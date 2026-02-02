Advertisement
Budget 2026 : ITR से लेकर TDS रिफंड तक ...जानिए कैसे नए टैक्स नियम आपकी जिंदगी को बनाएंगे आसान

नए नियमों के अनुसार, अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न देर से भी फाइल करते हैं, तो भी आप अपने TDS रिफंड का दावा कर पाएंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 08:52 PM IST
Budget 2026 :  अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस चलाते हैं या टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो 1 अप्रैल से आपकी टैक्स से जुड़ी दुनिया बदलने वाली है. कुछ साल पहले इनकम टैक्स कानून में 800 से अधिक सेक्शन थे. नए सिस्टम में सेक्शन और चैप्टर की संख्या आधी से भी कम कर दी गई है. इसका मतलब है कि अब टैक्स समझना और भी आसान हो जाएगा.

इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्या है?

बजट 2026 में सरकार ने एक नया इनकम टैक्स कानून लागू करने की घोषणा की है. इसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है ताकि आम लोगों को इसे समझने में कोई दिक्कत न हो. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026 में कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसके साथ ही, लगभग 60 साल पुराना इनकम टैक्स कानून खत्म हो जाएगा. सरकार का कहना है कि नए नियम इस तरह से बनाए गए हैं कि आम लोग उन्हें आसानी से समझ सकें और बिना किसी डर के टैक्स चुका सकें. आसान इनकम टैक्स नियम और फॉर्म सही समय पर नोटिफाई किए जाएंगे, जिससे टैक्सपेयर्स को इसकी जरूरतों को समझने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या बदलेगा?

सबसे बड़ा बदलाव ये है कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं होगा. इसके बजाय, सिर्फ एक आसान शब्द होगा: टैक्स ईयर. टैक्स ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरा साल होगा. अगर कोई नया बिजनेस शुरू होता है या नई इनकम शुरू होती है, तो टैक्स ईयर उसी दिन से माना जाएगा.

आसान स्ट्रक्चर

नए इनकम टैक्स एक्ट में पूरे स्ट्रक्चर को आसान बनाया गया है. जहां पहले 800 से अधिक सेक्शन थे अब उनकी संख्या कम कर दी गई है. चैप्टर की संख्या भी आधे से अधिक कम कर दी गई है. इसके साथ ही, टेबल और आसान फॉर्मूले जोड़े गए हैं ताकि टैक्स से जुड़े नियमों को समझने में कोई दिक्कत न हो.

देर से ITR फाइल करने पर भी TDS रिफंड क्लेम किया जा सकता है

एक और राहत ये है कि अगर आप किसी भी वजह से समय पर अपना ITR फाइल नहीं कर पाते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. नए नियमों के अनुसार, आप देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर भी अपना TDS रिफंड क्लेम कर पाएंगे और आप पर कोई भारी पेनल्टी नहीं लगेगी. TDS से जुड़े नियमों को भी आसान बनाया गया है. पहले, TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के नियम अलग-अलग सेक्शन में फैले हुए थे. अब, उन्हें एक ही सेक्शन में इकट्ठा कर दिया गया है, इससे सैलरी पाने वाले लोगों और बिजनेसमैन दोनों के लिए यह आसान हो गया है.

टैक्स सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल होगा

अब आपको सरकारी ऑफिस जाने या किसी अधिकारी के सामने पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने ये भी साफ किया है कि टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाएगा. फेसलेस असेसमेंट और ऑनलाइन प्रोसेस को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोगों को ऑफिस न जाना पड़े और भ्रष्टाचार कम हो.

