Banking Sector Union Budget 2026: बैंकिंग सेक्टर का होगा कायापलट, सीतारमण ने हाई-लेवल कमेटी बनाने का दिया प्रस्ताव

Union Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग' पर एक हाई लेवल कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा. सीतारमण ने कहा कि आज भारतीय बैंकिंग सेक्टर की पहचान मजबूत बैलेंस शीट और ऐतिहासिक रूप से ज़्यादा मुनाफे से होती है. सीतारमण ने अगले पांच सालों में बायोफार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का भी प्रस्ताव रखा, जिससे देश के फार्मास्यूटिकल्स उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, रणनीतिक और फ्रंटियर सेक्टर, हेल्थकेयर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सहित छह क्षेत्रों में हस्तक्षेप का भी प्रस्ताव रखा.

मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पूरी तरह से भारतीय IP (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरण और सामग्री बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के भीतर एक विशेष, स्वायत्त व्यावसायिक प्रभाग है, जिसे एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. सीतारमण ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को महत्वपूर्ण खनिज सुविधाएं स्थापित करने के लिए समर्थन देने की भी घोषणा की.

उन्होंने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास' सरकार का तीसरा कर्तव्य है.