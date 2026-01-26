बजट 2026 में ट्रंप होंगे बिन बुलाए मेहमान! ट्रेड वॉर और टैरिफ का कितना दिखेगा बजट के ऐलानों पर असर?

Advertisement
Budget 2026 : जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश करेंगी, तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया जाएगा. फिर भी, उनका असर साफ दिखेगा.

Jan 26, 2026, 05:00 PM IST
Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में अपना नौवां बजट पेश करेंगी. जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश करेंगी, तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया जाएगा. फिर भी, उनका असर साफ दिखेगा. इस दौरान अमेरिका की नीतियों का भी भारी दबाव रहेगा. डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत के निर्यात और नौकरियों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के फाउंडर अजय श्रीवास्तव कहते हैं ग्लोबल माहौल असामान्य रूप से कठिन है. ये बात अमेरिका के साथ भारत संबंधों में सबसे अधिक साफ दिखती है. अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और तेजी से उसका सबसे बड़ा रिस्क भी बनता जा रहा है. ये आकलन इस बात का संकेत देता है कि बजट पिछले कुछ सालों में भारत के सबसे ज्यादा ट्रेड-केंद्रित बजट में से एक होने वाला है.

टैरिफ का झटका 

डोनाल्ड ट्रंप भारत को पहले की झटका दे चुके हैं. भारतीय एक्सपोर्ट पर अमेरिकी टैरिफ 50% तक बढ़ गए थे. भारत कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अधिक टैक्स वाले एक्सपोर्टर्स में शामिल हो गया था. अब, दबाव फिर से बढ़ रहा है. पिछले हफ्ते, एक प्रस्तावित अमेरिकी कानून ने इस दबाव को और भी बढ़ाने की धमकी दी. अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस प्रतिबंध बिल को 'हरी झंडी' दे दी है. ये अमेरिका को उन देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देगा जो रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगे.

ग्राहम ने कहा कि ये बिल ट्रंप को रियायती रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदारों (जिसमें भारत, चीन और ब्राजील शामिल हैं) पर व्यापक दबाव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. ताकि उन रेवेन्यू को निशाना बनाया जा सके जिनका इस्तेमाल मॉस्को 'यूक्रेन में अपने युद्ध को फाइनेंस करने' के लिए करता है.

भारत के लिए इसका असर पहले से ही दिख रहा है. मई और नवंबर 2025 के बीच अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट लगभग 21% गिर गया, जिससे कपड़ा, रत्न और आभूषण, और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए. इन क्षेत्रों में MSMEs का दबदबा है, जहां कम मार्जिन जल्दी ही नौकरियों के नुकसान में बदल जाता है. 

राहत मिली है, लेकिन आराम नहीं

ट्रेड डेटा राहत तो देते हैं लेकिन आश्वासन नहीं. सोने, तेल और कोयले के आयात में गिरावट के कारण नवंबर में भारत का व्यापार घाटा पांच महीने के निचले स्तर $24.53 बिलियन पर आ गया है. 

रूस तेल पर पेनल्टी 

अमेरिकी दबाव का सबसे तीखा असर भारत के रियायती रूसी तेल के आयात से जुड़े अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ में दिखता है. 1 अगस्त  2025 को लगाए गए और बाद में उसी महीने दोगुने किए गए इस टैरिफ ने व्यापार संबंधों के राजनीतिक उठापठक को उजागर किया.

FTA पर हुआ समझौता

भारत की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बाजारों में विविधता लाना रही है. पिछले चार सालों में इसने आठ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं और यूरोपीय संघ, अमेरिका, यूरेशियन आर्थिक संघ, मैक्सिको, चिली के साथ बातचीत कर रहा है.

चीन की आक्रामक रणनीति

चीन की आक्रामक रणनीति से स्थिति और जटिल हो गई है. चीन की कम कीमत पर एक्सपोर्ट की रणनीति से भारत की चुनौतियां और बढ़ गई हैं. चीनी कंपनियां यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के ग्लोबल बाजारों में सामान भर रही हैं. जिससे कई जगहों पर भारत की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है. भारतीय एक्सपोर्ट न सिर्फ अमेरिका, बल्कि UAE, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में भी कमजोर हुआ है.

