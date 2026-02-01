Budget 2026 : Trump के एक Decision से हिला बाजार? सोना-चांदी गिरे, बिटकॉइन $80,000 से नीचे

Advertisement
मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन शनिवार को 6.53% गिरकर $78,719.63 पर थी और पिछले सेशन से इसमें गिरावट जारी रही.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:00 AM IST
Trump Impact :  सोना और चांदी के दाम महज 24 घंटे के भीतर ही बुरी तरह टूट गए हैं. एक दिन पहले तक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके गोल्ड और सिल्वर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े ऐलान के बाद हिल गए हैं. शुक्रवार को जहां ऐतिहासिक ऊंचाई पार कर चुकी चांदी के भाव में करीब 80 हजार रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं सोने की कीमत भी करीब 22 हजार रुपये टूट गई थी.

ट्रंप ने क्या किया ऐलान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के अगले प्रमुख के तौर पर केविन वॉर्श के नाम का ऐलान किया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने केविन वॉर्श की जमकर तारीफ की और उन्हें एक मजबूत और भरोसेमंद लीडर बताया है. उन्होंने कहा कि वॉर्श निवेशकों को निराश नहीं करेंगे. बता दें,  केविन वॉर्श पहले भी फेडरल रिजर्व के गवर्नर रह चुके हैं और उन्हें महंगाई के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाले  के रूप में जाना जाता है.

ये भी पढ़ें : बजट में टैक्स राहत मिले न मिले, ₹15 लाख तक सैलरी पर बचा सकते हैं पूरा टैक्स

डॉलर मजबूत, बुलियन बाजार कमजोर

केविन वॉर्श के नाम के ऐलान के बाद डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली है. डॉलर के मजबूत होते ही निवेशकों ने सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोना-चांदी से मुनाफावसूली शुरू कर दी और शेयर बाजार, डॉलर की ओर रुख कर लिया. इसका सीधा असर बुलियन मार्केट पर पड़ा और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके सोना-चांदी के दामों में तेज गिरावट देखने को मिली है. एनालिस्ट के मुताबिक, डॉलर में मजबूती और ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख की उम्मीद ने सोने-चांदी पर दबाव बना दिया है.

बिटकॉइन में बड़ी गिरावट 

मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन शनिवार को 6.53% गिरकर $78,719.63 पर थी और पिछले सेशन से इसमें गिरावट जारी रही. शनिवार दोपहर को ईथर भी 11.76% गिरकर $2,387.77 पर आ गया. पिछले साल भारी गिरावट के बाद से क्रिप्टोकरेंसी दिशाहीन बनी हुई हैं और सोने और शेयरों में बड़ी रैली से पीछे रह गई हैं.

