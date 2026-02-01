Advertisement
Income Tax Budget 2026: इनकम टैक्‍स पर फ‍िर राहत देने के मूड में सरकार? बजट भाषण की शुरुआत में ही क‍िया यह ऐलान

Income Tax Budget 2026: इनकम टैक्‍स पर फ‍िर राहत देने के मूड में सरकार? बजट भाषण की शुरुआत में ही क‍िया यह ऐलान

Income Tax Budget 2026: जी मीड‍िया की र‍िपोर्ट के अनुसार इस बार व‍ित्‍त मंत्री का फोकस पार्ट ए की बजाय पार्ट बी पर ज्‍यादा रहेगा. व‍ित्‍त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में इशारा द‍िया क‍ि इस बार एक बार फ‍िर से इनकम टैक्‍स को लेकर राहत दी जा सकती है.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:27 AM IST
Income Tax Budget 2026: इनकम टैक्‍स पर फ‍िर राहत देने के मूड में सरकार? बजट भाषण की शुरुआत में ही क‍िया यह ऐलान

Union Budget 2026 Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लगातार नौंवी बार देश का आम बजट पेश कर  रही हैं. यह प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पेश होने वाला 15वां बजट है. अपने बजट भाषण के दौरान व‍ित्‍त मंत्री ने कहा क‍ि सरकार का फोकस आम आदमी के हाथ में पैसा बढ़ाने पर है. उनके इस बयान के मायने यह न‍िकाले जा रहे हैं क‍ि सरकार इनकम टैक्‍स को लेकर फ‍िर से राहत दे सकती है. एक साल पहले व‍ित्‍त मंत्री ने न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम को लेकर बड़ा ऐलान क‍िया था और 12 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्‍स फ्री क‍िया था. बजट 2026 से जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट  के लि‍ए बने रह‍िए जी न्‍यूज के साथ-

एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट

75 हजार रुपये का स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन म‍िलाकर यह छूट 12.75 लाख रुपये सालाना की आमदनी तक हो जाती है. व‍ित्‍त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा क‍ि यह बजट व‍िकास को समर्प‍ित बजट है. उन्‍होंने कहा क‍ि न‍िर्यात को बढ़ावा देने वाला और आयात को घटाने वाला बजट साबित होगा. एनडीए सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद यह दूसरा पूर्ण बजट है. यह बजट ऐसे समय में पेश क‍िया जा रहा है जब दुनिया आर्थिक तौर पर चुनौतियों का सामना कर रही है.

जनवरी में बढ़ा जीएसटी कलेक्‍शन
दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपए रहा और सालाना आधार पर इसमें 6.1% का ग्रोथ दर्ज किया गया. दिसंबर 2024 में सरकारी खजाने में जीएसटी कलेक्शन के तौर पर 1.64 लाख करोड़ रुपए आए थे. FY26 में अब तक यानी अप्रैल-दिसंबर के बीज जीएसटी कलेक्शन 16.5 लाख करोड़ रुपए है जो एक साल पहले समान अवधि में 15.2 लाख करोड़ रुपए था. यह 8.6% का उछाल है. बता दें कि FY25 में टोटल जीएसटी कलेक्शन 22.08 लाख करोड़ रुपए था और FY24 के मुकाबले यह 9.4% ज्यादा था. 

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat
ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

budget 2026

