बजट 2026 में राहत मिले न मिले, लेकिन आज से बदल जाएंगे ये नियम, रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा असर

Rules Will Change from February 1 : आज यानी 1 फरवरी से कई जरूरी बदलाव होने वाले हैं ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे. टैक्स से लेकर गैस सिलेंडर तक, स्टॉक मार्केट से लेकर किसानों तक कई नियम और कीमतें बदल जाएंगी. घर के बजट, इन्वेस्टमेंट और रोजाना के खर्चों की प्लानिंग के लिए इन बदलावों को समझना जरूरी है. केंद्र सरकार सिगरेट, तंबाकू उत्पादों और पान मसाले पर नया टैक्स सिस्टम लागू करने जा रही है. इसका उद्देश्य इन उत्पादों पर सख्त नियंत्रण रखना और इन 'सिन गुड्स' पर टैक्स का स्तर ऊंचा बनाए रखना है. इन चीजों को आम तौर पर सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है.

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट पेश करेंगी. ये उनका लगातार नौवां बजट होगा.

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया

Add Zee News as a Preferred Source

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने घोषणा की है कि FASTag के लिए KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा. FASTag एक्टिवेट करने के बाद किसी एक्स्ट्रा KYC वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी. FASTag जारी करने वाले बैंक, गाड़ी की जानकारी वेरिफाई करने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे.

नए LPG सिलेंडर की कीमतें

नए LPG सिलेंडर की कीमतों की घोषणा होने की संभावना है. तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों के लिए नई दरें तय करेंगी. 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत लंबे समय से ऊपर-नीचे हो रही है. पिछले महीने, इसकी कीमत में 14.50 रुपये की कमी की गई थी. नई कीमतों से पता चलेगा कि किचन का खर्च बढ़ेगा या घटेगा.

ये भी पढ़ें : गोल्ड का नया रिकॉर्ड! मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में क्या हैं लेटेस्ट रेट

CNG, PNG और एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव

CNG, PNG और एविएशन फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव होने की संभावना है. इस बात की संभावना है कि CNG, PNG और एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव की घोषणा की जा सकती है. अगर CNG और PNG की कीमतें बढ़ती हैं, तो घरेलू और यात्रा खर्च बढ़ सकता है. एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव से हवाई किराया बढ़ या घट सकता है.

पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू महंगे होंगे

आज से पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू महंगे होने की संभावना है. सरकार इन प्रोडक्ट्स पर GST, एक्साइज ड्यूटी और सेस सहित अधिक टैक्स लगा रही है. पान मसाला पर एडिशनल स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित टैक्स भी लगाए जाएंगे.

ये भी पढ़ें : GST कम हो, मार्केट... बजट से NSE के एमडी और CEO आशीष चौहान को क्या हैं उम्मीदें?

आपकी जेब पर असर

आम नागरिकों के फाइनेंस, खर्च और प्लानिंग पर सीधा असर डालेंगे. बजट, टैक्स, फ्यूल की कीमतें, निवेश और सरकारी योजनाओं में नए अपडेट होंगे.

बजट के दिन स्टॉक मार्केट खुले रहेंगे

बजट के दिन स्टॉक मार्केट खुले रहेंगे. NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) और BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) अपने रेगुलर समय पर सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगे. बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा. जिससे मार्केट में उतार-चढ़ाव हो सकता है.