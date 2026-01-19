Union Budget 2026: साल 2026 का बजट पेश होने से पहले हर बार की तरह इस बार भी इनकम टैक्‍स (Income Tax) को लेकर चर्चा हो रही है. लोगों के बीच यह सवाल बना हुआ है क‍ि प‍िछली बार की तरह क्‍या इस बार भी व‍ित्‍त मंत्री की तरफ से टैक्‍स पेयर्स के लि‍ये क‍िसी राहत का ऐलान क‍िया जाएगा? 2025 में 12 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्‍स फ्री क‍िये जाने के बाद अब उम्‍मीद की जा रही है क‍ि सरकार इस बार ज्‍वाइंट टैक्स फाइलिंग (Joint Tax Filing) की इजाजत दे सकती है. अगर इस स‍िस्‍टम को लागू क‍िया जाता है तो पत‍ि और पत्‍नी दोनों एकसाथ म‍िलकर इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (Income Tax Return) फाइल कर सकेंगे.

ICAI ने फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री को द‍िये प्री-बजट सुझाव

देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संस्था ICAI ने फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री को कुछ प्री-बजट सुझाव द‍िये हैं. इनमें शादीशुदा लोगों को ऑप्‍शनल ज्‍वाइंट टैक्स फाइलिंग की अनुमत‍ि देने की मांग की गई है. यद‍ि सरकार की तरफ से यह फैसला ल‍िया जाता है तो उन परिवारों को राहत म‍िलेगी, जहां स‍िंगल मेंबर कमाता है या दोनों की कमाई में बड़ा अंतर है. ICAI का कहना है कि मौजूदा इंडिविजुअल टैक्स सिस्टम फैम‍िली के असली आर्थ‍िक हालात को सही से नहीं द‍िखाता. इसलिए ज्‍वाइंट फाइलिंग से टैक्स सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकेगा.

मौजूदा सिस्टम में बताईं ये समस्याएं

अभी देश में हर शख्‍स अलग-अलग टैक्स फाइल करता है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत चार लाख रुपये तक की इनकम पर क‍िसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता, जबकि ओल्ड रिजीम के तहत ढाई लाख रुपये तक की छूट है. यद‍ि दोनों पति-पत्‍नी कमाते हैं तब तो यह ठीक है. लेकिन स‍िंगल अर्नर वाली फैम‍िली में गैर-कमाने वाले की छूट बेकार चली जाती है. इससे फैम‍िली हाई टैक्स स्लैब में चली जाती है और कभी-कभी घर में इनकम को शिफ्ट करने जैसी प्रॉब्‍लम अपनानी पड़ती हैं. आईसीएआई (ICAI) का मानना है कि इससे टैक्स प्लानिंग काफी मुश्‍क‍िल हो जाती है और कंप्लायंस र‍िस्‍क बढ़ जाता है.

कैसे काम करेगी ज्‍वाइंट फाइल‍िंग?

ICAI की तरफ से सुझाव दिया गया क‍ि पति-पत्‍नी दोनों के पास वैलिड PAN हो तो वे एक साथ ITR फाइल कर सकते हैं. ज्‍वाइंट फाइलिंग में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट डबल हो जाएगी, यानी 8 लाख रुपये तक की आमदनी पर क‍िसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. टैक्स स्लैब भी फैम‍िली इनकम के ह‍िसाब से तय होगा. यानी 30% टैक्स केवल 48 लाख से ज्‍यादा की आमदनी वालों पर लगेगा. हर सैलरीड स्पाउस को अलग-अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा. यानी 8 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स, 8-16 लाख पर 5%, 16-24 लाख पर 10% और ज्‍यादा पर 30% टैक्‍स लगेगा.

क्‍या फायदा होगा?

यह बदलाव कई फैम‍िली के ल‍िए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. इससे सबसे ज्‍यादा फायदा सिंगल-अर्नर फैमिली को म‍िलेगा, यह छूट पूरी फैम‍िली के लि‍ए इस्‍तेमाल होगी. पत‍ि-पत्‍नी दोनों को एक ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. इनकम शिफ्टिंग की जरूरत भी कम होगी, जिससे टैक्स चोरी या गलतियां कम होंगी. अमेरिका, जर्मनी, पुर्तगाल जैसे देशों में इस तरह का सिस्टम पहले से ही है. यहां घर को एक इकोनॉम‍िक यून‍िट माना जाता है.

इस स‍िस्‍टम को लागू करना क‍िसी चुनौती से कम नहीं होगा. देश का टैक्स सिस्टम PAN-बेस्ड इंडिविजुअल फाइलिंग पर टिका है, इसे लागू करने के लि‍ए टीडीएस, टीसीएस (TCS) सभी को बदलना पड़ेगा. हाई-इनकम ड्युल अर्नर कपल के लिए ज्‍वाइंट फाइलिंग से टैक्स भी बढ़ सकता है, इसल‍िये यद‍ि यह ऑप्‍शन लागू क‍िया जाए तो इसे ऑप्‍शनल रखा जाए.