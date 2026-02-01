Budget 2026 Sensex and Nifty Fall: बजट ने बिगाड़ा शेयर बाजार का मूड, मचा हाहाकार, सेंसेक्स 1200 अंक और निफ्टी 1% से ज्यादा गिरा

Budget 2026 Sensex and Nifty Fall: बजट ने बिगाड़ा शेयर बाजार का मूड बिगाड़ दिया है. सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ज्यादा गिर गए हैं. दलाल स्ट्रीट पर मुख्य इंडेक्स में तेजी से गिरावट आई. निफ्टी -424.20 अंक या -1.68% गिरकर 24,896.45 पर कारोबार कर रहा है. वहीं, सेंसेक्स -1446.52 अंक या -1.76 % गिरकर 80,823.26 पर कारोबार कर रहा है. बजट वाले दिन शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत हुई थी. सेंसेक्स-निफ्टी मिले-जुले खुले लेकिन उसके बाद इंडेक्स लाल निशान में फिसलते नजर आए थे. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही में करीब 30 अंकों की गिरावट थी.

F&O सेगमेंट पर टैक्स का बोझ

सरकार ने बजट 2026 में F&O सेगमेंट पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है. सरकार ने फ्यूचर्स ट्रेड पर STT बढ़ाकर अब 0.05% कर दिया है. वहीं, ऑप्शंस ट्रेड पर STT को बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में डेरिवेटिव सेगमेंट यानी F&O पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ाने का एलान किया है. साथ ही शेयर बायबैक पर भी अब कैपिटल गेंस टैक्स लगाया जाएगा. बजट के मुताबिक, फ्यूचर्स पर STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है. इससे डेरिवेटिव्स सेगमेंट में ट्रेडिंग की कॉस्ट और बढ़ जाएगी.