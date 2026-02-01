इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस, सड़कों और हाइवे के लिए 3.10 लाख करोड़, कहां खर्च होगी रकम?

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर दिया है. मोदी सरकार की ओर से लगातार 9वीं बार बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कुल 85 मिनट बजट भाषण पढ़ा. इस दौरान उन्होंने कृषि से लेकर हेल्थ तक, रोजगार से लेकर के रेलवे तक, हर क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए. इस बीच वित्त मंत्री सीतारमण ने देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए हैं. मोदी सरकार के इस बजट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए कुल 3.10 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह पिछले बजट से अधिक है. पिछले साल इस मंत्रालय के लिए कुल 2.87 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.

इन सड़कों के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपये का आवंटन

वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूती से ध्यान दिया गया है. इनमें से भी सड़क, राजमार्ग को लेकर खास ध्यान दिया गया है. इस बजट में नेशनल हाइवे को और विस्तार देने, इसके निर्माण करने, बॉर्डर इलाकों की सड़कों को और बनाने, लॉजिस्टिक्स पार्कों, रोपवे, एक्सप्रेस-वे, लास्ट माइल कनेक्टविटी के लिए मोटी रकम आवंटित की गई है. बजट में इन सभी के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 1.16 लाख करोड़ रुपये था.

6 गुना बढ़ा मंत्रालय का खर्च

वहीं, बजट में मौजूदा हाइवे, एक्सप्रेस-वे के रखरखाव का भी ध्यान दिया गया है. इसको लेकर केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (CRIF) के जरिए नेशनल हाइवे के रखरखाव के लिए करीब 5020 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, देश में सड़क बनाने के कार्यों में काफी बढ़त हुई है. भारत में एक तरह से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि लोगों को कहीं से भी कहीं जाने के लिए दिक्कत ना हो. जानकारी के अनुसार, पिछले दशक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के खर्च में भी बढ़त हुई है. इसमें 6 गुना की बढ़त बताई जा रही है. नेशनल हाइवे नेटवर्क का 60 फीसदी विस्तार होकर अब 1.46 लाख किलोमीटर से भी अधिक हो गया है. देश में सड़कों की विस्तार के साथ-साथ इसकी सही स्थिति, रखरखाव और सुरक्षा का भी ध्यान दिया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- PM-Kisan: बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए बड़ा ऐलान, जानें कब तक आएगी 22वीं किस्त

Union Budget 2026 places infrastructure at the heart of India’s journey towards Viksit Bharat 2047. With a clear focus on connectivity, manufacturing depth, and regional balance, the Budget outlines a decisive push to build world-class, future-ready infrastructure.

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) February 1, 2026

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे अहम बजट- नितिन गडकरी

केंद्रीय बजट पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी खास बात कही है. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा- केंद्रीय बजट 2026 भारत की Viksit Bharat 2047 की यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे अहम जगह देता है.कनेक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग की गहराई और क्षेत्रीय संतुलन पर साफ फोकस के साथ, बजट दुनिया भर के बेहतरीन, भविष्य के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाता है. केंद्रीय मंत्री ने कुछ बातों और तथ्यों को Points में बताया है. उन्होंने लिखा है-

ट्रांसफॉर्मेशनल कनेक्टिविटी

• लॉजिस्टिक्स और इंटर-रीजनल मोबिलिटी को मजबूत करने के लिए 20 नए नेशनल वॉटरवे

• यात्रियों और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाने के लिए 7 हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर

• महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन और रणनीतिक उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर

मैन्युफैक्चरिंग और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर

अत्याधुनिक और रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, बजट में ये प्रस्ताव दिए गए हैं:

• लाइफ-साइंसेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बायोफार्मा शक्ति

• चिप मैन्युफैक्चरिंग और इकोसिस्टम क्षमता को गहरा करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0

• वैल्यू-चेन इंटीग्रेशन को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम

• क्लस्टर-आधारित औद्योगिक विकास के लिए 3 समर्पित केमिकल पार्क

• 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की एक योजना, जिससे उत्पादकता और रोजगार बढ़ेगा

शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन के तौर पर

टियर II और टियर III शहरों की बढ़ती भूमिका को पहचानते हुए, सरकार 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता देना जारी रखेगी - जिनमें से कई तेजी से नए ग्रोथ सेंटर, इनोवेशन हब और रोजगार के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं. कुल मिलाकर, ये पहल एक साफ विजन दिखाती हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ फिजिकल एसेट नहीं, बल्कि लचीलेपन (resilience), अवसरों और ग्लोबल कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने वाला है.

ओरायन वन 32 के डायरेक्टर दुष्‍यंत सिंह ने बजट पर अपनी राय रखते हुए कहा इस बार का केंद्रीय बजट 2026 रियल एस्टेट सेक्टर को पॉज‍िट‍िव द‍िशा देने वाला है. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्‍ड विकास और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर सरकार का फोकस नजर आ रहा है. कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर में इजाफे से टियर-2 स‍िटी में घरों की मांग बढ़ेगी. घर खरीदारों और डेवलपर्स के लिए लागत का दबाव बना हुआ है, ऐसे में अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने और फाइनेंस तक आसान पहुंच से जुड़े कदम इंडस्‍ट्री की जरूरत के अनुरूप हैं.