Budget 2026 : बजट के शुरुआत के 10 मिनट में चीन को भारत का जवाब, लॉन्च होगा सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40 हजार करोड़ का बजट

Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चीन को करारा जवाब देते हुए बड़ी घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहा कि घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण किया गया. ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया गया. सरकार ने लोकलुभावनवाद की बजाय आम लोगों को प्राथमिकता दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं. हमने तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचें.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तकनीकी अपग्रेडेशन से क्रिटिकल मिनरल्स की मांग बढ़ रही है. ये युवा शक्ति आधारित बजट है. गरीबों पर सरकार का बड़ा फोकस बजट में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर जोर रहेगा.