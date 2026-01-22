Budget 2026 : क्या नए टैक्स रिजीम के स्लैब फिर बदलेंगे? टैक्सपेयर्स को असल में क्या उम्मीद करनी चाहिए?

Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी. हर साल के बजट की तरह इस बार भी टैक्सपेयर्स को भी काफी उम्मीदें हैं. कई लोग इनकम टैक्स रेट में कटौती, स्लैब को आसान बनाने और पुराने टैक्स सिस्टम के तहत डिडक्शन के संभावित विस्तार की उम्मीद कर रहे हैं. हालांकि, पिछले कुछ सालों में टैक्स पॉलिसी में बदलाव से पता चलता है कि पुराने सिस्टम के लिए बड़ी राहत सरकार की प्राथमिकता में नहीं हो सकती है.

कुछ राहत की उम्मीद

पिछले कुछ सालों में केंद्र ने पुराने टैक्स सिस्टम के तहत डिडक्शन और छूट को काफी हद तक बदलाव नहीं किया है. जबकि लगातार टैक्सपेयर्स को नए टैक्स सिस्टम की ओर धकेला है. आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि 80% से अधिक टैक्सपेयर्स पहले ही नए सिस्टम में शिफ्ट हो चुके हैं. इसके बावजूद, पुराने सिस्टम में रहने वाले सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स अभी भी कुछ राहत की उम्मीद कर रहे हैं. फिर भी, पिछले छह बजटों में सरकार का इरादा साफ रहा है. फोकस एक सरल, कम जटिल टैक्स स्ट्रक्चर बनाने पर रहा है जिसमें कम छूट और आसान कंप्लायंस हो. इस अप्रोच को देखते हुए बजट 2026-27 में पुराने टैक्स सिस्टम के तहत डिडक्शन में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना कम लगती है.

पिछले साल नए टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव हुए?

पिछले साल के केंद्रीय बजट में नए टैक्स सिस्टम को और आकर्षक बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए थे. बेसिक छूट की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई थी. सेक्शन 87A टैक्स रिबेट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया था, जिससे नए सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री हो गई थी. सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया था. इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण इस साल बड़े स्लैब रीस्ट्रक्चरिंग के एक और दौर की उम्मीदें कम हैं.

स्लैब में बदलाव पर एक्सपर्ट की राय

CA डॉ सुरेश सुराना का मानना ​​है कि बड़े बदलावों की उम्मीदों को कम रखना चाहिए. पिछले बजट में पर्सनल इनकम-टैक्स फ्रेमवर्क में किए गए बड़े बदलावों को देखते हुए यूनियन बजट 2026-27 में टैक्स स्लैब में किसी और बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. इस साल उम्मीद है कि कानून और पॉलिसी में स्थिरता, निरंतरता और मजबूती पर जोर दिया जाएगा. खासकर इसलिए क्योंकि इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 को 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह से लागू किया जाना है.

इस दिन शुरू होगा बजट सत्र

संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से होने जा रही है. यह सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लोकसभा में बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी दिन रविवार को देश का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. संसद के लोकसभा में इसे सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा. इस बजट को लेकर वित्त मंत्रालय की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं. मोदी सरकार की ओर से निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश होने वाला यह लगातार नौंवा बजट है. मोदी सरकार के इस बजट से देश के नागरिकों को काफी सारी उम्मीदे हैं. चाहें आम हों या खास, सभी लोगों को अपने-अपने क्षेत्र के लिए कई सारे बड़े ऐलान की संभावनाएं है.