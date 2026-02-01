खूंखार होंगे भारत के आसमान के शिकारी, बजट में फाइटर जेट्स के लिए मिले 63,733 करोड़, चीन-पाक के आए बुरे दिन

भारत सरकार ने बजट 2026 में हवाई पावर का खर्च बढ़ा दिया है, जिसमें मॉडर्नाइज़ेशन के लिए कैपिटल खर्च पर खास ध्यान दिया गया है. कैपिटल आउटले के तहत, एयरक्राफ्ट और एयरो इंजन के लिए 63,733 करोड़ रुपये रखे गए हैं. वहीं नौसेना बेड़े को मज़बूत करने के लिए 25,023 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं. कुल मिलाकर, रक्षा मंत्रालय को अपने बजट आवंटन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिली है, जिसमें कैपिटल आउटले पिछले वित्तीय वर्ष के 1.80 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर FY 2026-27 में 21.84 प्रतिशत बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हवाई पावर पर विशेष जोर दिया है. ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है, जिसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है. रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और भारत धीरे-धीरे रक्षा आयातक से रक्षा निर्यातक देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. सरकार का कहना है कि बढ़ा हुआ रक्षा बजट स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने, आधुनिक हथियार प्रणालियों की खरीद और तीनों सेनाओं की ऑपरेशनल क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगा. इससे भारत की रक्षा तैयारियों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

भारत के हवाई पावर को मजबूती, मौजूदा समय 36 राफेल फाइटर जेट

रक्षा मंत्रालय इस समय कई बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जबकि कुछ नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं. इन सभी परियोजनाओं को गति देने में नया रक्षा बजट अहम भूमिका निभाने वाला है. इस बजट के जरिए भारत की हवाई पावर को और मजबूत किया जाएगा. इसी कड़ी में राफेल फाइटर जेट एक प्रमुख उदाहरण हैं. भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 36 राफेल फाइटर जेट हैं, जिन्होंने ऑपरेशनल क्षमता को काफी मजबूत किया है. अब वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए और राफेल जेट खरीदने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद UAV की भूमिका साफ की

रूस-यूक्रेन युद्ध और पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर सहित हालिया झड़पों में भारत को हवाई पावर की ताकत का तब अंदाजा लगा जब भारत ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स (UAV) यानी ड्रोन के व्यापक इस्तेमाल से पाकिस्तानी आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया था. आधुनिक युद्ध में इनकी बढ़ती भूमिका को साफ़ कर दिया है. बदलते युद्ध परिदृश्य में ड्रोन अब निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमलों का अहम हथियार बनते जा रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी ड्रोन निर्माण और उनसे जुड़ी तकनीकों को मज़बूत करने पर विशेष ज़ोर दे रही है. रक्षा क्षेत्र में हाई-एल्टीट्यूड ड्रोन MQ-9B की खरीद, स्वदेशी ड्रोन के विकास और काउंटर-ड्रोन सिस्टम जैसे कई अहम प्रोजेक्ट्स फिलहाल पाइपलाइन में हैं.

हथियारों के मामले में खुद को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा भारत

ड्रोन के अलावा वायु और मिसाइल रक्षा क्षमताओं को सशक्त करने के लिए भी कई प्रमुख रक्षा परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इनमें LCA Mk1A और Mk2 तेजस फाइटर जेट, फाइटर हेलिकॉप्टर, ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक रडार सिस्टम शामिल हैं. इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की तकनीकी क्षमता को मजबूत करना और भविष्य की चुनौतियों के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना है. सरकार का फोकस घरेलू उत्पादन, स्वदेशी हथियार और निर्यात बढ़ाने पर है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा है, उधर चीन के साथ भी सीमा पर चुनौतियां हैं. इसके चलते भारतीय सेना को आधुनिक बनाने की जरूरत है.

डिफेंस सेक्रेटरी ने किया फैसले का स्वागत

डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने रविवार को यूनियन बजट 2026-27 का स्वागत किया और इसे देश की डिफेंस तैयारियों के लिए काफी बढ़ावा बताया. डिफेंस पेंशन के लिए भी आवंटन में बढ़ोतरी हुई, केंद्र ने इसके लिए 1,71,338.22 करोड़ रुपये अलॉट किए. राजेश सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन एलोकेशन से इंडियन आर्म्ड फोर्सेज़ का मॉडर्नाइज़ेशन, कैपिटल खर्च और ओवरऑल ऑपरेशनल क्षमताएं मज़बूत होंगी. उन्होंने कहा कि मैं इस साल के बजट के हिस्से के तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा घोषित बजटीय एलोकेशन से खुश हूं...

