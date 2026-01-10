Income Tax: अगले महीने 1 तारीख को व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण देश का आम बजट (Budget 2026) पेश करेंगी. इस बार के बजट से हर बार की तरह सैलरीड क्‍लास और बिजनेसमैन दोनों को ही बड़ी राहत की उम्मीद है. केपीएमजी इंड‍िया (KPMG India) की रिपोर्ट में बजट से जुड़ी टॉप एक्सपेक्टेशन के बारे में बताया गया है. आम आदमी को इस बार बजट से जो सबसे ज्‍यादा उम्‍मीद है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना, टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय बढ़ाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार शामिल है. इन बदलावों के दम पर आम आदमी की जेब और बिजनेस ग्रोथ को बूस्ट म‍िल सकता है.

सैलरीड क्‍लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन एक लाख हो

अभी न्‍यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये रखा गया है. KPMG की रिपोर्ट के अनुसार इसे एक लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की गई है. इससे सैलरीड क्लास को ज्यादा टैक्स सेव‍िंग म‍िलेगी और लोगों की खर्च करने की ताकत बढ़ेगी. ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम के तह स्टैंडर्ड डिडक्शन की ल‍िमि‍ट 50,000 रुपये रखी गई है.

बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम बढ़े

क्रॉस-बॉर्डर इनकम या इन्वेस्टमेंट वाले लोगों को अक्सर देरी होती है क्योंकि विदेशी टैक्स रिटर्न पहले फाइनल नहीं होते. रिपोर्ट के अनुसार यह भी मांग की गई है क‍ि रिवाइज्ड या बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम बढ़ाया जाए. इससे अंडर-रिपोर्टिंग या ओवर- रिपोर्टिंग से बचा जा सकेगा.

होम लोन के ब्‍याज पर छूट की मांग

न्‍यू टैक्स रिजीम के तहत अभी सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर होम लोन इंटरेस्ट की छूट नहीं है. रिपोर्ट में सुझाव द‍िया गया है क‍ि होम लोन के ब्‍याज पर म‍िलने वाली छूट को शाम‍िल क‍िया जाए. र‍िपोर्ट में कहा गया है, इस समय घर खरीदना महंगा है और होम ओनरशिप को बढ़ावा मिलेगा. इससे खरीदारों पर EMI का बोझ भी कम होगा.

व‍िदेशी कंपन‍ियां न‍िवेश के ल‍िए होंगी आकर्ष‍ित!

रिपोर्ट में मांग की गई है क‍ि शिपिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन या ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसी बिजनेस वाली फॉरेन कंपनियों को प्रेजम्प्टिव टैक्स में क्लियर एग्जेम्प्शन मिले. साथ ही इंसिडेंटल इनकम पर MAT (मिनिमम अल्टरनेट टैक्स) से छूट दी जाए. इससे भारत विदेशी कंपनियों को आकर्षक कर सकेगा.