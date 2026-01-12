Union Budget 2026: आम बजट पेश होने को लेकर चल रहा सस्‍पेंस खत्‍म हो गया है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर कन्फर्म कर दिया है क‍ि देश का यूनियन बजट 2026 1 फरवरी 2026 (रविवार) को ही पेश क‍िया जाएगा. सरकार ने वीकेंड को दरक‍िनार करते हुए ट्रेड‍िशनल बजट टाइम टेबल (Traditional Budget Timetable) पर ही कायम रहने का फैसला किया है. लोकसभा स्‍पीकर ओम ब‍िरला के बयान के बाद बजट की तारीख को लेकर चल रही अटकलें खत्‍म हो गईं.

राष्‍ट्रपत‍ि ने दी बजट सत्र बुलाने को मंजूरी

1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी. इसमें टैक्स स्लैब, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब्सिडी, रिफॉर्म्स और इकोनॉम‍िक पॉल‍िसी को लेकर बड़ी घोषणाएं होंगी. शेयर बाजार और इनवेस्‍टर इन घोषणाओं पर नजर रखेंगे, क्योंकि इससे इकोनॉमी की दिशा तय होती है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से पिछले हफ्ते ही सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई थी क‍ि राष्‍ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मू की तरफ से बजट सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

9 मार्च से शुरू होगा दूसरा सत्र

आपको बता दें बजट सत्र की शुरुआत इस बार 28 जनवरी 2026 को होगी. इसका पहला चरण 13 फरवरी 2026 तक रहेगा. इसके बाद बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च 2026 से शुरू होगा और 2 अप्रैल 2026 को सत्र खत्‍म हो जाएगा. बजट सत्र पुरानी परंपरा के अनुसार दो हिस्सों में होगा. इन दोनों के बीच में ब्रेक द‍िया जाएगा, ताकि संसदीय समितियां अलग-अलग मंत्रालयों की ग्रांट्स की ड‍िमांड की विस्तार से जांच कर सकें. इस दौरान कई अहम बिल पेश क‍िये जाएंगे और चर्चा की जाएगी. रविवार को बजट पेश होने से मार्केट में सोमवार को खास मूवमेंट देखने को मिल सकता है.