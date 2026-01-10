रूस, यूक्रेन और वेनेजुएला...हथियारों की रेस में फंसी दुनिया! क्या भारत बढ़ाएगा डिफेंस बजट? क्या कहते हैं आंकड़े?

Defence Spending : रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड और ईरान पर आक्रामक रुख ने जियो पॉलिटिकल संकट को बढ़ा दिया है. जैसे-जैसे दुनिया में संघर्ष बढ़ रहे हैं. कई देश अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं. ट्रंप ने 2027 में सैन्य बजट को बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने का प्रस्ताव दिया है. ये पहले के अनुमान से 50% अधिक है. बदलते जियो-पॉलिटिकल आउटलुक ने इस अटकल को हवा दी है कि भारत सरकार भी केंद्रीय बजट 2026 में डिफेंस खर्च बढ़ा सकती है.

दुनिया में बढ़ते वैश्विक संघर्ष

वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई ने दुनिया को चौंका दिया है. अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला किया और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया है. इससे ये आशंका बढ़ गई कि चीन इस अराजक स्थिति का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला कर सकता है. जियोपॉलिटिक्स जटिल है और भविष्य के घटनाक्रमों के बारे में अटकलें और अस्थिर हो सकती हैं. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ताइवान के प्रति चीन का आउटलुक क्षेत्रीय सैन्य संतुलन के साथ-साथ घरेलू राजनीतिक विचारों पर भी निर्भर करेगा.

ताइवान को अलग चश्मे से देखता है चीन

इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा ने कहा, 'चीन ताइवान को अलग चश्मे से देखता है. वैसे नहीं जैसे अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में कार्रवाई की है. ताइवान चीन के लिए एक मुख्य संप्रभुता का मुद्दा है और चीन के निर्णय मुख्य रूप से क्षेत्रीय सैन्य संतुलन, अमेरिकी गठबंधनों की विश्वसनीयता और घरेलू राजनीतिक विचारों से प्रेरित होते हैं.'

क्या भारत अपना रक्षा बजट बढ़ाएगा?

कई विशेषज्ञों का मानना ​​है कि भारत रक्षा क्षेत्र पर अपना बजट आवंटन न केवल बढ़े हुए वैश्विक संकट और चीन के तेजी से सैन्य विस्तार के कारण बढ़ाएगा. बल्कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए अपने बढ़ते जोर के कारण भी बढ़ाएगा. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार ने कहा, '2026 के बजट में डिफेंस के लिए अधिक आवंटन पक्का है.'

पिछले साल भारत सरकार ने FY2025-26 के लिए डिफेंस सेक्टर के लिए ₹6.8 लाख करोड़ से अधिक का बजट रखा था. जिसमें सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए ₹1.8 लाख करोड़ शामिल थे. इस साल, एक्सपर्ट्स को इसमें काफी बढ़ोतरी की उम्मीद है.

ये फैसले पांच-पॉइंट फ्रेमवर्क पर निर्भर करते हैं-



चीन एक लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजिक चुनौती है

चीन और पाकिस्तान दोनों चुनौती हैं

'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्वदेशीकरण करना है

हिंद महासागर में नौसेना का विस्तार

ड्रोन, साइबर और स्पेस सहित टेक्नोलॉजी-बेस्ड युद्ध की ओर बदलाव

शर्मा ने कहा कि भारत ने लगातार डिफेंस खर्च बढ़ाया है, जिसमें कर्मचारियों की लागत के बजाय कैपिटल खर्च को प्राथमिकता दी गई है और मिसाइलों, एयर डिफेंस और निगरानी क्षमताओं में भारी निवेश किया गया है.