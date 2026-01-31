Advertisement
Budget 2026: आम जनता को मिलेगा राहत का तोहफा या मिलेगी मायूसी...आज 9वीं बार बजट पेश करेंगी सीतारमण, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी पर रहेगा फोकस

Budget 2026: आम जनता को मिलेगा राहत का तोहफा या मिलेगी मायूसी...आज 9वीं बार बजट पेश करेंगी सीतारमण, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी पर रहेगा फोकस

Budget 2026 : फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लगातार नौवां यूनियन बजट पेश करेंगी. बजट में टेक्नोलॉजी खासकर AI को एक ऐसी ताकत बनाने का मौका है जिससे देश के युवाओं को रोजगार के मोर्चे पर मदद मिल सके. हेल्थकेयर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को ज्यादा आवंटन मिलने की उम्मीद है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:00 AM IST
Budget 2026: आम जनता को मिलेगा राहत का तोहफा या मिलेगी मायूसी...आज 9वीं बार बजट पेश करेंगी सीतारमण, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी पर रहेगा फोकस

Union Budget 2026 :  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026-27 पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. बजट भाषण सुबह करीब 11 बजे शुरू होगा. वित्त मंत्री आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए मुख्य आर्थिक आंकड़े और सरकार की विकास योजनाओं के बारे में बताएंगी. सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है. क्या ये बजट विकसित भारत 2047 की ओर भारत की ग्रोथ स्पीड को बढ़ाएगा या नहीं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बढ़ते ग्लोबल ट्रेड टेंशन, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते पर चलते हुए भारत की ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने के बढ़ते दबाव के बीच बजट पेश करेंगी. ये सीतारमण का लगातार नौवां बजट भाषण होगा और ये पहली बार है कि कम से कम एक दशक में भारत का बजट रविवार को पेश किया जाएगा.

बजट से क्या हैं उम्मीद?

सरकार के सामने कंजम्पशन और रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ कैपिटल खर्च बढ़ाने और राजकोषीय घाटे को कम करने की दोहरी चुनौती है. इकोनॉमिक सर्वे ने 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.8% से 7.2% के बीच बढ़ने का अनुमान लगाया है. इस साल का बजट ग्रोथ की गति को बनाए रखने और राजकोषीय मजबूती को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा. हालांकि, इसमें हाल के सुधारों के बाद बड़े टैक्स बदलावों के लिए सीमित गुंजाइश है.

इस साल किन सेक्टर्स पर रहेगा फोकस?

बजट 2026 का फोकस अलग-अलग सेक्टर्स में आवंटन के जरिए भारत को एक ऐतिहासिक ग्रोथ पर ले जाने पर होगा. इस साल जिन मुख्य सेक्टर्स पर नजर रहेगी. उनमें रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, MSME, रिन्यूएबल एनर्जी और AI शामिल हैं. हेल्थकेयर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक्स जैसे दूसरे क्षेत्रों को भी उनके फायदे के लिए सरकार से आवंटन मिलने की संभावना है.

बजट 2025 में की गई मुख्य घोषणाएं

पिछले साल के बजट 2025 में सीतारमण ने ₹12 लाख तक की कमाई पर इनकम टैक्स में कटौती करके भारतीय टैक्सपेयर्स को बड़ा फायदा पहुंचाया, जिससे लाखों मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को फायदा हुआ. सैलरी पाने वाले लोगों के लिए नए टैक्स सिस्टम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद नॉन-टैक्सेबल इनकम बढ़कर ₹12.75 लाख हो गई. सीतारमण ने नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की भी घोषणा की थी.

बजट से जुड़ी खास बातें 

1999 में जब 28 फरवरी रविवार को पड़ा था. तो तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने केंद्रीय बजट एक दिन पहले शनिवार 27 फरवरी को पेश किया था. निर्मला सीतारमण पहले भी दो बार शनिवार को बजट पेश कर चुकी हैं. 1 फरवरी 2020 और फिर से 1 फरवरी 2025. 1999 तक केंद्रीय बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था. ये ब्रिटिश काम के घंटों के हिसाब से औपनिवेशिक काल की एक प्रथा थी. इस परंपरा को तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बदला, उन्होंने बजट पेश करने का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया. ये प्रथा आज भी जारी है. बाद में 2017 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक और सुधार किया और बजट पेश करने की तारीख महीने के आखिर से बदलकर 1 फरवरी कर दी थी.

