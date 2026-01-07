Budget 2026: पेपरलेस बजट, लंबा भाषण और...वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

Nirmala Sitharaman: मोदी सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करने की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से बजट की तैयारी पिछले कई दिनों से हो रही है. हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में दिग्गज अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की थी. तब उन्होंने कहा था कि बजट में विजन 2047 का भी ध्यान होना चाहिए. बहरहाल, एक बार फिर से मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में देश का बजट पेश करेंगी. वह 1 फरवरी दिन रविवार को बजट पेश करने वाली हैं. इस बीच हम बजट पेश करने के मामले में वित्त मंत्री सीतारमण के नाम कुछ अनोखे रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं. इनमें पेपरलेस बजट, लंबा भाषण समेत अन्य चीजें हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

देश का पहला पेपरलेस बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेपरलेस बजट पेश करके इतिहास रचते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी थी. जी हां, वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया था. साल 2021 में दुनिया कोरोना महामारी से जंग जीतने में लगी हुई थी. भारत भी इस लड़ाई में शामिल था. तब ना किसी से मिलना हो पा रहा था और ना ही किसी के घर जाना हो पा रहा था. कोरोना के कारण देश में कई महीनों तक लॉकडाउन भी लगा था. लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर के रख रहे थे और चेहरे पर मास्क लगाए हुए होते थे. लेकिन देश की दिशा और विकास के लिए बजट की जरूरत होती है. इस बीच 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का पहला पेपरलेस बजट संसद में पेश किया था. कोविड 19 महामारी की वजह से डिजिटल इंडिया काम आया और कागज के यूज से बचने के लिए यह पेपरलेस बजट एक ऐतिहासिक कदम रहा. तब वित्त मंत्री सीतारमण ने पारंपरिक कागज वाले बजट (बही-खाता) की जगह मेड इंडिया इंडिया टैबलेट का इस्तेमाल कर संसद में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था. उसके बाद से मानों एक परंपरा शुरू हो गई और अब वित्त मंत्री पेपरलेस बजट ही पेश करती हैं.

बजट का सबसे लंबा भाषण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास दूसरा रिकॉर्ड बजट पेश के दौरान सबसे लंबे भाषण का है. उन्होंने साल 2020-21 का बजट पेश करने के दौरान भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था. वित्त मंत्री सीतारमण ने तब 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण दिया था. इस रिकॉर्ड को बनाते हुए उन्होंने साल 2019 में 2019-20 के लिए दिए गए खुद के ही बजट भाषण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. साल 2019-20 के बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 घंटा 17 मिनट की स्पीच दी थी.

बजट पेश करने का रिकॉर्ड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास भारत की महिला वित्त मंत्री के रूप में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का भी रिकॉर्ड है. जी हां, अभी तक उन्होंने कुल और लगातार सात बार बजट पेश किया है. अब साल 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड आठवीं बार देश की संसद में बजट पेश करेंगी. यहां बता दें कि उन्होंने पहली बार साल 2019 में बजट पेश किया था.

मोरारजी देसाई का यह रिकॉर्ड भी तोड़ा

जैसा कि हम जानते हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण ने पहली बार साल 2019 में अपना पहला बजट पेश किया था. उसके बाद उन्होंने लगातार सात बजट पेश करके मोरारजी देसाई के लगातार 6 बजट पेश करने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था. अब 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बजट पेश करने के लिए तैयार हैं.