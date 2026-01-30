Advertisement
trendingNow13091672
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026: बजट के बाद कैसा रहता है शेयर बाजार का हाल, प‍िछले 15 साल के आंकड़ों से समझ‍िए

Budget 2026: बजट के बाद कैसा रहता है शेयर बाजार का हाल, प‍िछले 15 साल के आंकड़ों से समझ‍िए

Sensex & Nifty: व‍ित्‍त मंत्री की तरफ से आम बजट को पेश क‍िये जाने के बाद बाजार की तरफ से म‍िला-जुला र‍िटर्न ही देखने को म‍िलता है. प‍िछले 15 साल के ट्रेंड की बात करें तो इस दौरान 9 बार शेयर बाजर ने पॉज‍िट‍िव र‍िटर्न द‍िया है.

|Last Updated: Jan 30, 2026, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: बजट के बाद कैसा रहता है शेयर बाजार का हाल, प‍िछले 15 साल के आंकड़ों से समझ‍िए

Union Budget 2026: हर निवेशक या ट्रेडर के मन में यह सवाल आता है कि बजट के बाद शेयर बाजार कैसा प्रदर्शन करेगा. इसलिए हम आपके लिए पिछले 15 बजट के बाद शेयर बाजार की चाल का पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं. एसबीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में बताया गया कि बजट पेश होने के एक हफ्ते बाद सेंसेक्स ने 15 में से 11 बार सकारात्मक रिटर्न दिया है. इन दौरान निवेशकों को सकारात्मक 2.10 प्रतिशत का रिटर्न मिला है. इस दौरान सेंसेक्स केवल चार बार नुकसान में बंद हुआ है और इस दौरान औसत नुकसान 2.05 प्रतिशत का रहा है.

सेंसेक्स ने 15 में से 9 बार पॉज‍िट‍िव रिटर्न दिया

बजट पेश होने के तीन महीने की अवधि के बाद सेंसेक्स ने 15 में से 9 बार पॉज‍िट‍िव रिटर्न दिया है और इस दौरान एवरेज प्रॉफ‍िट 6.77 प्रतिशत रहा है. वहीं, छह बार सेंसेक्स ने न‍िगेट‍िव रिटर्न दिया है और औसत नुकसान 5.28 प्रतिशत का रहा है. निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का ट्रेड देखने को मिला है. बजट पेश होने के एक हफ्ते बाद निफ्टी ने 15 में से 12 बार सकारात्मक रिटर्न दिया है. इस दौरान औसत मुनाफा 2.04 प्रतिशत रहा है और तीन बार नकारात्मक रिटर्न दिया है, जिसमें औसत नुकसान 2.65 प्रतिशत रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बजट के बाद न‍िफ्टी में भी आई है तेजी
बजट पेश होने के तीन महीने की अवधि के बाद निफ्टी ने भी 15 में से नौ बार सकारात्मक रिटर्न दिया है, जिसमें औसत रिटर्न 7.40 प्रतिशत रहा है और छह बार एनएसई के मुख्य सूचकांक ने नकारात्मक रिटर्न दिया है, जिसमें औसत नुकसान 5.46 प्रतिशत रहा है. लार्जकैप की तरह ही छोटे और मझोले सूचकांकों का प्रदर्शन रहा है. बजट पेश होने के एक हफ्ते बाद 15 में से 11 बार निफ्टी मिडकैप इंडेक्स और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स ने सकारात्मक रिटर्न दिया है. इस दौरान इनका औसत रिटर्न क्रमश: 3.1 और 3.3 प्रतिशत रहा है.

चार बार दोनों इंडेक्स का र‍िटर्न न‍िगेट‍िव में रहा
चार बार इन दोनों इंडेक्स ने नकारात्मक रिटर्न दिया है और औसत नुकसान 2.7 प्रतिशत और 3 प्रतिशत रहा है. बजट पेश होने के तीन महीने की अवधि के बाद निफ्टी मिडकैप इंडेक्स ने 15 में से 10 बार सकारात्मक रिटर्न दिया है और औसत रिटर्न 8.67 प्रतिशत रहा है, जबकि पांच बार नकारात्मक रिटर्न दिया और इस दौरान औसत नुकसान 7.77 प्रतिशत रहा है. दूसरी तरफ, स्मॉलकैप इंडेक्स ने 15 में से 7 बार सकारात्मक रिटर्न दिया है और इसका औसत रिटर्न 14.54 प्रतिशत रहा है, जबकि आठ बार नकारात्मक रिटर्न दिया है और औसत नुकसान 8.77 प्रतिशत रहा है. (IANS) 

TAGS

budget 2026

Trending news

बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
Hamid Ansari
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
Hospital
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार