आम लोगों की रुचि खासकर इसमें होगी कि एलआईसी का कितना हिस्सा सरकार बेचती है और उसके आईपीके के बारे में क्या प्रगति होती है.

9. एक्‍सपोर्ट पर क्‍या ऐलान होगा?

अमेर‍िका की तरफ से टैर‍िफ लगाए जाने के बाद देश के एक्‍सपोर्ट पर असर पड़ा है. इस बार के बजट में सरकार घरेलू इंडस्‍ट्री को प्रोत्साहन देने और एक्‍सपोर्ट को बढ़ावा देने के ल‍िए कोई बड़ा ऐलान कर सकता है.