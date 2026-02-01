Advertisement
trendingNow13093727
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026 on MSME: ट्रंप के टैरिफ और चीन की दादागिरी के लिए तैयार भारत, बजट में MSME के लिए बड़े ऐलान, निर्यात पर फोकस, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा

Budget 2026 on MSME: ट्रंप के टैरिफ और चीन की दादागिरी के लिए तैयार भारत, बजट में MSME के लिए बड़े ऐलान, निर्यात पर फोकस, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा

 Budget 2026 on MSME: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश का आम बजट पेश कर दिया है. सरकार के खर्चों से लेकर आमदनी का पूरा ब्यौरा साझा किया गया. बजट में हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ ऐलान किए गए हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 01, 2026, 11:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026 on MSME: ट्रंप के टैरिफ और चीन की दादागिरी के लिए तैयार भारत, बजट में MSME के लिए बड़े ऐलान, निर्यात पर फोकस, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा

Union Budget 2026 on MSME:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश का आम बजट पेश कर दिया है. सरकार के खर्चों से लेकर आमदनी का पूरा ब्यौरा साझा किया गया. बजट में हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ ऐलान किए गए हैं. देश की रीढ़ कहे जाने वाले MSME सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने पिटारा खोल दिया है. सरकार ने भारत के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को रफ्तार देने के लिए तमाम बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि इस बात का बजट कतर्व्य भवन में बना है, इसलिए ये बजट विकास को समर्पित है. बजट 2026 का बजट तीन कर्तव्यों पर आधारित है.  

बजट 2026  में भारत के MSME सेक्टर को क्या मिला है ?  

सरकार ने MSMEs सेक्टर रोजगार, इनोवेशन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बड़े ऐलान किए हैं. ये ऐलान देश की इकोनॉमी को रफ्तार देंगे. जिस तरह से जियोपॉलिटिक्ल टेंशन बढ़ रहे हैं. टैरिफ और ट्रेड वॉर के हालात में देश के उद्योग सेक्टर , मैन्यफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये ऐलान किए गए हैं .  वित्त मंत्री ने बजट के शुरुआती भाषण में कहा कि भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए तमाम सुधारल किए जाएंगे. सरकार ने कहा है कि बजट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस होगा.MSME के लिए बड़े ऐलान हुए हैं.  सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, आत्मनिर्भर भारत पर फोकस होगा. वहीं पुराने उद्योगों जो बंद हो चुके है, उनके रिफॉर्म पर फोकस रहेगा .  बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए समानता से संबंधित योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरत भारत के लिए 2000 करोड़ के आंवंटित किया गया है .  पुराने इंडस्ट्रियल सेक्टर को जिंदा किया जाएगा.  लघु उद्योगों को 7000 करोड़ रुपये आंविटत किए जाएंगे. महात्मा गांधी हैंजलूम योजना बनाई जाएगी.  सरकार ने 350 से ज्यादा रिफॉर्म्स लागू करेगी. इंफ्रा, MSME और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बायोफार्मा पर पॉलिसी बनाने की योजनारखील गई है.   इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर 40 हजार करोड़ का बजट आवंटित किए गए हैं. 

बजट से MSME को क्या थी उम्मीदें, क्या मिला ? 

बजट 2026 के ऐलान से पहले इस सेक्टर ने तमाम उम्मीदें लगा रखी थी. उम्मीद थी कि बजट में टैक्सेशन को आसान बनाने के साथ-साथ प्रशासनिक बाधाओं को कम करने,  कैश फ्लो को बेहतर बनाने के उपाय होंगे. MSMEs रिफंड प्रोसेसिंग में तेजी लाने की मांग कर रहे थे, एक्सपोर्ट के लिए, ताकि क्लेम में फंसी वर्किंग कैपिटल को इस्तेमाल किया जा सके.  MSMEs सेक्टर को GST सुधारों पर जोर रहा.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

Trending news

भाजपा जल्दी में क्यों है? पत्नी को डिप्टी CM बनाने के बाद अजित पवार के बेटे पर फैसला
Maharastra News
भाजपा जल्दी में क्यों है? पत्नी को डिप्टी CM बनाने के बाद अजित पवार के बेटे पर फैसला
स्टालिन ने फूंका चुनावी बिगुल, 234 सीटों पर DMK का 'तूफानी' अभियान आज से शुरू
Stalin
स्टालिन ने फूंका चुनावी बिगुल, 234 सीटों पर DMK का 'तूफानी' अभियान आज से शुरू
अभिनेता सायक चक्रवर्ती को मटन की जगह वेटर शेख नसीरुद्दीन ने परोसा गोमांस, मचा बवाल
cow meat
अभिनेता सायक चक्रवर्ती को मटन की जगह वेटर शेख नसीरुद्दीन ने परोसा गोमांस, मचा बवाल
मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
US-India Oil Trade
मोदी छुपाते हैं, ट्रंप...! वेनेजुएला से तेल खरीदने के दावे पर कांग्रेस ने कसा तंज
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
Andhra pradesh news
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
pm modi punjab visit
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
ajit pawar death
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
Mamata Banerjee
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Navjot Kaur Sidhu Quits Congress
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: WHO का सेंटर, 3 नए AIIMS, 15000 सेकेंडरी स्कूल, 500 कॉलेज... जानिए आपके लिए बजट में क्या है?
budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: WHO का सेंटर, 3 नए AIIMS, 15000 सेकेंडरी स्कूल, 500 कॉलेज... जानिए आपके लिए बजट में क्या है?