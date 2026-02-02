New Income Tax Act: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश कर द‍िया. व‍ित्‍त मंत्री सीतारमण के 84 म‍िनट चले भाषण में सैलरीड क्‍लास इनकम टैक्‍स में राहत द‍िये जाने के ऐलान का इंतजार करता रहा. लेक‍िन व‍ित्‍त मंत्री ने सीधा कोई ऐलान नहीं क‍िया. हालांक‍ि, उन्‍होंने टैक्‍सपेयर्स को राहत देते हुए दूसरे कई ऐलान क‍िये. यूनियन बजट 2026 पेश क‍िये जाने के बाद लाखों टैक्‍सपेयर्स के मन में अब भी यही सवाल चल रहा है क‍ि ओल्‍ड टैक्स रिजीम चुनें या फ‍िर न्‍यू र‍िजीम?

टैक्स स्लैब्स में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं

वित्त मंत्री सीतारमण की तरफ से बजट में टैक्स स्लैब्स में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं किया गया. लेकिन नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 (Income Tax Act 2025) 1 अप्रैल 2026 से लागू कि‍या जाएगा, जो नियमों को आसान बनाएगा. लोगों के मन में यह भी सवाल है क‍ि न्‍यू इनकम टैक्‍स एक्‍ट को लागू क‍िये जाने के बाद क्‍या र‍िजीम में बदलाव करना होगा? अगर आपके मन में भी कुछ इस तरह का सवाल चल रहा है तो च‍िंता मत कीज‍िए, हम आपको एक-एक सवाल का जवाब देंगे.

क‍ितनी है आपकी सैलरी?

यद‍ि आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख या 15 लाख रुपये है तो डिडक्शन के बेस पर आप र‍िजीम स‍िलेक्‍ट कर सकते हैं. लेकिन कौन सा रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, आइए इसे ड‍िटेल में समझ लेते हैं. यह बताने से पहले हम आपको बता दें क‍ि नया इनकम टैक्‍स एक्‍ट लागू होने से ओल्‍ड या न्‍यू क‍िसी भी र‍िजीम पर असर नहीं पड़ेगा.

ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम

ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम, डिडक्शन का खजाना है. लेकिन इसमें टैक्‍स स्‍लैब हाई हैं. इसके तहत टैक्‍सपेयर को कई तरह के डिडक्शन और एक्जेम्प्शन म‍िलते हैं. इसमें बेसिक एग्‍जेम्‍पशन लिमिट ढाई लाख रुपये है. सीनियर स‍िटीजन के ल‍िये यह 3 लाख रुपये और सुपर सीनियर के लिए 5 लाख रुपये है. इसमें ढाई लाख तक की आमदनी पर क‍िसी तरह का टैक्‍स नहीं है. इसके बाद-

> 2.5 लाख से 5 लाख की आमदनी पर 5% टैक्‍स

> 5 से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 20% टैक्‍स

> 10 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% का टैक्‍स बनता है

इसके तहत 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्‍लेम कर सकते हैं, जो क‍ि सैलरीड क्‍लास के लि‍ए लागू होता है. सेक्शन 80C के तहत डेढ़ लाख तक का निवेश (LIC, PPF, ELSS आदि), 80D में मेडिकल इंश्योरेंस पर 25,000-50,000, एचआरए (HRA), होम लोन इंटरेस्ट (सेक्शन 24), NPS में अत‍िर‍िक्‍त 50,000 रुपये का न‍िवेश कर सकते हैं. इसके अलावा एजुकेशन लोन इंटरेस्ट का भी फायदा म‍िलता है. सेक्शन 87A के तहत 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 12,500 तक की रिबेट म‍िलती है. यानी आप यह कह सकते हैं क‍ि 5 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्‍स फ्री है.

क‍िन लोगों के बेहतर है ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम?

ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम उन लोगों के लिए बेस्ट है, जिनके पास भारी डिडक्शन है. उदाहरण के तौर पर यद‍ि आपकी एनुअल इनकम 15 लाख रुपये है और आप 4 लाख के डिडक्शन क्लेम (80C में 1.5 लाख, HRA में 2 लाख, 80D में 50,000) करते हैं तो ओल्‍ड रिजीम में आपका टैक्स करीब 1.56 लाख रुपये (सेस सहित) बनता है. बिना डिडक्शन के टैक्‍स की यह रकम ज्‍यादा होती है.

न्‍यू टैक्स रिजीम

आसान और कम दर वाली न्‍यू टैक्स रिजीम को 2020 से शुरू क‍िया गया था और अब यह डिफॉल्ट ऑप्शन है. बजट 2026 में इसमें क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. लेकिन यह मिडिल क्लास के लिए ज्यादा आकर्षक बनी हुई है. इसमें बेसिक एक्जेम्प्शन 4 लाख रुपये है और अलग-अलग स्लैब्स में टैक्‍स भी कम है.

> 0 से 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं

> 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्‍स

> 8 से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 10% टैक्‍स

> 12 से 16 लाख रुपये तक की इनकम पर 15% टैक्‍स

> 16 से 20 लाख रुपये तक की 20% टैक्‍स

> 20 से 24 लाख रुपये तक की इनकम पर 25% टैक्‍स

> 24 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्‍स

न्‍यू र‍िजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये है, जो ओल्‍ड र‍िजीम से ज्यादा है. रिबेट 87A के तहत 12 लाख तक की इनकम पर 60,000 तक की छूट मिलती है. यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ सैलरीड क्‍लास के ल‍िए 12 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्‍स फ्री हो जाती है. इसमें क‍िसी तरह के डिडक्शन का फायदा नहीं म‍िलता. आपको कुछ चुनिंदा जैसे NPS एंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन (80CCD(2)) और स्टैंडर्ड डिडक्शन का ही फायदा म‍िलेगा.

क‍िन लोगों के लि‍ए बेहतर न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम?

यह रिजीम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास कम या क‍िसी तरह का डिडक्शन नहीं है. मिसाल के लिए 10 लाख रुपये तक की इनकम पर ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम में डेढ़ लाख रुपये 80C डिडक्शन के साथ टैक्स 75,400 रुपये बनता है. लेकिन न्‍यू र‍िजीम में यह जीरो टैक्स (रिबेट की वजह से) हो जाता है. 15 लाख की इनकम पर नए रिजीम में टैक्स करीब 1.40 लाख (स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद), पुराने में बिना डिडक्शन के 2.62 लाख. लेकिन यद‍ि डिडक्शन 5 लाख से ज्यादा हैं तो ओल्‍ड र‍िजीम ही बेहतर है.

कौन सी र‍िजीम आपके ल‍िए सही?

यह कैलकुलेशन पूरी तरह आपकी इनकम और और ड‍िडक्‍शन पर ट‍िकी है. 12 लाख रुपये तक की इनकम वालों के लिए न्‍यू रिजीम बेस्ट और इस पर जीरो टैक्‍स लगता है. 12-24 लाख रुपये के बीच यद‍ि डिडक्शन 5-7 लाख से कम हैं तो न्‍यू र‍िजीम ही फायदेमंद. 24 लाख से ऊपर यद‍ि आपका डिडक्शन 8 लाख से ज्यादा तो ओल्‍ड र‍िजीम को स‍िलेक्‍ट करें.