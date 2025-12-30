Advertisement
trendingNow13058511
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026: इस बार बजट में Tax पेयर्स के ल‍िए क्‍या होगा खास? यह ल‍िम‍िट बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है सरकार

Budget 2026: इस बार बजट में Tax पेयर्स के ल‍िए क्‍या होगा खास? यह ल‍िम‍िट बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है सरकार

Income Tax Regime: सेक्शन 80C के तहत PPF, ELSS, ट्यूशन फीस, होम लोन का प्रिंसिपल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आदि पर डेढ़ लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है. यह लिमिट साल 2014 से नहीं बदली गई है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 30, 2025, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: इस बार बजट में Tax पेयर्स के ल‍िए क्‍या होगा खास? यह ल‍िम‍िट बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है सरकार

Union Budget 2026: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण की तरफ से इस बार 1 फरवरी 2025 को लगातार आठवीं बार बजट पेश क‍िया जा सकता है. सरकार ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम (Old Tax Regime) वालों को इनकम टैक्‍स से राहत देने के ल‍िए कई तरह के डिडक्शन देती है. इन ड‍िडक्‍शन के बेस पर म‍िड‍िल क्‍लास को काफी राहत म‍िलती है. लेक‍िन प‍िछले साल से व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में बड़ी राहत दी है. इसी कारण AY 2024-25 में न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम वालों की संख्‍या बढ़कर 72% हो गई है. इस स‍िलेक्‍ट करने के पीछे का कारण दर कम होना और कैलकुलेशन का आसान होना है.

बजट 2026 में ल‍िम‍िट को रिवाइज करने की मांग

हालांक‍ि, काफी लोग अभी भी ओल्ड टैक्‍स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत होम लोन, इंश्योरेंस आद‍ि को क्‍लेम करते हैं. इन ल‍िम‍िट को सरकार की तरफ से लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया है. जबक‍ि, प‍िछले कुछ सालों के दौरान महंगाई, मेडिकल एक्‍सपेंस, घर की कीमत और लाइफस्टाइल कॉस्ट काफी बढ़ गई है. इसलिए बजट 2026 में इन ल‍िम‍िट को रिवाइज करने की मांग काफी तेज हो गई है. हर साल बजट पास आने पर टैक्‍स पेयर्स की तरफ से इस तरह की ड‍िमांड तेजी से की जाने लगती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सेक्शन 80C में 11 साल से बदलव नहीं
सेक्शन 80C के तहत PPF, ELSS, ट्यूशन फीस, होम लोन का प्रिंसिपल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आदि पर डेढ़ लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है. यह लिमिट साल 2014 से नहीं बदली गई है. महंगाई के कारण अब यह रकम काफी कम लगती है. यद‍ि बजट में इसे डेढ़ लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये क‍िया जाता है तो लोग ज्यादा सेव‍िंग और इनवेस्‍टमेंट कर सकेंगे. यह इकोनॉमी के लि‍ए भी अच्‍छा रहेगा.

80D में पुराना ही डिडक्शन
सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन मिलता है. आप खुद, पत‍ि / पत्‍नी और बच्चों के लिए 25,000 रुपये, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये और प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप पर 5,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं. हेल्थकेयर इन्फ्लेशन काफी फास्‍ट है. लेकिन इन लिमिट में सालों से बदलाव नहीं क‍िया गया. यद‍ि सरकार इसे 50,000 रुपये या एक लाख रुपये तक बढ़ाती है तो इससे मिडिल क्लास फैम‍िली को राहत म‍िलेगी.

होम लोन का ब्याज पर म‍िलेगी राहत?
सेक्शन 24(b) के तहत सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपये तक डिडक्शन मिलता है. प्रॉपर्टी के दाम और ब्‍याज बढ़ने से EMI काफी भारी पड़ रही है. कई एक्सपर्ट और होम बायर्स की तरफ से मांग की जा रही है क‍ि इसे बढ़कार तीन लाख रुपये तक क‍िया जाए या नई रिजीम में भी इसे शामिल किया जाए. इससे घर खरीदना आसान हो जाएगा और मिडिल क्लास का बोझ भी कम होगा.

NPS की ल‍िम‍िट को भी अपग्रेड क‍िया जाए

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में एक्‍सट्रा डिडक्शन के लिए 50,000 रुपये की लिमिट है. इसे साल 2015 में शुरू क‍िया गया था. लेकिन अब महंगाई और लाइफस्टाइल कॉस्ट के कारण यह कम लगती है. यद‍ि इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये या इससे ज्यादा क‍िया जाता है तो लोग रिटायरमेंट के लिए ज्यादा सेव‍िंग कर सकेंगे. NPS अब फ्लेक्सिबल हो गया है, लेकिन डिडक्शन लिमिट बढ़ने से यह मौजूदा समय से ज्‍यादा आकर्षक हो जाएगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

budget 2026

Trending news

ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
West Bengal news
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
BMC elections
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
Jammu Kashmir
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
Jammu Kashmir
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग