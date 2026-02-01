Budget 2026 on MSME: ट्रंप के टैरिफ और चीन की दादागिरी के लिए तैयार भारत, बजट में MSME के लिए बड़े ऐलान, निर्यात पर फोकस, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा

Union Budget 2026 on MSME: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश का आम बजट पेश कर दिया है. सरकार के खर्चों से लेकर आमदनी का पूरा ब्यौरा साझा किया गया. बजट में हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ ऐलान किए गए हैं. देश की रीढ़ कहे जाने वाले MSME सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने पिटारा खोल दिया है. सरकार ने भारत के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को रफ्तार देने के लिए तमाम बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि इस बात का बजट कतर्व्य भवन में बना है, इसलिए ये बजट विकास को समर्पित है. बजट 2026 का बजट तीन कर्तव्यों पर आधारित है.

बजट 2026 में भारत के MSME सेक्टर को क्या मिला है ?

सरकार ने MSMEs सेक्टर रोजगार, इनोवेशन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बड़े ऐलान किए हैं. ये ऐलान देश की इकोनॉमी को रफ्तार देंगे. जिस तरह से जियोपॉलिटिक्ल टेंशन बढ़ रहे हैं. टैरिफ और ट्रेड वॉर के हालात में देश के उद्योग सेक्टर , मैन्यफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये ऐलान किए गए हैं . वित्त मंत्री ने बजट के शुरुआती भाषण में कहा कि भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए तमाम सुधारल किए जाएंगे. सरकार ने कहा है कि बजट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस होगा.MSME के लिए बड़े ऐलान हुए हैं. सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, आत्मनिर्भर भारत पर फोकस होगा. वहीं पुराने उद्योगों जो बंद हो चुके है, उनके रिफॉर्म पर फोकस रहेगा . बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए समानता से संबंधित योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरत भारत के लिए 2000 करोड़ के आंवंटित किया गया है . पुराने इंडस्ट्रियल सेक्टर को जिंदा किया जाएगा. लघु उद्योगों को 7000 करोड़ रुपये आंविटत किए जाएंगे. महात्मा गांधी हैंजलूम योजना बनाई जाएगी. सरकार ने 350 से ज्यादा रिफॉर्म्स लागू करेगी. इंफ्रा, MSME और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बायोफार्मा पर पॉलिसी बनाने की योजनारखील गई है. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर 40 हजार करोड़ का बजट आवंटित किए गए हैं.

बजट से MSME को क्या थी उम्मीदें, क्या मिला ?

बजट 2026 के ऐलान से पहले इस सेक्टर ने तमाम उम्मीदें लगा रखी थी. उम्मीद थी कि बजट में टैक्सेशन को आसान बनाने के साथ-साथ प्रशासनिक बाधाओं को कम करने, कैश फ्लो को बेहतर बनाने के उपाय होंगे. MSMEs रिफंड प्रोसेसिंग में तेजी लाने की मांग कर रहे थे, एक्सपोर्ट के लिए, ताकि क्लेम में फंसी वर्किंग कैपिटल को इस्तेमाल किया जा सके. MSMEs सेक्टर को GST सुधारों पर जोर रहा.