Advertisement
trendingNow13095531
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026: सिगरेट पीने वालों को झटका, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, हर पैकेट 55 रुपये महंगा

Budget 2026: सिगरेट पीने वालों को झटका, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, हर पैकेट 55 रुपये महंगा

 मैन्युफैक्चरर्स ने अभी तक संशोधित MRP की घोषणा नहीं की है. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 40% GST के साथ पुराने स्टॉक की बिलिंग रिटेलर्स को करना शुरू कर दिया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 04:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: सिगरेट पीने वालों को झटका, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, हर पैकेट 55 रुपये महंगा

Budget 2026:  स्मोकर्स की जेब अब ढीली होने वाली है. बजट के बाद सिगरेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगने से कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है. अब सिगरेट के दाम 22 से 55 रुपये तक महंगे हो गए हैं. डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक, 76 mm लंबाई वाली प्रीमियम सिगरेट की कीमत अब ब्रैंड के आधार पर 10 सिगरेट के पैकेट के लिए 50 से 55 रुपये अधिक होगी. हालांकि, मैन्युफैक्चरर्स ने अभी तक संशोधित MRP की घोषणा नहीं की है. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 40% GST के साथ पुराने स्टॉक की बिलिंग रिटेलर्स को करना शुरू कर दिया है.

रविवार को थोक बाजार बंद होने के कारण डिस्ट्रीब्यूटर्स को उम्मीद है कि सोमवार से नए MRP वाला नया स्टॉक मिलना शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि विल्स नेवी कट (76 mm लंबाई) जैसी लोकप्रिय मीडियम साइज की सिगरेट, जिसकी कीमत अभी 95 रुपये प्रति पैकेट (10 सिगरेट) थी. अब 120 रुपये प्रति पैकेट के बीच होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि इसी तरह 84 mm लंबाई वाली सिगरेट (जैसे गोल्ड फ्लेक लाइट्स, विल्स क्लासिक, विल्स क्लासिक माइल्ड्स) जिनकी कीमत 170 रुपये प्रति पैकेट (10 सिगरेट) थी. अब 220 से 225 रुपये प्रति पैकेट के बीच होने की उम्मीद है.

क्लासिक कनेक्ट  

Add Zee News as a Preferred Source

इसी तरह, क्लासिक कनेक्ट सिगरेट (97 mm लंबाई) जैसी स्लिम सिगरेट, जिसकी कीमत 300 रुपये (20 सिगरेट के पैकेट के लिए) थी. उसकी MRP 350 रुपये होने की उम्मीद है. डिस्ट्रीब्यूटर्स को उम्मीद है कि महीने के अंत तक मैन्युफैक्चरर्स से नए MRP वाले सिगरेट के पैकेट आ जाएंगे. एक स्टॉकिस्ट ने कहा कि कुछ कंपनियों ने पहले ही अपना स्टॉक रोक दिया है. वे नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत बिलिंग के बाद स्टॉक जारी करना शुरू करेंगे.

ये भी पढ़ें : गांव-किसान के लिए खुशखबरी, PM-KISAN समेत इन योजनाओं पर मोदी सरकार ने बरसाया धन

तंबाकू उत्पादों के लगभग 8,000 से 9,000 स्टॉकिस्ट

AICPDF के मुताबिक, देश में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के लगभग 8,000 से 9,000 स्टॉकिस्ट हैं. हालांकि, डिस्ट्रीब्यूटर्स को डर है कि कीमतों में बढ़ोतरी से तस्करी और नकली उत्पादों का प्रसार हो सकता है. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (AICPDF) पूरे भारत में 4.5 लाख से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स और 1.3 करोड़ से अधिक किराना और रिटेल आउटलेट्स का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने कहा कि तंबाकू प्रोडक्ट्स उन कुछ कैटेगरी में से हैं. जहां छोटे दुकानदार अभी भी मायने रखते हैं. अगर इसे भी गैर-कानूनी नेटवर्क के हाथों में धकेल दिया गया तो ईमानदार रिटेलर्स के लिए क्या बचेगा? यह सिर्फ टैक्स की बात नहीं है ये अस्तित्व की बात है.

पान मसाले पर हेल्थ सेस सबसे अधिक 40%

सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और पान मसाले पर हेल्थ सेस सबसे अधिक 40% GST दर के ऊपर है और ये 1 फरवरी से लागू हो गया है. सेस और एक्साइज लेवी ने ऐसे 'सिन गुड्स' पर पुराने 28% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST), प्लस कंपनसेशन सेस की जगह ले ली है. जिन पर 1 जुलाई, 2017 को GST लागू होने के बाद से इन दरों पर टैक्स लगाया जा रहा था.

नई टैक्स व्यवस्था के तहत छोटी नॉन-फिल्टर सिगरेट (65 mm तक) पर लगभग 2.05 रुपये प्रति स्टिक की अतिरिक्त ड्यूटी लगेगी, जबकि उसी लंबाई की छोटी फिल्टर सिगरेट पर लगभग 2.10 रुपये प्रति स्टिक चार्ज किया जाएगा. मीडियम-लंबाई की सिगरेट (65-70 mm) पर लगभग 3.6-4 रुपये प्रति स्टिक की अतिरिक्त ड्यूटी लगेगी और लंबी प्रीमियम सिगरेट (70-75 mm) पर लगभग 5.4 रुपये प्रति स्टिक बढ़ोतरी होगी.

सबसे अधिक 8.50 रुपये प्रति स्टिक की ड्यूटी सिर्फ असामान्य या नॉन-स्टैंडर्ड डिजाइन की सिगरेट पर लागू होती है और अधिकतर लोकप्रिय सिगरेट ब्रांड इस स्लैब में नहीं आते हैं. पान मसाले पर इस तरह के सेस और तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी को दिसंबर में संसद ने मंजूरी दी थी. केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली GST काउंसिल ने सितंबर 2025 में GST के ऊपर ऐसे उत्पादों पर सेस और एक्साइज ड्यूटी लगाने के तरीके पर फैसला किया था. GST काउंसिल ने फैसला किया था कि कोविड के दौरान GST रेवेन्यू के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा देने के लिए लिए गए लोन के भुगतान के बाद कंपनसेशन सेस खत्म हो जाएगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

budget 2026

Trending news

घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रहे सुरक्षाबल
Kashmir
घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रहे सुरक्षाबल
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
Budget Session
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
Lok Sabha
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
85 की उम्र में फिर गरजा मराठा छत्रप, पवार ने कब-कब दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
Maharashtra
85 की उम्र में फिर गरजा मराठा छत्रप, पवार ने कब-कब दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
Karnataka News
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...
pune porche car accident
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...
राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
Mamata Banerjee
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
Chabahar port
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
Shahzad Bhatti
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी