Budget 2026: आम आदमी निराश पर बजट 2026 के ऐलानों के गदगद है उद्योग और बिजनेस जगत, बताया इकोनॉमी को मजबूत करने वाला बजट

Budget 2026 Reaction: बजट 2026 के ऐलान में आम लोगों के लिए कुछ खास नहीं मिला, देश के मिडिल क्लास या गरीब तबके के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इस बजट से उद्योग जगत खुद है, वो इसे दूरगामी बजट बता रहे हैं. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) पूर्वोत्तर सलाहकार परिषद ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा है कि यह 'सबका साथ, सबका विकास' के दृष्टिकोण के अनुरूप, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, विनिर्माण, अवसंरचना, पर्यटन, स्थिरता और सुधारों पर विशेष जोर देते हुए आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एक समावेशी और दूरदर्शी खाका प्रस्तुत करता है.

बजट 2026 पर क्या कहा उद्योग जगत ने

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, फिक्की पूर्वोत्तर सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रंजीत बरठाकुर ने कहा कि यह भारत की आर्थिक बुनियाद में विश्वास को दर्शाता है और संतुलित नीतिगत दृष्टिकोण के माध्यम से उभरती वैश्विक और भू-राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करता है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, विनिर्माण, लघु एवं मध्यम उद्यमों और अवसंरचना पर निरंतर जोर दीर्घकालिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है.



बजट 2026 से भारत की विकास गाथा में विश्वास बढ़ा

उद्योग प्रतिनिधियों ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 राजकोषीय अनुशासन, संरचनात्मक सुधारों और निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लक्षित उपायों के माध्यम से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय रोडमैप प्रस्तुत करता है. सीआईआई पंजाब के अध्यक्ष अमीन जैन ने कहा कि बजट में वस्त्र क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं. जैन ने आगे कहा कि इनमें मेगा टेक्सटाइल पार्कों का विकास, श्रम-प्रधान वस्त्र क्षेत्रों के लिए एकीकृत योजनाएं और विरासत वस्त्र पार्कों का पुनर्विकास शामिल है, जो घरेलू वस्त्र उद्योग को महत्वपूर्ण बढ़ावा प्रदान करेंगे.

MSME को 10000 करोड़

उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई फंड की घोषणा का भी स्वागत किया और कहा कि देश में एमएसएमई की सबसे बड़ी संख्या वस्त्र क्षेत्र में है. जैन ने कहा कि नए फंड से पूरे क्षेत्र को लाभ होने की उम्मीद है. इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश पचीसिया ने बजट को संतुलित बताया और कहा कि इससे आर्थिक विकास दर को लगभग 7 प्रतिशत पर बनाए रखने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए मजबूत राजकोषीय अनुशासन बनाए रखा है. राजकोषीय घाटा 4.4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि अगले वित्त वर्ष के लिए इसे 4.3 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है, जो वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के विरुद्ध अधिक मजबूती प्रदान करता है.

