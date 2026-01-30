Advertisement
1 फरवरी को हमेशा की तरह एक्सचेंज अपने प्री-मार्केट ऑपरेशन सुबह 9:00 बजे से 9:08 बजे के बीच करेंगे और सामान्य ऑपरेशन सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगे. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:56 PM IST
Budget 2026: इतिहास में दूसरी बार, 1 फरवरी को रविवार के दिन खुलेगा शेयर बाजार

Budget 2026 :  ऐसा बहुत कम होता है. जब शेयर बाजार में रविवार को ट्रेडिंग होती है. लेकिन साल 2026 में ये परंपरा दूसरी बार टूटने वाली है.  भारतीय शेयर बाजार रविवार 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट के लिए खुलेंगे. ये आजाद भारत में सिर्फ दूसरा रविवार का ट्रेडिंग सेशन होगा. जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश करेंगी. तो एक्सचेंज सामान्य समय के अनुसार काम करेंगे. भारतीय शेयर बाजार रविवार 1 फरवरी को ट्रेडिंग के लिए खुले रहेंगे. एक्सचेंज स्टैंडर्ड मार्केट टाइमिंग के अनुसार लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेंगे.

NSE और BSE ने पहले दी थी जानकारी

एक्सचेंज ने बताया है कि बाजार नार्मल ट्रेडिंग के लिए खुले रहेंगे. इसलिए ट्रेडिंग सदस्यों को सूचित किया जाता है कि BSE इंडेक्स की गणना 1 फरवरी 2026 (रविवार) को की जाएगी. इसे एक्सचेंज ने केंद्रीय बजट 2026 के कारण एक विशेष ट्रेडिंग दिवस घोषित किया है. BSE ने इस महीने की शुरुआत में ये बयान दिया था. एक अलग सर्कुलर में NSE ने ये भी कहा कि केंद्रीय बजट पेश होने के कारण, सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि एक्सचेंज 1 फरवरी 2026 को एक लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेगा.

हमेशा की तरह एक्सचेंज अपने प्री-मार्केट ऑपरेशन सुबह 9:00 बजे से 9:08 बजे के बीच करेंगे और सामान्य ऑपरेशन सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगे. ब्लॉक डील सेशन 1 सुबह 8:45 बजे से 9:00 बजे के बीच होगा, जबकि ब्लॉक डील सेशन 2 2:05 बजे से 2:20 बजे के बीच चलेगा.

ये भी पढ़ें : पिछले बजट के 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार, तो इस बार बंगाल के लिए खुलेगा पिटारा?

1 फरवरी को पेश होगा बजट 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में FY27 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी. केंद्रीय बजट नई दिल्ली में संसद भवन में लोकसभा में पेश किया जाएगा. भाषण के बाद बजट दस्तावेज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किए जाएंगे. बजट से पहले 29 जनवरी को संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2026-27 पेश किया गया है. सालाना इकोनॉमिक सर्वे में मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता के बीच FY27 में GDP ग्रोथ 6.8-7.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. सर्वे ने देश की मीडियम-टर्म संभावित ग्रोथ रेट को भी FY23 इकोनॉमिक सर्वे में अनुमानित 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया. ये हाल के वर्षों में पॉलिसी सुधारों के कुल प्रभाव को दर्शाता है.

सर्वे में कहा गया है कि मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता अच्छी तरह से बनी हुई है. इसलिए ग्रोथ के आस-पास जोखिमों का संतुलन मोटे तौर पर समान है. इसलिए आउटलुक वैश्विक अनिश्चितता के बीच स्थिर ग्रोथ का है, जिसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन निराशावादी होने की नहीं.

बजट के बाद कैसा परफॉर्म करता है मार्केट?

पिछले 15 बजट में सेंसेक्स बजट से एक महीने पहले तीन बार 3 परसेंट से अधिक गिरा है. फरवरी 2014, फरवरी 2016 और फरवरी 2021. जबकि निफ्टी में 2014 और 2016 में भी ऐसी ही गिरावट देखी गई. इन सभी मामलों में बजट के बाद एक सप्ताह एक महीने और तीन महीने की अवधि में दोनों इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है.

