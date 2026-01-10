Advertisement
trendingNow13070070
Hindi Newsबिजनेसरूस, यूक्रेन और वेनेजुएला...हथियारों की रेस में फंसी दुनिया! क्या भारत बढ़ाएगा डिफेंस बजट? क्या कहते हैं आंकड़े?

रूस, यूक्रेन और वेनेजुएला...हथियारों की रेस में फंसी दुनिया! क्या भारत बढ़ाएगा डिफेंस बजट? क्या कहते हैं आंकड़े?

जियोपॉलिटिकल जोखिमों और चीन के मिलिट्री विस्तार को देखते हुए एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2026 में भारत के डिफेंस बजट में काफी बढ़ोतरी होगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 07:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूस, यूक्रेन और वेनेजुएला...हथियारों की रेस में फंसी दुनिया! क्या भारत बढ़ाएगा डिफेंस बजट? क्या कहते हैं आंकड़े?

Defence Spending :  रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड और ईरान पर आक्रामक रुख ने जियो पॉलिटिकल संकट को बढ़ा दिया है. जैसे-जैसे दुनिया में संघर्ष बढ़ रहे हैं. कई देश अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं. ट्रंप ने 2027 में सैन्य बजट को बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने का प्रस्ताव दिया है. ये पहले के अनुमान से 50% अधिक है. बदलते जियो-पॉलिटिकल आउटलुक ने इस अटकल को हवा दी है कि भारत सरकार भी केंद्रीय बजट 2026 में डिफेंस खर्च बढ़ा सकती है.

दुनिया में बढ़ते वैश्विक संघर्ष

वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई ने दुनिया को चौंका दिया है. अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला किया और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया है. इससे ये आशंका बढ़ गई कि चीन इस अराजक स्थिति का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला कर सकता है. जियोपॉलिटिक्स जटिल है और भविष्य के घटनाक्रमों के बारे में अटकलें और अस्थिर हो सकती हैं. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ताइवान के प्रति चीन का आउटलुक क्षेत्रीय सैन्य संतुलन के साथ-साथ घरेलू राजनीतिक विचारों पर भी निर्भर करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ताइवान को अलग चश्मे से देखता है चीन 

इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा ने कहा, 'चीन ताइवान को अलग चश्मे से देखता है. वैसे नहीं जैसे अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में कार्रवाई की है. ताइवान चीन के लिए एक मुख्य संप्रभुता का मुद्दा है और चीन के निर्णय मुख्य रूप से क्षेत्रीय सैन्य संतुलन, अमेरिकी गठबंधनों की विश्वसनीयता और घरेलू राजनीतिक विचारों से प्रेरित होते हैं.'

यह भी पढ़ें : नए साल में झटका, व‍िदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब डॉलर टूटा; क्‍यों आई बड़ी ग‍िरावट?

क्या भारत अपना रक्षा बजट बढ़ाएगा?

कई विशेषज्ञों का मानना ​​है कि भारत रक्षा क्षेत्र पर अपना बजट आवंटन न केवल बढ़े हुए वैश्विक संकट और चीन के तेजी से सैन्य विस्तार के कारण बढ़ाएगा. बल्कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए अपने बढ़ते जोर के कारण भी बढ़ाएगा. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार ने कहा, '2026 के बजट में डिफेंस के लिए अधिक आवंटन पक्का है.'

पिछले साल भारत सरकार ने FY2025-26 के लिए डिफेंस सेक्टर के लिए ₹6.8 लाख करोड़ से अधिक का बजट रखा था. जिसमें सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए ₹1.8 लाख करोड़ शामिल थे. इस साल, एक्सपर्ट्स को इसमें काफी बढ़ोतरी की उम्मीद है. 

ये फैसले पांच-पॉइंट फ्रेमवर्क पर निर्भर करते हैं-
 

  • चीन एक लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजिक चुनौती है

  • चीन और पाकिस्तान दोनों चुनौती हैं

  • 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्वदेशीकरण करना है

  • हिंद महासागर में नौसेना का विस्तार

  • ड्रोन, साइबर और स्पेस सहित टेक्नोलॉजी-बेस्ड युद्ध की ओर बदलाव

शर्मा ने कहा कि भारत ने लगातार डिफेंस खर्च बढ़ाया है, जिसमें कर्मचारियों की लागत के बजाय कैपिटल खर्च को प्राथमिकता दी गई है और मिसाइलों, एयर डिफेंस और निगरानी क्षमताओं में भारी निवेश किया गया है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

budget 2026

Trending news

सरबजीत कौर की भारत वापसी पर फिर लगा ब्रेक, पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं दिया परमिट
Today Latest Hindi News
सरबजीत कौर की भारत वापसी पर फिर लगा ब्रेक, पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं दिया परमिट
एकनाथ फिर लौटे ड्राइविंग सीट पर, अंबरनाथ में अजित पवार ने किया 'खेला', BJP को झटका
maharashtra news in hindi
एकनाथ फिर लौटे ड्राइविंग सीट पर, अंबरनाथ में अजित पवार ने किया 'खेला', BJP को झटका
प्लेन क्रैश की जांच करने वाली AAIB, एटीसी टावर के अंदर कैमरे चाहती हैं; वजह क्या है?
ATC
प्लेन क्रैश की जांच करने वाली AAIB, एटीसी टावर के अंदर कैमरे चाहती हैं; वजह क्या है?
लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव में 24 घंटे मिलेगी बिजली, Army Day परेड से पहले बड़ा तोहफा
Ladakh
लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव में 24 घंटे मिलेगी बिजली, Army Day परेड से पहले बड़ा तोहफा
एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
Pakistan
एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
bengaluru news
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
West Bengal
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
plane crash news
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
Mamata Banerjee
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
Ajit Doval
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा