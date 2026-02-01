Budget 2026 Infrastructure Growth India: इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश, FY27 के लिए ₹12.2 लाख करोड़ कैपेक्स का ऐलान

Advertisement
Budget 2026 Infrastructure Growth India: बजट में ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में खर्च की रूपरेखा बताई गई है. जिसमें हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के प्रस्ताव, सेमीकंडक्टर मिशन के लिए लगातार समर्थन, डेडिकेटेड केमिकल पार्क और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के उपाय शामिल हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:47 PM IST
Budget 2026 Infrastructure Growth India: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक खर्च में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है। कैपिटल खर्च FY2026-27 में बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो जाएगा. ये कदम इंफ्रास्ट्रक्चर के नेतृत्व वाली ग्रोथ पर लगातार फोकस को दिखाता है. सरकार पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को प्राथमिकता देगी. इसमें टियर-2 और टियर-3 शहर शामिल हैं जो प्रमुख ग्रोथ सेंटर के रूप में उभर रहे हैं.

FY27 के लिए ₹12.2 लाख करोड़ कैपेक्स का ऐलान किया है. कैपेक्स को पिछले साल के ₹11.21 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है. ये बढ़ोतरी सार्वजनिक निवेश में निरंतरता का संकेत देती है क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स रिकवरी अभी भी असमान बनी हुई है. बजट में ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में खर्च की रूपरेखा बताई गई है, जिसमें हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के प्रस्ताव, सेमीकंडक्टर मिशन के लिए लगातार समर्थन, डेडिकेटेड केमिकल पार्क और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के उपाय शामिल हैं. 

पिछले एक दशक में पब्लिक इन्वेस्टमेंट में तेज़ी से हुई बढ़ोतरी पर ज़ोर देते हुए सीतारमण ने कहा कि पब्लिक कैपिटल खर्च 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 के बजट अनुमान में 11.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है.  उन्होंने कहा कि हम पांच लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस करना जारी रखेंगे, जो अब ग्रोथ सेंटर बन गए हैं.

चालू फाइनेंशियल ईयर में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.4% की दर से बढ़ने की उम्मीद है और महंगाई दर लगभग 2% रहने का अनुमान है. सरकार का इस साल का राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% रहने की उम्मीद है। अर्थशास्त्री पूंजीगत खर्च को एक प्रमुख पॉलिसी टूल मानते हैं जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट अधिक होता है.  इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर बहुत प्रभावित होता है. ये सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ग्रोथ को भी सपोर्ट करते हैं.

आर्थिक विकास को गति

उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए बजट में राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली परियोजनाओं सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त प्रोत्साहन देने, 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और तेजी से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सृजित करने का प्रस्ताव है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक निवेश पर मजबूत जोर देते हुए राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखी है, और आगे कहा कि भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ना चाहिए, अधिक निर्यात करना चाहिए और विदेशी निवेश को भी आकर्षित करना चाहिए. इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बजट का आधार को तीन 'कर्तव्यों'को बताया, जिनसे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी, बल्कि गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों को भी ताकत मिलेगी.

सीतारमण ने कहा कि सरकार के 'संकल्प' को पूरा करने के लिए और यह देखते हुए कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, हम तीन कर्तव्यों से प्रेरित हैं. केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पहला कर्तव्य प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर और अस्थिर ग्लोबल डायनामिक्स के प्रति लचीलापन बनाकर आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना है. हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना है, जिससे वे भारत की समृद्धि की राह में मजबूत भागीदार बनें. उन्होंने आगे कहा कि हमारा तीसरा कर्तव्य, जो 'सबका साथ-सबका विकास' के हमारे विजन के साथ जुड़ा हुआ है, यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को संसाधनों तक पहुंच मिले. उन्होंने आगे कहा कि 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' अपनी राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए अपनी गति बनाए रखेगी.

 
budget 2026

